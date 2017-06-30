BUTEKOM, Türk Tekstil Firmalarının Çözüm Ortağı Oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın vizyonuyla farklı bir kimlik kazanan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), yerel ve ulusal birçok tekstil markasının çözüm ortağı olmayı başardı.

BTSO’nun vizyonuyla 2014 yılında yeni bir kimlik kazanan BUTEKOM, tekstil firmalarının çözüm ortağı olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. BTSO öncülüğünde DOSAB’ta 13 bin metrekarelik yeni bir komplekse sahip olan BUTEKOM, Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi aracılığıyla sektörün inovasyon odaklı büyümesine öncülük etmeye başladı. BUTEKOM, şu an tekstil ve hazır giyim sektörlerine yönelik 1220 farklı test yapabilme kapasitesi ile dikkat çekiyor. Türkiye’nin ilk Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi’ne sahip BUTEKOM, kısa bir sürede Bursa’nın değil, Türkiye’deki tekstil devlerinin ilgi odağı oldu.

TÜRK TEKSTİLİNE ‘BUTEKOM’ İMZASI

Önümüzdeki günlerde açılış töreni yapılacak olan BUTEKOM, Bursalı firmaların yanı sıra İstanbul, Denizli ve Tekirdağ gibi birçok farklı ildeki tekstil markaların Ar-Ge taleplerine cevap vermeye başladı. Şu an tekstil sektöründe faaliyet gösteren yerel ve ulusal yaklaşık 35 farklı firma ile ortak projeler geliştiren BUTEKOM, Türk tekstil sektörünün katma değerli üretim kabiliyetine büyük katkı sağlıyor.

ÖNEMLİ MESAFE KAT ETTİ

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BUTEKOM’un Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretime geçişte firmalara rehberlik ettiğini söyledi. Merkezin tekstil sektörünün sürdürebilir büyümesine liderlik etmeye başladığını vurgulayan Burkay, ‘’Yeni teknolojiler geliştirmek ve yüksek katma değerli üretime geçişte merkezimiz öncü bir rol oynuyor. BUTEKOM bünyesinde hizmet veren Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi’miz bu konuda sektörde farkındalık oluşturmayı başarıyor. BUTEKOM’un bu performansı ile kısa bir süre içerisinde Türkiye çapında aranan bir marka haline geleceğine inanıyorum” dedi.

“AR-GE’DEN UZAK OLAMAYIZ”

Akıllı tekstiller, nano ürünler ve üç boyutlu kumaş teknolojilerinin konuşulduğu bir ortamda firmaların inovasyondan ve Ar-Ge’den uzak olmaması gerektiğini dile getiren İbrahim Burkay, şöyle konuştu: “Merkezimizde uzay ve savunma tekstilleri, spor tekstilleri, kompozit malzemeler, ev teknik tekstilleri, jeotekstiller, giyim teknik tekstilleri, plastik ve kauçuk çeşitli alanlarda test yapabiliyoruz. BUTEKOM bünyesinde yeni yatırımlarımız da devam ediyor. İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi’ni de yakın zamanda hizmete açacağız. Kalkınma Bakanlığı tarafından da onaylanan bu merkezimizin yanı sıra Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Bir Ar-Ge üssü haline gelen BUTEKOM, Ar-Ge atmosferiyle üretimde katma değerin artmasını sağlayacak. Firmaların büyüme yolculuğuna destek katacak” şeklinde konuştu.

113 ADET TEKNOLOJİK CİHAZ YER ALIYOR

Türkiye’nin ilk Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi’nde 6 adet laboratuvar, 3 adet eğitim salonu, pilot üretim tesisi, 185 kişilik konferans salonu, kütüphane ile ofisler yer alıyor. 113 adet teknolojik cihazın yer aldığı laboratuvarlarda birçok farklı alanda testler yapılmaya devam ediyor.