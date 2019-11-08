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08 Kasım 2019
Firma Haberleri, TÜM MANŞET

Archroma, Techtextil Hindistan 2019’da Sürdürülebilir Renk Ve Performansa Yönelik Yenilikleri Ve Sistem Çözümlerini Sunmak İçin Hazırlanıyor

20 – 22 Kasım 2019 tarihleri arasında Bombay Sergi Merkezinde, Hindistan, Bombay’de düzenlenecek olan Techtextil India, 4. Salon, E25 Standında, Archroma’yı ziyaret edebilirsiniz.

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Sürdürülebilir çözümlere yönelik renk ve özel kimyasallar konusunda dünya lideri olan Archroma, Hindistan’daki teknik tekstil üreticilerine sektörde optimize edilmiş verimlilik ve değer oluşturma konusunda en son yenilikleri ve sistem çözümlerini sunmak için Techtextil Hindistan’da olacak.

Archroma, elyaftan bitime kadar tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirliği ve yeniliği arttırmayı amaçlayan geniş bir boya ve kimyasal portföyü sunmaktadır.

Fuarda bulunacak olan Archroma uzmanları ilk kez Hindistan’daki ziyaretçilere,  otomobil ve taşımacılık tekstillerini ışığa karşı daha dayanıklı hale getirmek için tasarlanmış yeni bir “süper UV koruyucu” olan ‘Fadex® AS New’ i, polyester spor kıyafetleri için çığır açan yeniliği ile yüksek performanslı dispers boya çeşitleri ile ‘Foron® SP-WF’ yi, çay poşetleri ve kahve filtreleri veya kapsülleri gibi uygulamalar için yenilenebilir doğal bileşenleri toplayan, su bazlı tekstil kaplama bağlayıcı ‘Appretan® NTR’ yi tanıtacaklar.

Archroma Yolu: Güvenli, Verimli, Gelişmiş

Archroma’nın sunduğu çözüm sistemleri ve yeniliklerin hepsi, “The Archroma Way: güvenli, verimli, gelişmiş, bizim doğamız” ile uyumlulukları nedeniyle seçildi. Yaklaşım, kökenini Archroma’nın tekstil endüstrisini sürdürülebilir kılmanın mümkün olduğuna inandığına inanıyor.

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