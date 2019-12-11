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11 Aralık 2019
EKONOMİ HABERLERİ, TÜM MANŞET

Bangladeş’te Hazırgiyim Sektörünün Vergileri Azaltılıyor

134330Bangladeş’te yerel basın tarafından verilen bir habere göre Hükümet, aralarında hazırgiyim’in de bulunduğu birkaç sektörde vergi indirimine gitmektedir. Hazırgiyim üretiminin de aralarında olduğu sözkonusu sektörlerde kurumlar vergisinin halen % 15 olan seviyesinden % 12’ye indirileceği bildirilmektedir.

Sözkonusu indirimin amacının ülke ihracatını artırmak olduğu belirtilmektedir. Bilindiği gibi hazırgiyim ağırlıklı olmak üzere ve tekstil sektörü Bangladeş ekonomisinin % 20’sini oluşturmakta ve sektörde direk ve dolaylı olarak yaklaşık 20 milyon çalışan istihdam edilmektedir. Ülke ihracatının da büyük bölümünü hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı oluşturmaktadır.

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