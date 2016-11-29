CANKUR MAKİNA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR…

Bu sayımızda İkitelli Org.San. Bölgesinde Kumaş Kalite Kontrol Makineleri üretimi yapan Cankur Makina’yı ziyaret ettik. Genel Müdür Ramazan Cankur bizlere Firmanın dünü, bugünü ve yarınına dair hedeflerini paylaştı.

Kısaca Cankur Makina’yı Anlatır mısınız?

Cankur Makina 2006 yılında kuruldu. Firmamızın kuruluşunda yer alan şahsım ve arkadaşlarım uzun yıllar tekstil Makinaları üretimi yapan köklü firmalarda bulunmuş kişilerden oluşmaktadır. İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde başladığımız çalışmalar geçmişin tecrübesini işimize yansıtarak bu gün 2.000 metre kapalı alanı geçen imalathanemizde üretimimizi devam ettiriyoruz.

Firmamız tekstil sektörünün olduğu her yere makina üretmektedir. Ürünlerimiz ağırlıklı olarak ham ve mamul, örme, dokuma ve ev tekstilindeki her türlü kumaşa göre, standart ve standart dışı özel kumaş kontrol makinesi, kumaş sarma makinesi, metraj makineleri, tüp kesim aparatı, kumaş açma makinesi, kumaş dinlendirme ünitesi, paketleme makinelerinin imalatını gerçekleştirmektedir.

Firma Olarak Firmalara ne gibi avantajlar sunuyorsunuz?

Ürünlerimizin üretimini bir proje kapsamı içinde değerlendiriyoruz. Önce talepleri alıyoruz. Müşterimizi yerinde ziyaret ederek talep ettikleri isteklerinin uygunluk durumu ve alternatiflerini değerlendiriyoruz. Yapılması gerekenleri müşterilerimizle paylaşıyoruz. Bir anlamda çözümsel ve gelecekte olabilecek sıkıntıları kendileri ile paylaşıyoruz. Bu da tecrübemizi işimize yansıtarak, müşterilerimizle ileriye dönük birlikteliği kalıcı hale getiriyoruz. Sıkıntının yaptığımız makineden değil, müşterinin isteği ile olacağını anlatıp doğru yönlendirme yapıyoruz.

Yaptığımız makinelerde kullandığımız parçaları uluslar arası markaların ürünlerinden tedarik ediyoruz. Makinelerimizi bünyemizdeki test merkezinde denemesini yaptıktan sonra sevkiyat ve kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Ortalama ürünlerimize 1 yıl olarak garanti veriyoruz. Bu anlamda mesai saati içinde teknik servis hizmetini anında müşterilerimize sağlıyoruz.

Firmamız özellikle müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı ve kalite anlayışımızdaki hassas davranmamız markamıza olan güveni sağladı. Tüm makinalarımız CE sertifikalıdır.

Firma Olarak ITMA 2015 Fuarına Katıldınız? Bunun yansımaları oldu mu?

Firma olarak bir program ışığında hareket ediyoruz. Biz yıllık bir planlama ile hareket etmiyoruz. İki yıl ve sonrasına plan yapıyoruz. Ayağımızı sağlam atıyoruz. ITMA Fuarı bildiğimiz ve önemsediğimiz bir etkinlikti. Bu fuara hazırlıksız gitmenin, firmaları ileriye götürmediğini gördük. Yıllar içinde ITMA’ya katılan birçok firmanın küçüldüğünü gözlemledik. Hazır olmak ve markayı taşımada ITMA çok önemlidir. Bundan sonra düzenlenecek olan ITMA fuarına da katılacağız.

Bizde kendimizi hazır hissederek geçmiş deneyimler ile ITMA 2015’de yer aldık. Bizim için çok verimli geçti. Avrupa’nın birçok ülkesinde makinelerimiz vardı. ITMA Fuarı ile birlikte ülke ve makine sayımızı artırdık.

Kalite ve fiyat avantajını iyi kullandığınızda Avrupalıların makinelerinize hayır deme şansı kalmıyor. ITMA sonrası Avrupa’dan ve Afrika’dan bizi ziyarete gelen şirketler oldu. Yeni müşterilerin yanında yeni acentalarda oluşturduk.

Şunu ifade etmek isterim ki Cankur Makina ürünlerini tanıtmak için dolaşan bir firma değildir. Biz başarının kaliteli imalat olduğunu düşünüyoruz. Bu gün ülkemizin ve dünyanın önemli markalarında makinelerimiz kullanılmaktadır

Firmanızın İhracat payı nedir?

Firma olarak ihracatta çok değişik ülkelere ürünlerimizi gönderiyoruz. Operasyonlarımızı ağırlıklı olarak ülkemizden yönetiyoruz. Birlikte hareket ettiğimiz partnerlerimiz de var. Brezilya, Özbekistan, Makedonya, Peru, Ürdün, Mısır, İran, Güney Afrika, Polonya, İtalya, Dominik Cum., Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Hollanda, Kolombiya, Meksika, ABD, Rusya, Kenya, Tunus, İspanya, Almanya, Bangladeş, Sri Lanka, Vietnam, Tayland, Pakistan ve Japonya gibi bir çok ülkeye ihracat yapıyoruz. Bünyemizde Yurtdışı birimi adı altında satıştan, satış sonrası ve teknik servis olarak hizmet veren bir departmanımız var. Bu ekip özellikle makine verdiğimiz ülkelerdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bizim en büyük pazarlamamız referanslarımız diyoruz. Referanslarımızdan gelen yeni talepler bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır.

2016 yılı değerlendirebilir misiniz?

2016 yılı malum çok sıkıntılı geçti. Ülkemizin içinde bulunduğu ortam bizleri de etkiliyor. 2016 yılını tüm olumsuzluklara rağmen, firma olarak hedeflerimizin üzerinde tamamladık. Bunun için kapasite artırımına gittik. Şu anki yeni yerimize taşındık. Acaba ülkemize yansıyan dış etkenler ve malum hain darbe girişimi olmasaydı durum ne oldurdu diyoruz. Cankur Makina tüm bu sisli ortamda sağlam adımlarla büyümesini devam ettirdi.

2017 Yılı İçin beklentileriniz ve Hedefleriniz nedir?

2017 yılı için hedeflerimizi biz çok önceden konuşmaya başladık. Yaşanan siyasi ve dış etkenler bir süre daha devam edecektir. İç piyasada daralma olduğu söylense de kalite ve fiyat avantajı sunuyorsanız firmanız bundan etkilenmez. Biz 2017 yılı için hedefimizi geliştirmeye çalıştığımız AR-GE departmanına ayırıyoruz. Planımız yaptığımız işi daha ileri teknolojiye taşımaktır. Bunun için oldukça iyi bir bütçe ayırdık. Bu konuda ciddi çalışmalar yapacağız. Markamıza layık ürünler geliştirerek ülkemize daha faydalı olacağız.2017 yılında ihracatımızı da 2 katına çıkartmak için yeni pazarlara yöneleceğiz ve en az 2-3 Uluslararası fuara katılacağız.