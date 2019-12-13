BUMATECH Fuarına 61 Ülkeden 39 Bin 245 Ziyaretçi

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Metal İşleme Teknolojileri, Saç İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından 28 Kasım – 1 Aralık 2019 tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Takım tezgahlarından sac işleme makinelerine, yazılımlardan otomasyon ürünlerine kadar geniş ürün grubunun sergilendiği fuar, sektörün gelişimi için önemli katkılar sağlarken aynı zamanda makine satışlarını da arttırdı.
Makine Sektörümüzün İhracat Odaklı Büyümesi Sürecek
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, otomotiv, tekstil, kimya, savunma ve havacılık gibi birçok farklı sektöre liderlik yapan Bursa’nın makine sektöründe de çok güçlü bir altyapıya sahip olduğunu söyledi. Türkiye ihracatının yüzde 10’unu tek başına gerçekleştiren Bursa’nın üretimdeki tecrübesi ve potansiyeli ile sektörün ihracat rakamını çok daha yukarılara taşıyabilecek güce sahip olduğunu ifade eden Başkan Burkay, BUMATECH Fuarları’nın 61 ülkeden iş profesyonelinin Bursalı firmalarla buluşmasına öncülük ettiğinin altını çizdi. Başkan Burkay, “Bir ülkenin istikrarlı sanayi ve ekonomiye sahip olabilmesi, güçlü makine sanayinin varlığı ile mümkündür. Bugün baktığımızda makine sektörümüz 200 ülkeye ihracat yapan bir güce sahip. Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan, yüksek katma değer oluşturan ve teknolojisini sürekli geliştiren sektörümüz, uluslararası pazarlarda da rekabetçi bir konuma yükseldi. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO olarak bizler de sektörümüzü, katma değerli üretim hedefiyle çok daha ileriye taşımak istiyoruz. BUMATECH Fuarı ile sektörümüzün yeni teknolojilerini yabancı yatırımcılarla buluşmasını sağlamanın yanı sıra BTSO liderliğinde yürütülen Makine Ur-Ge Projemiz ile de firmalarımızın nitelikli ve ortak akıl ile büyümesine de öncülük ediyoruz. Bursa olarak sektör temsilcilerimizle birlikte önemli başarıların altına imzamızı atmaya devam edeceğiz” dedi.
Üretim Teknolojilerine Sahip Olmak Büyük Güç
61 Ülkeden Gelen Heyetler ile Makine Satışlarına Katkı Sağlandı
BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları’nda, TÜYAP’ın yurtdışı ofislerinin çalışmaları ile Afganistan, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna – Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Ermenistan, Etiyopya, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mauritius, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova, Monoca, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Ürdün, Vietnam, Yemen ve Yunanistan’dan organize edilen iş insanları ağırlandı. Yurt içinden 57 sanayi şehrinden gelen heyetlerin de dahil olması ile dört gün boyunca gerçekleşen iş bağlantıları, katılımcı firmaların yeni pazarlara açılması için büyük fırsatlar sunarken aynı zamanda istihdam anlamında da avantajlar sağladı.Etiketler: 61 Ülkeden 39 Bin 245 Ziyaretçi » BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları » Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) » İbrahim Burkay » İlhan Ersözlü » TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş.
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