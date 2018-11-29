CANAPA KAĞIT TEKNOLOJİLERİ FESPA EURASIA 2018 FUARI’NDA

Canapa Kağıt Teknolojileri, 6-9 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan FESPA Eurasia 2018 Fuarı’nda Türkiye ve çevre ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelmesi planlanan baskı üreticilerinin süblimasyon baskı ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği kaplamalı transfer kağıtlarını sektöre sunacak. Firma, ayrıca yerli üretim transfer kağıtlarının, baskı üreticilerine sunduğu maliyet, stok ve tedarik avantajlarını da üreticilerle paylaşacak.

CANAPA Kağıt Teknolojileri, FESPA Eurasia Fuarı’nda tekstil baskı üreticilerinin farklı kalınlık, ebat, gramaj ve kaplama ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çok çeşitli transfer kağıt seçenekleri ile ziyaretçileriyle buluşacak. 6-9 Aralık tarihlerinde bu yıl ilk kez İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarda, Canapa Kağıt Teknolojileri 9. Salon C10 no’lu stantta geniş ürün yelpazesini tanıtıyor olacak.

Dört gün boyunca stantta ziyaretçilerle buluşacak ürün yelpazesi içerisinde; spor giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu üstün yapışma özelliğine sahip Tacky Transfer Kağıtlarının yanı sıra Türkiye tekstil baskı pazarının süblimasyon transfer kağıt ihtiyaçlarına ShiningStar, Master ve Tacky transfer kağıtları da yer alacak. CANAPA transfer kağıtları ile farklı boya yoğunlukları ile yapılan dijital baskı örnekleri de stantta sergilenecek.

Tacky transfer kağıtları süblimasyon baskının odak noktası olmaya hazır

Fuarda ön plana çıkacak olan CANAPA ShiningStar Tacky yapışkanlı transfer kağıdı, ilk lansmanını geçtiğimiz yıl FESPA Fuarı’nda gerçekleştirmiş, ardından piyasadaki spor giyim üreticileri tarafından da memnuniyetle karşılanmıştı. Bu yıl da yeni gramajları ile ön planda olacak olan ürün serisi, sunduğu pek çok avantajı gözler önüne serecek.

Canapa Kağıt Teknolojileri tarafından özel olarak geliştirilen ürün, transfer sırasında kumaşa üstün tutunma özelliği sağlayarak, transfer sırasında yaşanabilecek kayma problemlerini ortadan kaldırıyor. Yüksek kuruma özelliği ve baz kağıt kalınlığı, en yüksek boya tüketimli ürünlerde bile baskı makineleri üzerinde problemsiz çalışıyor. ShiningStar Tacky özel kaplanmış transfer kağıtları, iki kat ayrı kaplamaya sahip. Kağıt, muadillerine göre üst düzeyde transfer verimliliğiyle birlikte renk tutarlılığı ve mürekkep tasarrufu da sağlıyor. Seri, piyasadaki mevcut ürünler arasında çok güçlü baz kağıt yapısı, stabil baskı kalitesi, yüksek seviyede kumaşa tutunma, kusursuz mürekkep verimliliği, hızlı mürekkep emilimi ve kuruma özelliği ile öne çıkıyor. Muadil markalarla yapılan karşılaştırma testleri de kağıt mukavemeti, baz kağıt direnci, saflık oranı gibi pek çok kalite değerlendirme ölçütlerinde CANAPA transfer kağıtlarının daha güçlü kağıt yapısı ve daha stabil baskı sonucu verdiğini ispatlıyor.*

Master serisi ile süblimasyon baskıda tasarruf imkanı

ShiningStar Master kaplamalı transfer kağıtları, piyasaya tanıtıldığı ilk günden bu yana, dünyanın dört bir yanındaki tekstil baskı üreticileri tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Firmanın uzun yıllar devam ettiği Ar-Ge çalışmaları sonucu üretilen seri, kullanılan özel kaplama formülasyonu sayesinde süblimasyon baskı üreticilerine pek çok avantaj sunuyor.

Isı preslerinde çok yüksek hızlarda bile yüksek verimlilikte ve kusursuz mürekkep transfer özelliği sunan Master serisi, kullanılan mürekkebin maksimum seviyede kumaşa transfer edilmesini sağlayarak renk kalitesini en üst düzeye çıkarıyor. Bu sayede normal kağıtlara yapılan transfer işlemine kıyasla %70 daha az mürekkep tüketimi elde edilerek önemli ölçüde maliyet avantajı sağlıyor. Seri, hızlı mürekkep emilimi ve hızlı kuruma özelliği sayesinde, baskıdan çıkan kağıdın herhangi bir bekleme süresi olmaksızın pres makinesine alınmasını sağlıyor.

CANAPA markası tüm dünyaya yayılıyor

Her yıl FESPA Eurasia fuarında katılımcı olarak yer alarak pazarla buluşmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren CANAPA Kağıt Teknolojileri firma ortaklarından Özer Yılmaz şunları söyledi: “Düzenlenmeye başladığı ilk yıldan bu yana FESPA Eurasia Fuarı’na katılarak, Türkiye tekstil baskı pazarı ile buluşuyor ve pazarın ihtiyaç duyduğu çok çeşitli transfer kağıtlarını üreticilerle buluşturuyoruz. Bu sene de fuarda yer alarak, ürünlerimizin sunduğu yüksek kaliteli baskı imkanı, mürekkep tasarruf avantajı ve stabil baskı kalitesi gibi özellikleri tekstil baskı üreticilerine bir kez daha anlatarak, yerli üretim transfer kağıt çeşitlerimizin kendilerine sunduğu pek çok maliyet, stok ve tedarik avantajlarını da paylaşacağız.

CANAPA Kağıt Teknolojileri olarak altı yıl önce başladığımız süblimasyon transfer kağıt üretimimiz ile Türkiye tekstil baskı sektörünün transfer kağıt ihtiyacında ithal ürünlere olan bağımlılığı önemli ölçüde azalttık. Uzun yıllar önce distribütör olarak sektörde faaliyete başladığımız bu sektörde, bugün dünyanın dört bir yanına yerli üretim transfer baskı kağıtlarımızı ihraç ediyoruz. Ar-Ge ve üretim faaliyetlerimize sürekli yaptığımız yeni yatırımlarla kapasitemizi artırdık ve dünyanın sayılı süblimasyon transfer kağıt üreticileri arasına girdik. Yüzde yüz yerli olarak ürettiğimiz CANAPA transfer kağıt ürün yelpazemize gösterilen ilgi ve beğeniden aldığımız güçle yatırımlarımıza devam ediyor ve ürün çeşitliliğimizi müşteri beklenti ve gereksinimlerine göre geliştiriyoruz. Bu da hem yerli hem de yabancı pazarlarda konumumuzu güçlendiriyor.

FESPA Eurasia Fuarı sayesinde de pek çok farklı ülkeden potansiyel müşterilerle tanışarak ihracatımızı artırma imkanı buluyor ve yurtiçinde de pazar payımızı yükseltiyoruz. Bu sene de, piyasadaki tüm olumsuzluklara rağmen, ürünlerimizin sunduğu güçlü baz kağıt yapısı, stabil baskı kalitesi ve çift katlı kaplama özelliğinin sunduğu yüksek kalitede baskı imkanı sayesinde fuarda markamızın ilgi göreceğini düşünüyoruz.”

*Dipnot: Muadil marka transfer kağıtları ile CANAPA transfer kağıtları arasında yapılan laboratuar test sonuçlarına www.canapa.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.