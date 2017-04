Asteks ve Gülle Tekstil İşbirliği ile Türkiye Kazandı

Geçtiğimiz yıl Gülle Tekstil’e ‘201- AF Manşon Rektefiye Makinesi’ satışı gerçekleştiren Asteks, firmanın talebi ve işbirliği ile geliştirdiği ‘UV-302 Manşon UV Makinesi’ ile sektör ve Türkiye için önemli bir katma değer yarattı.

Türkiye’nin en önemli apron ve manşon üreticisi Asteks, yoğun AR-GE çalışmalarıyla bir rektefiye dairesi için gerekli bütün makine ve ölçüm cihazlarını üretme yolunda önemli başarılar elde etti. 2014 yılında başlayan çalışmalar sonucunda geliştirilen manşon rektefiye makineleri (manşon taşlama), rakiplerinin ötesinde avantajlar sunuyor.

İplik, örme ve terbiyeyi kapsayan entegre yapısıyla Çorlu’da faaliyetlerini sürdüren Gülle Tekstil, manşon rektefiyesi için Asteks çözümlerini tercih etti. Geçen yıl otomatik beslemeli 201- AF model manşon rektefiye makinesi alan firma, ihtiyaç duyduğu UV manşon makinesi için de Asteks ile çalıştı. Asteks tarafından geliştirilen ve Gülle Tekstil’den gelen taleplerle son şeklini alan 302- UV manşon makinesi Gülle Tekstil iplikhanesinde büyük bir başarıyla devreye alındı. Makinenin performansından memnun kalan Gülle Tekstil, ikinci UV manşon makinesi daha alarak Asteks’le işbirliğini ileriye taşıdı. Sentetik ve karışım elyaflarla çalışan kısa elyaf iplik makinelerinde manşon taşlama sonrası ihtiyacına yanıt veren UV-302, standart makinelere göre 3 kat fazla besleme ve ışınlama yapabiliyor.

“Formula 1 pilotu için lastik ne kadar önemliyse, manşon bizim için önemlidir”

110 bin iğ ring üretim kapasitesine sahip olan Gülle Tekstil, melanj, penye ve ekru iplik üretimlerini üç çatı altında yürütüyor. Manşon ve apron üreticisi olarak Asteks’le 20 yıldır çalıştıklarını söyleyen Gülle Tekstil İplikhane Müdürü Timur Atik, rektefiye makinesiyle ilgili yatırım sürecini şöyle anlattı; “Formula 1 pilotları yarışta belli aralıklarla lastikleri değiştirmek için pit denilen bakım alanına girerler. Formula 1 pilotu için yeni ve sağlam lastik neyse, bir iplik tesisi için temiz ve güvenilir manşon odur. İplik üretiminde herhangi bir aksama olmaması için manşonların düzenli olarak bakıma alınması gerekiyor. Manşon yüzeylerinin tekrar pürüzsüz hale getirilmesi, elyaf sarması ve iplik kopuşarını engellemek için rektefiyeye güveniyoruz. 90’lı yıllarda aldığımız iki adet manşon rektefiye makineyi bunun için kullanıyorduk ama kapasitemiz için yeni bir rektefiye makinesine ihtiyaç duyduk, hatta satın alma için yabancı markayı bile belirlemiştik. Bu süreçte ASTEKS’in ürün geliştirdiğini öğrenince ürünü bekledik. ITM 2016 fuarı sonrasında aldığımız 201 AF manşon rektefiye makinesi beklentilerimizi karşılayarak bizleri memnun etti.”

Timur Atik yatırım sürecinde neden yerli bir markayı tercih ettiklerine de değindi. Türkiye’nin makine üretecek insan kaynağına, bilgisine ve deneyimine sahip olduğunu belirten Atik; “Tekstil tesisleri yoğun bir teknoloji yatırımı yapıyor. Bunun belli bir bölümünün yurtiçinden yerli kaynaklarla sağlanması ülkemiz ve sektörümüz için daha faydalıdır. Asteks’in geliştirdiği manşon rektefiye makinelerinin dünyadaki muadillerinden hem kalite olarak daha yüksek hem de fiyat olarak daha rekabetçi olduğunu gördük. Yurtdışındaki rakiplerinden iki gömlek üstündür diyebilirim. Bu ülkemiz için yaratılmış bir katma değerdir. Asteks bunun kanıtıdır” dedi.

Timur Atik, yoğun şekilde çalışan üç iplikhanede standart manşon rektefiyesi için bu yıl içerisinde Asteks çözümlerine yatırım yapacaklarını açıkladı.

Tek Kaynaktan Rektefiye Dairesine Dönük Tüm Çözümler

Asteks Pazarlama ve Satış Müdürü Sabri İlknur ise, iplikhaneler için ‘olmazsa olmaz’ durumundaki bir rektefiye odası için gerekli tüm çözümleri sunmaya çalıştıklarını söyledi. İlknur pazarda yer alan manşon rektefiye makinelerinin yanı sıra, manşon takma ve yağlama makinelerine ilişkin projelerin bitme aşamasına geldiğini açıkladı. Pazarla etkileşim içinde yeni çözümlerin geliştirildiğine dikkati çeken İlknur şunları dile getirdi; “Müşterilerimizden gelen geri beslemeler ile makinelerimizi sürekli geliştiriyoruz. Sahada, iplikhanelerde makineleri çalışırken daha net değerlendiriyor ve geliştiriyoruz. Bu bağlamda Gülle Tekstil bizler için sadece bir müşteri değil, önemli bir partner olmuştur”

Rektefiye makinelerinin yazılım dahil tümüyle Asteks bünyesinde üretildiğine dikkati çeken İlknur, bu makinelerin manşon yüzeyinin kalitesinin iyileştirilmesi, dolayısıyla iplik üretiminde randıman arttırılmasına katkıda bulunduğunu vurguladı. İlknur; “Müşterilerimiz için kullanım kolaylığı, manşon temizleme güvenirliliği ve verimlilik kriterlerine dikkat ediyoruz. Manşon sebebiyle iplik kopuşları ciddi oranda düşüyor ve üretim randımanı artıyor. Bunun yanı sıra makinelerde çalışan operatörlerin sağlığını da koruyan geliştirmeler yapıyoruz. Çalışma sırasında oluşan tozu emen bir ekipman tüm çözümlerimizde yer alıyor. Ayrıca yeni geliştirdiğimiz 302 UV manşon makinesinde, operatörlerin manşon yükleme ve boşaltması sırasında UV lamba ışığı sönüyor, böylece insan sağlığına zarar vermiyor. Rakiplerimizde halen böyle bir özellik bulunmuyor. Sürdürülebilir bir üretim sistemi tesisin verimliliğini ve çalışanların sağlığını koruyarak mümkündür” dedi.

Sabri İlknur hem ihraç hem de yurtiçi tekstil pazarında manşon rektefiye makinelerine yoğun talep aldıklarını açıklayarak, 2017 pazar hedeflerinin üzerine çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Turkey Wins with Asteks – Gülle Tekstil Cooperation

Asteks created a significant added-value to the industry in Turkey as the company developed ‘UV-302 Apron UV Machine’ via demand and cooperation from Gülle Tekstil. Asteks sold ‘201-AF Apron Grinding Machine’ to the company in 2016. Turkey’s leading apron and cot manufacturer Asteks signed great achievements in terms of producing all required machine and measurement devices for a grinding department via intense Research&Development studies. Following the studies since 2014, the developed cot grinding machines are providing advantages beyond their competitors.

