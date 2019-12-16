ASTEKS Küresel Tekstil Pazarına Yeniliklerini ITMA 2019’da Sundu

ITMA 2019 fuarında apron ve manşon çözümlerinin yanı sıra, 201-SF manşon rektefiye makinesini ve işletme içi taşıma aracı 101-AGV’yi küresel pazara tanıtan ASTEKS, hem ziyaretçi ilgisinden hem de ortaya çıkan iş potansiyelinden memnun kaldığını duyurdu.

20-26 Haziran tarihleri arasında, tekstil endüstrisinin en önemli ve prestijli fuarı ITMA 2019’a katılan ASTEKS, küresel tekstil üretim pazarının önemli lokasyonlarından gelen ziyaretçilere geliştirdiği son rektefiye çözümlerini sundu. Fuarda iplik eğirme teknolojilerine ayrılan Salon 7’de kurumsal kırmızı renginin hakim olduğu stantı ile yerini alan ASTEKS ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Firma 3 ana kategoride çözümlerini ziyaretçilere hem birebir ürünleri ile sergiledi hem de detaylı olarak anlattı; zengin apron ve manşon ürün gamından yeni ürünler, otomasyon kabiliyeti yüksek 201-SF manşon rektefiye makinesi ve 101-AGV taşıma aracı. Fuara üst düzeyde bir katılım sağlayan ASTEKS; Genel Müdür Emre Akman, Pazarlama ve Satış Müdürü Sabri İlknur, Yurtdışı Satış Sorumlusu Taner Engin ve İhracat & İthalat Yetkilisi Aynur Güler tarafından temsil edildi.

ASTEKS’in ITMA Barselona’daki standında öne çıkan ürün, hiç kuşkusuz yüksek bir verimliliğe ve otomasyon gücüne sahip olan 201-SF manşon rektefiye makinesi oldu. Fuar boyunca çalışır halde performansını sergileyen makine, manşon taşlama prosesini hiç olmadığı kadar kolay, hızlı ve yüksek standartlarda gerçekleştiriyor. Tek tek elle besleme yapabilen diğer bilinen makine tiplerine kıyasla, bu makinede manşon besleme bir kerede toplu halde yapılabiliyor ve manşonlar otomatik olarak taşlamaya sevk edilebiliyor. Bu sayede manşon taşlama süreci boyunca bir operatörün makine başında durmasına gerek kalmıyor. Operatörün manşon besleme haznesine manşonları toplu halde boşaltması yeterlidir. Bundan sonraki taşlama süreci 201-SF’nin yüksek otomasyonu ile kendiliğinden gerçekleştiriyor. Böylece işletmelerin, manşon rektefiye dairesindeki işçilik verimliliği artmakta ve dolayısıyla bu alandaki bakım maliyeti düşmektedir.

201-SF manşon rektefiye makinesi ile yeni otomasyon fırsatları

201-SF’nin sunduğu bir başka otomasyon çözümü ise farklı çaplardaki manşonları sisteme entegre çap kontrol mekanizması ile otomatik olarak algılaması ve tasniflemesidir. Böylece, işletme ihtiyaçları çerçevesinde belirlenen çaplar dışındaki manşonların taşlamaya girmeden ayrılması sağlanıyor. Bilinen yaygın yöntem olan kumpas kullanılarak manşon çaplarının tek tek elle ölçülmesinin uzun ve zahmetli süreci yerine, bu sistem işletmeler için büyük bir avantaj sunuyor. Manşonların çaplarına göre tasniflenmesi için ayrı bir işlem gerekmiyor.

201-SF’yi alanında öne geçiren bir başka nokta ise; fiyat-verimli oluşu. Avrupa menşeili rakipleri ile karşılaştırıldığında ASTEKS, stratejik bir fiyat konumlandırması yaptı. Fiyat-verimli bir makine olan 201-SF, bu özelliği ile de müşterilerden olumlu geri dönüşler alıyor.

Sentetik karışımlı elyaflar için yeni apron ve manşonlar

ASTEKS ITMA fuarında, 50 yıllık deneyime sahip olduğu apron ve manşon üretiminde geliştirdiği yenilikleri de sektörle paylaştı. Türkiye’nin tek yerli apron ve manşon üreticisi olan ASTEKS, küresel pazarda rekabetçi gücünü yoğun AR-GE çalışmalarıyla ürettiği yenilikçi ürünler ile devam ettiriyor. Fuarda özellikle sentetik, rayon ve benzeri karışımların eğrildiği işletmeler için çözümler sunuldu. Polyester elyaf karışımlı iplik üretimi için geliştirilen RC-751 ve RC-851 manşonları iplik üreticilerine, sarma riskinden uzak, rahat bir çalışma sunuyor.

Pamuk ipliği üretimine dönük çalışmalar için yeni geliştirilen TA-630 /63 sh ve HG-650/ 65 sh manşonları sergilendi. Özellikle ince numara iplik üretiminde bu manşonlar hem uzun çalışma ömrü hem de daha iyi iplik kalite/USTER değerleri sunuyor. Ayrıca, Performans serisinden GESA ve S/CTA apronları da görüşmelerde çokca ilgi gören ürünler arasındaydı.

ASTEKS’in Endüstri 4.0 konsepti içinde geliştirdiği işletme içi taşıma aracı 101-AGV de fuarda öne çıkarılan bir ürün oldu. Hem poster hem de video gösterimleri ile küresel pazara tanıtılan 101-AGV taşıma aracı, tesis içinde belirlenen hatlarda, hemen hemen her formdaki tekerlekli yükün çekilmesini sağlıyor. Hali hazırda iplik, kumaş dok arabaları ve elyaf arabalarının transferinde uygulama alanı bulan bir otomasyon çözümü olan 101-AGV, işletme maliyetlerinin aşağıya çekilmesine sağladığı katkı nedeniyle fuar boyunca birçok ziyaretçinin yakın ilgisini gördü.

İş verimliliği en yüksek ITMA fuarı oldu

ITMA 2019 fuarında ziyaretçilerden gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Asteks Pazarlama ve Satış Müdürü Sabri İlknur, 3 ana koldaki ürünlerin yenilikçi yönleriyle ziyaretçileri etkilemeyi başardığını kaydetti. İlknur; “Yurtdışı satış aktivitelerimizi yeniden yapılandırmamızın da etkisiyle, bilinçli bir şekilde bizleri ziyarete gelen mevcut ve potansiyel müşterilerin sayısı oldukça fazlaydı. İş oluşturma verimliliği bağlamında ITMA 2019 fuarı önceki edisyonlara göre çok daha başarılıydı” dedi. En fazla, Pakistan, Hindistan, Özbekistan ve Mısır pazarlarından ziyaretçileri ağırladıklarını açıklayan İlknur, Türk tekstilcilerin her zaman olduğu gibi güçlü bir katılım sağladığını aktardı.

Fuarda birçok önemli görüşmenin gerçekleştiğini belirten İlknur, şunları dile getirdi; “Yeni teknolojilerimizi anlatma fırsatı bulduğumuz ITMA fuarı, iş verimliği açısından da gayet başarılı oldu. Birçok önemli tekstil firmasının yönetici ve karar alıcılarıyla bir araya geldik. Hem apron ve manşonlarımız, hem rektefiye makinelerimiz hem de 101-AGV taşıma aracımız için el sıkıştığımız projeler oldu. Örneğin, Türkiye’nin önemli tekstil firmalarından SASA’ya 201-MTL manşon rektefiye makinesi satışını fuarda gerçekleştirdik. Özbekistan merkezli Antex Group ile de ön anlaşma gerçekleşti. Pakistan’ın köklü tekstil gruplarından Zaman Textile, yeni bir tesis için büyük çaplı yatırıma girdi. Bu bağlamda, fuarda sergilediğimiz 201-SF rektefiye makinesini almak üzere ön anlaşmaya vardık. El sıkışılan bu projelerin yanı sıra, onlarca firma ile iş yapmak için temas sağlandı.”

ITMA’nın bir teknoloji ve makine fuarı olduğunun altını çizen ASTEKS Yurtdışı Satış Sorumlusu Taner Engin, tekstil makine ve yedek parçaları alanında dünyanın en prestijli fuarına, özenle hazırlanmış şık ve sunum kalitesi yüksek bir stant ile katıldıklarının belirtti. Engin, ASTEKS standında yenilikçi ürünlerin fiilen tanıtılması ve bu ürünler içinde 201-SF manşon rektefiye makinesinin çalışır halde sergilenmesinin müşterilere güven verdiğini dile getirdi. Engin sözlerini şöyle sürdürdü; “Pazarlama genel itibariyle güven sunmaktır. 50 yıllık geçmişe sahip bir firma olarak Türkiye’de sağladığımız güveni yurtdışı pazarlarında da tesis etmek için ITMA fuarı boyunca çok çalıştık ve başarılı adımlar attık. Fuar sonrasındaki pazarlama süreçleriyle bu adımları başarılı iş sonuçlarına dönüştürmeye odaklanacağız.”

ASTEKS Hakkında

1970 yılından bu yana, kuruluşunda belirlediği ilkelerden sapmadan tecrübesini ve kalitesini modern teknoloji ile birleştirerek günümüze taşıyan ASTEKS tekstil sektörüne hizmet vermektedir. Bugün, Beylikdüzü / İstanbul’da 11.000 m2 açık 6.000 m2 kapalı alana sahip modern tesislerinde, yüksek eğitim sahibi ve alanında çok tecrübeli uzmanlardan oluşan 150 kişiye ulaşan insan kaynağı ile üretimine devam etmektedir.

Firma yurt içinde büyük farkla pazar lideri konumunda olup, yurt dışında da Özbekistan, Türkmenistan, Endonezya, Vietnam, Çin, Mısır, Bangladeş, Pakistan, Etiyopya, Peru, Meksika, İtalya, Yunanistan, Polonya, Fransa, Litvanya ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu 25’ den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir.

Kauçuk bazlı apron & manşon ürünlerine ek olarak, Asteks alandaki tecrübesini de aktararak, iplik üreticilerine tüm ve tam çözüm sunma hedefi çerçevesinde, 2014 yılında manşon rektefiye dairesinde bulunan makine ve ekipmanları da üretmeye başlamıştır. Yeni nesil akıllı sistem yüksek teknoloji manşon taşlama makinaları, manşon UV yüzey işleme makinası, diğer gerekli tüm rektifiye daire ekipmanları ve otomatik yönlendirmeli taşıma sistemleri (AGV) sunabilen firmanın geniş bir makina ürün gamı bulunuyor.

Asteks, tekstil sektörü ile birlikte, kağıt & matbaa sektörüne de baskı ve matbaa merdaneleri üretimi ile hizmet vermektedir. Bu alanda da uluslararası bir kimliğe ve bilinirliliğe sahiptir.