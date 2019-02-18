Canlar Mekatronik “Brazzoli” Firmasını Satın Aldı

Yeni nesil tekstil boya ve terbiye makinelerinde lider firmalardan birisi olan Canlar Mekatronik, 2018 yılında teknolojik yatırımlarına tüm hızıyla devam etti. Canlar Mekatronik, dünya tekstil sektörünün çok yakından bildiği İtalyan “Brazzoli” markasını ve üretimini tüm haklarıyla satın alarak, tekstil makine sektöründe bir ilke imza attı.

Tekstil sektörünün önde gelen makine üreticilerinden Canlar Mekatronik, Kumaş Boyama, Bobin Boyama, Elyaf Boyama, Levent Boyama, Ramöz, Egalize ve Serbest Kurutma, Kontinü Yıkama, Kontinü Kasar, Fularlı Kesme, Balon Sıkma ve benzeri tekstil makineleri üretimi ile sektörün en geniş ürün portföyüne sahip firmalarından birisi konumuna geldi. 2018 yılının Canlar Mekatronik için ‘başarıların yılı’ olduğunu söyleyen Canlar Mekatronik Genel Müdürü Fethi Özkök, “Sizin de bildiğiniz üzere 2018 yılı tüm dünya piyasalarının tedbirli davrandığı, ekonomik krizlerin beklenerek planlamaların yapıldığı bir yıl olarak geçti. Özellikle 2. yarıyılda ülkemiz ekonomisinin bulunduğu durum tüm piyasalar tarafından tedirginlikle karşılansa da, Canlar Mekatronik’in yatırım ve satış hedeflerini yakaladığı bir yıl oldu. 2018 yılında firmamız tekstil sektöründe ve ihracat piyasalarında ses getiren bir yatırım gerçekleştirdi. İlk defa bir Türk makine firması, Avrupalı makine firmasını bünyesine katarak sektörde başarısını kanıtladı. Canlar Mekatronik marka değeri ve tekstil piyasasının çok yakından bildiği İtalyan “BRAZZOLI” markasını ve üretimini tüm haklarıyla satın alarak tekstil makine sektöründe bir ilke imza attı.” dedi.—

ROBOTİK YATIRIMLARLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Son dönemde yaptığı atılımlarla hem fabrikasını büyüten hem de üretim parkurunu genişleten Canlar Mekatronik’in son dönemde üzerine en ciddi biçimde eğildiği teknolojilerin başında ise robot teknolojiler geliyor. Bu doğrultuda üretim aşamasına yönelik son nesil üst donanımlı tezgâh ve otomasyon sistem yatırımlarının yanı sıra robot teknolojilerini devreye alan firma üretim kapasitesini de yaklaşık 3 katına çıkartmayı başardı.

Fethi Özkök, her yıl olduğu gibi 2018’de de Canlar Mekatronik’in üretim ve Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlara devam ettiğini dile getirdi. Özkök, “2018 yılı başında devreye aldığımız sektörümüzün en büyük “İstasyon ROBOT Kaynak Sistemimizi’’ 2 adet ilave robot ile 2018 yılında üretim kapasitemizi %50 arttırdık ve 2019 yılı hedeflerimize hazır hale getirdik.” ifadelerini kullandı.

Canlar Mekatronik, yeni robot yatırımı ile üretim kapasitesini yaklaşık 3 katına çıkardı.

Son 3 yılda sürekli yatırım ve Ar-Ge yapılanmasında olan Canlar Mekatronik; yatırımlarının ilk etabının tamamlanması ile dünya standartlarında üretim yapan bir üretim sahası oluşturdu. Bu üretim hattında yeni alınan otomatik kaynak robotları ve yeni lazer kesim makineleri ile mevcut üretim kapasitesi arttı. Firma, Türkiye ve dünyanın önde gelen boyahane işletmelerinin yenileme, kapasite artırım ve yeni tesis kurulum projelerini aldı. Canlar Mekatronik, su, elektrik, buhar harcamalarında sarfiyatları azaltmaya yönelik geliştirdiği yeni nesil kumaş boyama makinesi “TECHsmart” ile 3 yıldır Türkiye ve dünya pazarında çok olumlu geri dönüşler aldı.

YENİ ÜRETİM BİNASI İLE ÜRETİM ALANI %100 ARTTI

Canlar Mekatronik Genel Müdürü Fethi Özkök şunları söyledi: “2015 yılından bu yana üretimimize devam ettiğimiz fabrikamızın yanındaki binayı da tesisimize ekleyerek üretim alanımızı %100 arttırdık. Ar-Ge bölümümüzü yeni binamızda özel bir alana taşıyarak teknolojik yatırımlarımızla Ar-Ge Merkezimizin yapılanmasını tamamladık. Canlar Mekatronik bu yeniliklerimizle ile mevcut pazarlarımızın tüm isteklerine hızlı bir şekilde yanıt vermemiz, ihracatımızın da artmasını sağladı. Kısaca özetleyecek olursak 2018 yılının Canlar Mekatronik için Yatırım ve Başarıların yılı olduğunu söyleyebiliriz.” Üretim sürecinin kalbine sürdürülebilirlik kavramını koyan Canlar Mekatronik, bu doğrultuda çevre dostu ve yenilikçi ürünler sunmaya devam edecek. 2019 yılı için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve İtalya ve Türkiye olarak sektöre hizmet vereceklerini dile getiren Özkök, “Haziran ayında İspanya’da yapılacak olan ITMA fuarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizin öngörüsünü yapabiliriz. 2019 yılı hedeflerimizin mevcut pazarlarımızdaki satışlarımızı arttırmak, yeni pazarlara hizmetlerimizi götürmek olacaktır.” diye konuştu.