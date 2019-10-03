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03 Ekim 2019
Boya-Terbiye, Dokuma, Etkinlikler, Genel, Konfeksiyon, Moda, Örme, Tekstil Kimya, TÜM MANŞET

Bangladeş Uluslar Arası Boya, Pigment ve Kimyasallar Fuarı 2019

 Bangladeş Uluslar Arası Boya, Pigment ve Kimyasallar Fuarı 2019bang 3

Bu yıl 7-10 Kasım tarihleri arasında Dakka – Bangladeş’te 5.’ si düzenlenecek olan Uluslarası Bangladeş Boya, Pigment ve Kimyasallar Fuarı 12 ülkeden 200 katılımcıya ve fuara  gelmesi beklenen 9000 sektör profesyoneli ve ziyaretçiye kapılarını açacak. Boyalar, Boyarmaddeler, Pigmentler ve Her Türlü Kimyasallar ile ilgili yerel ve yurtdışından üreticiler, tedarikçiler ve ihracatçılar bu mega fuara katılım gösterecek.

Bu fuarda, Yabancı Üretici, Bayiler ve Tedarikçilerin, Bangladeşli Fabrika Sahipleri ve İhracatçılarının kendileriyle temasa geçebilmelerine ve ürünlerini sergilemelerine olanak sağlayacaktır. Yerel üreticileri ve üreticileri ürünlerini dış pazarlara ihraç etmeye teşvik edeceği düşünülüyor. Yabancı alıcıların, yeni trendleri ve kaliteli boyaları, boyarmaddeleri, pigmentleri ve kimyasalları kontrol etmeleri adına bu fuara katılımları faydalı olacaktır.

 

Fuara katılacak firma profili;

  • Her Çeşit Boya ve Boyar Madde Üreticileri
  • Tekstil Boyama ve Terbiyesi Yardımcı Ürün Üreticileri
  • Kimyasal Üretim Firmaları
  • Pigment Firmaları
  • Tekstil Kimyasalları Üreticileri
  • Ara ürün Üretilicileri
    • Benzen
    • Naftalin
    • Antrakinon vb.
  • Ekipman ve Teknoloji Üreticileri
  • Sanayi Çevre Teknolojileri
  • Yıkama Kimyasal Üreticileri

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Beklenen Ziyaretçiler;

7-10 Kasım tarihleri arasında 5.si düzenlenecek Uluslararası Bangladeş Boya, Pigment ve Kimyasallar Fuarına katılması beklenen ziyaretçiler;

  • Bangladeş Giysi Üreticileri ve İhratçıları Derneği Üyeleri
  • Bangladeş Triko Üreticileri ve İhratçıları Derneği Üyeleri
  • Bangladeş Tekstil Fabrikaları Derneği Üyeleri
  • Pazarlama Şefleri, Profesyonelleri ve Danışmanları
  • Boya, Boyar Madde, Pigment ve Her Tür Kimyasal İthalat ve İhratçıları
  • Büyük şirketlerin orta düzey yöneticileri
  • Giysi Firmaları ve Moda Firmaları, Yerel Giysi Üreticileri
  • Boya, Boyar Madde, Pigment ve Her Tür Kimyasal Distributörleri
  • CEO, Mühendis ve Teknokratlar
  • Boya, Boyar Madde, Pigment ve Her Tür Kimyasal Satıcıları
  • Giysi ve Tekstil Fabrika Sahipleri
  • Kimyasal ürün son kullanıcıları
  • Tekstil İpliği Üreticileri
  • Örgü-Triko üreticileri
  • Ambalaj Endüstrisi
  • Kimyasal Üreticileri, Distribütorleri
  • Ticaret Kuruluşları ve Temsilcileri
  • Toptancılar
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