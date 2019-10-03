Bangladeş Uluslar Arası Boya, Pigment ve Kimyasallar Fuarı 2019

Bangladeş Uluslar Arası Boya, Pigment ve Kimyasallar Fuarı 2019

Bu yıl 7-10 Kasım tarihleri arasında Dakka – Bangladeş’te 5.’ si düzenlenecek olan Uluslarası Bangladeş Boya, Pigment ve Kimyasallar Fuarı 12 ülkeden 200 katılımcıya ve fuara gelmesi beklenen 9000 sektör profesyoneli ve ziyaretçiye kapılarını açacak. Boyalar, Boyarmaddeler, Pigmentler ve Her Türlü Kimyasallar ile ilgili yerel ve yurtdışından üreticiler, tedarikçiler ve ihracatçılar bu mega fuara katılım gösterecek.

Bu fuarda, Yabancı Üretici, Bayiler ve Tedarikçilerin, Bangladeşli Fabrika Sahipleri ve İhracatçılarının kendileriyle temasa geçebilmelerine ve ürünlerini sergilemelerine olanak sağlayacaktır. Yerel üreticileri ve üreticileri ürünlerini dış pazarlara ihraç etmeye teşvik edeceği düşünülüyor. Yabancı alıcıların, yeni trendleri ve kaliteli boyaları, boyarmaddeleri, pigmentleri ve kimyasalları kontrol etmeleri adına bu fuara katılımları faydalı olacaktır.

Fuara katılacak firma profili;

Her Çeşit Boya ve Boyar Madde Üreticileri

Tekstil Boyama ve Terbiyesi Yardımcı Ürün Üreticileri

Kimyasal Üretim Firmaları

Pigment Firmaları

Tekstil Kimyasalları Üreticileri

Ara ürün Üretilicileri Benzen Naftalin Antrakinon vb.

Ekipman ve Teknoloji Üreticileri

Sanayi Çevre Teknolojileri

Yıkama Kimyasal Üreticileri

Beklenen Ziyaretçiler;

7-10 Kasım tarihleri arasında 5.si düzenlenecek Uluslararası Bangladeş Boya, Pigment ve Kimyasallar Fuarına katılması beklenen ziyaretçiler;