10 Bin İhracatçıya Daha ‘Yeşil Pasaport’ İmkanı Doğdu

Cumhurbaşkanı kararıyla son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de ‘Yeşil Pasaport’ verilecek. 193 ülkenin yüzde 64’ünde, dünya ticaretinin yüzde 75’ini oluşturan ülkelerde ‘Yeşil Pasaport’a vize muafiyeti sağlanıyor. Kararın ihracat hacmini artıracağını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ‘Yeşil Pasaport’ alabilecek ihracatçı sayısının da 22 bin 325’e yükseldiğini söyledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ‘İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkındaki Kararda yapılan değişiklikle, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de ‘Yeşil Pasaport’ verilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçının Yeşil Pasaport aldığını belirterek, “Limitin 500 bin dolara inmesiyle Yeşil Pasaporta hak kazanan ihracatçı sayımız 22 bin 325’e yükseldi” dedi.

İsmail Gülle şöyle devam etti:“Türkiye’nin ihracatının saha neferleri olan İhracat Ailemiz, ihracatımızın hacmini her daim arttırmak ve ihraç ürünlerimizi dünyada 223 ülke ve ticaret bölgesine ulaştırmak adına, yoğun bir çalışma yürütüyor. Hükümetimizin ihraç ürünlerimize küresel ölçekte mobilite kazandırmak adına attıkları adımlar, AB ile Gümrük Birliği anlaşması, serbest ticaret anlaşmalarının yanı sıra, ihracatçımızın da mobilite kazanması, ihraç pazarlarımızı kolayca ziyaret etmeleri büyük önem arz etmekte. Bu nedenle, 2017’de, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin destekleriyle, ilk kez ihracatçılarımızı hususi damgalı pasaport imkanı getirilmesi büyük bir adımdır. Bugün itibariyle, söz konusu limitin 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmiş olması, çok daha fazla ihracatçımızın bu imkandan yararlanması adına büyük bir imkan sunacaktır. Çok sayıda ihracatçımızın yeşil pasaport imkanına kavuşmaları, ihracatımızın hacmini de olumlu yönde etkileyecektir. İhracat Ailemize çok değerli bir hareket kabiliyeti kazandırmak adına, bu hususa yönelik talebimizin hayat bulmasına imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize İhracat Ailemiz adına şükranlarımızı sunarım.