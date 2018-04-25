Canapa Kağıt ITM 2018 Fuarı’nda Tekstil Sektöründen Tam Not Aldı

ITM 2018 International Textile Machinery Fuarı’nda tekstil sektörü ile buluşan Canapa Kağıt Teknolojileri, dijitalleşen tekstil sektörünün süblimasyon baskı gereksinimlerine yönelik sunduğu geniş yelpazede transfer kağıtlarını sergiledi.

14-17 Nisan’da İstanbul’da düzenlenen ITM 2018 Fuarı’na katılan Canapa Kağıt Teknolojileri, sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından tekstil üreticisini standında ağırladı. Farklı süblimasyon baskı gereksinimlerine yönelik geniş yelpazede transfer kağıt çeşitlerini sektöre tanıtan Canapa Kağıt Teknolojileri, fuarda ayrıca dünyanın hem kağıt hem boya üreten tek firması olarak ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Firmanın sunduğu Shining STAR light, Shining STAR medium, Shining STAR regular, Shining STAR extra, Shining STAR extra L, Shining STAR Master, Shining STAR Tacky ve Genesys markaları altında farklı kalite, hız, yüzey ve gramaj özelliklerine göre süblimasyon baskı üreticisinin ihtiyaç duyduğu tüm kağıt ürünleri mevcut. Fuarda tekstil sektöründe kullanılan bu 18 ayrı transfer kağıt çeşidini tanıtan firma, özellikle 3.20m ebatlarındaki transfer kağıdı ile Türkiye’deki tek, dünyada sayılı üreticiden biri olarak ilgi çekti.

3.20m ebadındaki transfer kağıtları Türkiye’nin ve dünyanın lider firmalarından PİMMS Group ve Mimaki Eurasia stantlarında kullanıldı. PİMMS Group standında, Homer HM-3200R modeli süblimasyon baskı makinesinde CANAPA 3.20m ebadında transfer kağıdı ile dört gün boyunca aralıksız baskı yapıldı. Mimaki Eurasia ise ev tekstili üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği TS500-3200 modelinde Canapa transfer kağıtlarını kullandı. Her iki stantta da süblimasyon baskı üreticileri, Canapa transfer kağıtlarının geniş format baskı makinelerindeki performansını canlı olarak test etme fırsatı buldu.

PİMMS Group standında farklı hız ve kalite opsiyonları sunan dört ayrı baskı makinesinde de Canapa transfer kağıtları ile baskı yapıldı. Ayrıca, Homer HM-1800R modelinin opsiyonel kağıt yükleme ünitesinde, 10.000 metrelik jumbo kağıt rulosu kullanıldı.

Fuarda yerli ziyaretçiler başta olmak üzere, Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinden pek çok ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Canapa Kağıt Teknolojileri firma ortağı Özer Yılmaz, Canapa transfer kağıtlarının tekstil sektöründe daha fazla ivme kazanmasından duydukları memnuniyeti şu şekilde ifade etti: “ITM Fuarı’nda da gördüğümüz üzere, Canapa transfer kağıtları, süblimasyon baskıda pazar payını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Ürünlerimizin sunduğu yüksek standartlara sahip baskı kalitesi, mürekkep tüketiminde önemli ölçüde tasarruf imkanı sağlaması, özel formülasyonlu kaplaması sayesinde çok daha az mürekkep kullanımı ile ulaşılması en zor renklerin bile kolaylıkla elde edilmesi ve özellikle ev tekstil üreticilerinin geniş en ihtiyacını karşılayan 3.20m ebadındaki kağıt seçeneğimiz Canapa markasını bir kez daha öne çıkardı. Ziyaretçilerimizden aldığımız geri bildirimlerden oldukça memnunuz. Bir kez daha kendilerine teşekkürlerimizi iletmek isteriz.”