AIT 2017’de Bünyesine Yüksek Kapasiteli ve Hızlı Makinalar Katacak

Dijital tekstil konusunda yazılım ve teknik çözümler de üreten ve bu teknolojiler konusunda sürekli araştırma geliştirme faaliyetleri içinde bulunan AIT, aynı zamanda Miracle tekstil yazılımlarının da üreticisidir.

AIT ile ilgili bir değerlendirme yaparmısınız (yapılanmanız ile ilgili)?

AIT Bilgisayar Sistemleri ve Makine San. Ltd. Şti. 1996 yılından bu yana Tekstil sektörüne; elektronik ortamda varyant tasarım, desen tasarım, dijital numune ve metraj baskı konularında yazılım, donanım ve teknik destek sağlayan Türkiye’nin ilk ve tek kuruluşudur.

Bugün Dijital tekstil konusunda yazılım ve teknik çözümler üreten ve bu teknolojiler konusunda sürekli araştırma geliştirme faaliyetleri içinde bulunan AIT, aynı zamanda Miracle tekstil yazılımlarının da üreticisidir. Dijital tekstil baskı makinelerinde dünyanın en iyisi olan MIMAKI marka makineler ile sektöre hizmet vermeyi sürdüren AIT, aynı zamanda LA MECCANICA, DGI ve HAKS marka baskı makineleri ile de her türlü baskı gurubuna hitap etmektedir.

2016 yılında başlatığmız kaizen çalışmaları ve kurumsalla projelerimizle de yapılanmamızı ve organizasyonumuzu geliştirip yolumuza sürekli gelişim anlayışıyla devam etmekteyiz.

2017 ile ilgili hedefleriniz ile ilgili bilgi verirmisiniz?

2017 yılında Makina yelpazemize yüksek kapasiteli hızlı makinaları katarak, arge ve Miracle yazılımlarında yeni ürünlerimizi devreye sokarak müşteri bekentilerini karşılamaya devam edeceğiz. Mevcut ve yeni boya gamlarımızla maliyet ve kalite avantajları sunmayı amaçlıyoruz.

AIT olarak yetkin teknik servisimiz ve ar-ge departmanımız ile müşterilerimize etkin çözüm ve geliştirme desteği vermeyiamaçlıyoruz. Müşterilerimize mevcut ve yeni boya gamlarımızla maliyet ve kalite açısından optimum çözümler üretmeyi hedeflemekteyiz.

Yazılım çalışmalarımızda müşterilerimize yeni çözümler sunmak en önemli önceliklerimizden biri olarak 2017’de de yer alacaktır.

Yeni yapılanmamızla birlikte Sürekli Gelişim anlayışımızı sürdüreceğiz.

AIT’nin temsilciliğini yaptığı makine grubu ile ilgili bilgi verirmisiniz?

Temsilcisi olduğumuz Mimaki marka makinaların yanısıra satış anlaşmamız bulunan DGI firmasına ait üretim kapasitesi yüksek hızlı makinelerimizi de geçen yıl yelpazemize kattık. Bunun yanında Lameccanica,Haks,Miyakoshi markalarının da Türkiye temsilciliğini yapmaktayız.

Bu arada kendi geliştirdiğimiz yüksek kapsiteli besleme ve sarma aparatımızı da son Fespa fuarında çalışır vaziyette ziyaretçilerin incelemesine sunduk.

Temsilciliğini yaptığınız makine gruplarının teknik özellikleri nelerdir?

Sublıme,Reaktif,Acid, Pigment,Baskı Yapılabilen makinalarımız mevcut.

Bu makinalarımız, hız olarak 30 metretül/saat’ten 500 metretül/saat’e kadar, en olarak da 160cm’den 340 cm’ye kadar baskı yapabilen geniş bir yelpazeye sahiptir.

Satışını yaptığınız makinalarda hangi kafalar kullanılıyor ve özellikleri nelerdir?

Makinalarda istenen özelliklere bağlı olarak Epson, Ricoh, Kyocera, Panasonic kafalar kullanılabilmekte.

Kyocera baski kafalari Tek renk 600DPI ve çift renk girişiyle 300DPI olarak genel itibari ile 2ye ayriliyor.

Ricoh baski kafalari ise bir kafada 2 renk kullanildiginda 300dpi, 4 renk kullanildiginda 150dpi baski yapabiliyoruz.

Epson kafalar tek kafada 8renk e kadar 180dpi hizmet verirken yeni nesil panasonic kafalar tek renk 360 dpi hizmet verebiliyor.

Kyocera daha cok reaktif ve endüstriyel baski makinelerinde kullanilmakla beraber süblimede de aktif gormeye basladik..

Ricoh hem sublime hem reaktifte basabiliyor panasonic daha yeni bir kafa ağirlikli kağitta goruyoruz..

Fakat bu işlerin oturmuş, en cok ilgi goren geleneksel halini, duruşunu hic bozmadan devam ettiren Epson ise pazardaki tum boya firmalarinca her zaman ilgi odagi olmayi sürdürüyor; sublime reaktif acid dispers her türlü boya grubuna cevap veriyor..

Makinalarda hangi yazılım kullanılıyor yazılımla ilgili bilgi verirmisiniz?

Kendi Yazılımımız olan Miracle Power Rip (Dijital Direkt Baskı ve Sublımatıon Makinaları ile uyumlu Rip Yazılımı), Miracle Colorway varyant ve arşiv yazılımı, Miracle Extreme Otomatik Renk ayrımı, Miracle Wear Design Giydirme yazılım programlarımız müşterilerin hizmetine sunulmakta.

Makinalarda hangi boyalar kullanılıyor satışını yaptığınız boyalarla ilgili bilgi verimisiniz?

Süblime boya alanında dünyanın önde gelen boya firmalarından KİSCO GROUP ile uzun yıllara dayanan işbirliği ve distribütörlük anlaşmamız kapsamında Papi-jet boyalarımız ile Türkiye pazarının en önde gelen boya satıcısı durumundayız.

Bu arada daha maliyet ve kaşite açısından daha ekonomik ve optimum boyalarımız damevcuttur.

Pigment, Acid,Reaktif,Sublım atıon içerikli kendi ithal etmiş olduğumuz kalitesi yüksek boyalar da satış yelpazemizi oluşturmakta.

Satışlarınızın tamamını iç piyasaya mı yapıyorsunuz, yurtdışı pazarlarada satış yapıyormusunuz, yapıyorsanız hedef pazarlarınız nerelerdir?

İç Piyasa yoğun olmak ile birlikte yurtdışı pazarlarda da satışımız mevcuttur.

Satış sonrası teknik servisinizle ilgili bilgi verimisiniz?

21 Yıllık Tecrubesi ile sadece satışını yaptığımız makineler değil,rakip firmaların da makinelerine teknik servis veriyoruz. 10 kişilik teknik servis ekibimiz, müşteri talep ve ihtiyaçları doğrultusunda en kısa sürede bakım ve onarım faaliyelerini sürdürmektedir.

Önümüzdeki dönemlerde makine parkurunuzda yenilikler olacakmı? Yeni bir makina veya mevcut makinalarınızda ne gibi yenilikler olacaktır?

Bünyemzdeki AR-GE departmanımızın yürüttüğü çalışmalarla mevcut makinalar üzerinde modifiksyonlar yaparak hız ve verim artışı sağlamayı hedefliyoruz.Hız ve en olarak daha yüksek makinaların satışı amacıyla parkurumuza yeni makinalar ilave etmeyi planlıyoruz. Bu arada La Mekanika makinaların yeni versiyonları da yakında müşterilerin beğenisine sunulacak.