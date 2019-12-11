Bangladeş’te Hazırgiyim Sektörünün Vergileri Azaltılıyor

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Bangladeş’te yerel basın tarafından verilen bir habere göre Hükümet, aralarında hazırgiyim’in de bulunduğu birkaç sektörde vergi indirimine gitmektedir. Hazırgiyim üretiminin de aralarında olduğu sözkonusu sektörlerde kurumlar vergisinin halen % 15 olan seviyesinden % 12’ye indirileceği bildirilmektedir.
Sözkonusu indirimin amacının ülke ihracatını artırmak olduğu belirtilmektedir. Bilindiği gibi hazırgiyim ağırlıklı olmak üzere ve tekstil sektörü Bangladeş ekonomisinin % 20’sini oluşturmakta ve sektörde direk ve dolaylı olarak yaklaşık 20 milyon çalışan istihdam edilmektedir. Ülke ihracatının da büyük bölümünü hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı oluşturmaktadır.Etiketler: Bangladeş » Hazırgiyim Sektörü » hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı
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