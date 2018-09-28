AzoLab; Hızlı,Ulaşılabilir ve Sürdürülebilir

Deneyimli ve dinamik kadrosu ile laboratuvar hizmetlerinde güvenilir sonuçların adresi haline gelen AzoLab Laboratuvar Hizmetleri A.Ş., birçok farklı sektöre yönelik ekolojik testler, fiziksel testler, haslık, görünüm ve baskı testleri, boyutsal değişim vb. test hizmeti veren AzoLab’ın faaliyetleri ve müşterilerine sunduğu danışmanlık hizmetleri hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Öztürk’ten sorularımıza yanıt aldık.

AzoLab Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. olarak faaliyet alanınız, hizmet verdiğiniz sektörler ve iş akışınız nasıldır?

AzoLab Laboratuvar Hizmetleri A.Ş; Global geçerliliği olan ISO 17025 kalite akreditasyonuna sahip olup; tekstil, hazır giyim, kırtasiye, oyuncak, deri mamulleri, ayakkabı ve çanta, plastik ürünleri ve kimyasal hammaddeler, takı, saat gibi aksesuarların fiziksel, kimyasal ve ekolojik analizlerini yapmaktadır. Kendi alanında kurumlardan bağımsız Türkiye’nin ilk özel tekstil laboratuvarıdır. TÜRKLAB ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) üyesi olarak faaliyet gösterir. İş akışı, numune kabul girişinden itibaren barkod sistemi ile kontrol edilir ve gelen numuneye fotoğrafı çekilerek bir numara verilir, müşteri raporu haline dönüşünceye kadar izlenebilirlik devam eder.

Tekstil sektöründe kalite standartlarının belirlenmesinde hangi teknolojiler öne çıkmaktadır?

Tekstil sektöründe hangi testlere yönelik talepler yoğun bir şekilde gelmektedir?

Tekstil sektörünün analiz ihtiyaçlarından ilki Avrupa Birliği ile müzakereler sonucunda ve sektörel ihtiyaçlardan dolayı Bakanlıkların gözetimi ve denetimi çerçevesinde istenilen testler, ikincisi markaların kendi kalite standartlarını ve imajlarını yükseltmek için yaptırmak zorunda olduğu kimyasal, fiziksel ve ekolojik testler, en sonuncusu ise Greenpeace gibi bağımsız toplum örgütlerinin rastgele topladıkları örneklerde imajlarını kaybetmemek için ünlü markaların yaptırdıkları testlerdir. Kimyasal test alanında Fitalat, Azo Boyar Maddeler, Krom VI (Cr+6), DOT, Ph, Formaldehit, Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Nikel (Ni), Dimetil Fumarat (DMFu), Perflorooktansülfonat (PFOS) ve (PFOA), Alkilfenol Etoksilatlar (APEO) ve Alkilfenolller (AP) gibi ekolojik testlerin yanında; yıkama haslığı, sürtme haslığı, ter haslığı, aksesuar dayanıklılığı gibi fiziksel testlerden yoğun olarak talep gelmektedir.

Müşteriler neden AzoLab’ı seçmeli?

Tamamen yerli sermaye ile kurulan AzoLab, milli olarak da ifade edilebilmektedir. Müşterilerine bazı konularda ücretsiz danışmanlık vermektedir. Ekibi ve cihazları Ar-Ge projelerinde çözüm ortağı olarak kullanabilmektedir. Testleri kendi laboratuvarında yapmak isteyen müşterilere metot paylaşımında bulunmaktadır. Yapamadıkları bir test olduğunda da kendi laboratuvarı içerisinde testleri gönderip kısa sürede sonuç almalarını sağlamaktadır. Yerli veya yabancı ayrımı yapmadan tüm müşterilere Türk Lirası olarak belirlenen fiyatlar yılsonuna kadar sürdürülmektedir. Üç gün gibi kısa bir süre içinde çıkması istenilen sonuçları, daha erken vermeye çalışmakta ve ek ücret talep etmemektedir.

Türkiye’nin kurumlardan ve hizmet ettiği sektörlerden bağımsız ilk özel tekstil laboratuvarı olan AzoLab, hedefleri doğrultusunda kapsamını genişletmeye ve AzoLab ailesini büyütmeye devam etmektedir. AzoLab, global standartlarda test ve lokal ihtiyaçlara karşılık veren hizmet kalitesiyle hızlı, ulaşılabilir ve sürdürülebilirdir.