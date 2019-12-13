BUMATECH Fuarına 61 Ülkeden 39 Bin 245 Ziyaretçi

Metal İşleme Teknolojileri, Saç İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından 28 Kasım – 1 Aralık 2019 tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Takım tezgahlarından sac işleme makinelerine, yazılımlardan otomasyon ürünlerine kadar geniş ürün grubunun sergilendiği fuar, sektörün gelişimi için önemli katkılar sağlarken aynı zamanda makine satışlarını da arttırdı.

Makine Sektörümüzün İhracat Odaklı Büyümesi Sürecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, otomotiv, tekstil, kimya, savunma ve havacılık gibi birçok farklı sektöre liderlik yapan Bursa’nın makine sektöründe de çok güçlü bir altyapıya sahip olduğunu söyledi. Türkiye ihracatının yüzde 10’unu tek başına gerçekleştiren Bursa’nın üretimdeki tecrübesi ve potansiyeli ile sektörün ihracat rakamını çok daha yukarılara taşıyabilecek güce sahip olduğunu ifade eden Başkan Burkay, BUMATECH Fuarları’nın 61 ülkeden iş profesyonelinin Bursalı firmalarla buluşmasına öncülük ettiğinin altını çizdi. Başkan Burkay, “Bir ülkenin istikrarlı sanayi ve ekonomiye sahip olabilmesi, güçlü makine sanayinin varlığı ile mümkündür. Bugün baktığımızda makine sektörümüz 200 ülkeye ihracat yapan bir güce sahip. Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan, yüksek katma değer oluşturan ve teknolojisini sürekli geliştiren sektörümüz, uluslararası pazarlarda da rekabetçi bir konuma yükseldi. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO olarak bizler de sektörümüzü, katma değerli üretim hedefiyle çok daha ileriye taşımak istiyoruz. BUMATECH Fuarı ile sektörümüzün yeni teknolojilerini yabancı yatırımcılarla buluşmasını sağlamanın yanı sıra BTSO liderliğinde yürütülen Makine Ur-Ge Projemiz ile de firmalarımızın nitelikli ve ortak akıl ile büyümesine de öncülük ediyoruz. Bursa olarak sektör temsilcilerimizle birlikte önemli başarıların altına imzamızı atmaya devam edeceğiz” dedi.

Üretim Teknolojilerine Sahip Olmak Büyük Güç

Kalkınma planı, ivme finansman programı, ihracat ana planı, teknoloji odaklı sanayi hamlesi gibi programlar ile desteklenen makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması Bursa’da gerçekleşti. Yüzde 80 yerli katılımcı oranıyla dikkatleri üzerine çeken makine yapan makinelerin fuarı olarak nitelendirilen BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları’nı değerlendiren Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Ülkelerin kendi üretim teknolojilerine sahip olmaları büyük bir güç. Üretim süreçlerinin temelini oluşturan ve yarattığı katma değer ile büyük önem arz eden makine imalat sektörünü oluşturduğumuz platform ile bir araya getirdik. Firmaların son teknoloji inovasyon ürünlerine ev sahipliği yapan fuarımızda, farklı coğrafyalardan gelen iş insanları ile gerçekleşen ikili görüşmeler ülke ekonomisine ve ihracatımıza önemli katkılar sağladı. 4 gün süren ve sektör için önemli bir pazar olan fuarlarımız, yerli makinelerin gücünü de gösterdi. Türkiye dahil 61 ülkeden, yurt içinden ise 57 şehirden gelen 39 bin 245 ziyaretçiyi ağırlayan BUMATECH’de yaklaşık 1 Milyar TL civarındaki ticaret hacmi ile makine satışlarına katkı sağlandı” ifadelerini kullandı.

61 Ülkeden Gelen Heyetler ile Makine Satışlarına Katkı Sağlandı

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları’nda, TÜYAP’ın yurtdışı ofislerinin çalışmaları ile Afganistan, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna – Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Ermenistan, Etiyopya, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mauritius, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova, Monoca, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Ürdün, Vietnam, Yemen ve Yunanistan’dan organize edilen iş insanları ağırlandı. Yurt içinden 57 sanayi şehrinden gelen heyetlerin de dahil olması ile dört gün boyunca gerçekleşen iş bağlantıları, katılımcı firmaların yeni pazarlara açılması için büyük fırsatlar sunarken aynı zamanda istihdam anlamında da avantajlar sağladı.