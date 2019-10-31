Baldwin, Türkiye’de İki Başarılı TexCoat G4 Kurulumunu Duyurdu

Yeni teknoloji ürünü olan TexCoat G4, döşeme üreticileri Adoksan ve Boyteks için verimliliği artırıyor

Baldwin Teknoloji Şirketi, Türkiye, Bursa’da iki başarılı TexCoat G4 kurulumunu açıkladı. Başlıca döşeme imalatçıları Adoksan ve Boyteks, tekstil terbiye için bu yenilikçi temassız hassas uygulama sistemine, sunduğu daha yüksek verimlilik, sürdürülebilirlik ve verimlilik için yatırım yaptı.

Adoksan ve Boyteks için, TexCoat G4 bitirme işleminde bir adım atıyor ve üretim verimliliğini önemli ölçüde arttırmakta. Bu hassas uygulama teknolojisi gerekli miktarlarda kimyayı uyguladığından, ıslak toplama seviyesi ve su tüketimi yüzde 50’ye kadar azaltıyor ve bu da kurutma için yüzde 50’ye kadar daha az enerji tüketimi anlamına geliyor. Döşeme üreticileri için daha sürdürülebilir, düşük maliyetli bir süreç ve aynı zamanda daha hızlı hat hızı anlamına gelmekte. Ayrıca, kumaş veya kimya değişimlerinde, kimyanın yüzde 100’ü sıfır atıkla geri dönüştürülüyor.

Baldwin, Hassas Üretim Teknolojisi Başkan Yardımcısı Eric Norling; “Yeni bitirme sistemimiz, kaliteli sonuçların yanı sıra başka avantajlarda sunarak, ortaklarımızı sürdürülebilir üretim ile birlikte mükemmel yatırım getirisi elde etmelerine olanak sağlıyor. Bu iki TexCoat G4 siparişi Baldwin için çok önemli ve her iki kurulum için de heyecanlıyız,” dedi.