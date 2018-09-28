Canlar Mekatronik’den Yeni Hedefler

Teknolojik yatırım ve Ar-Ge çalışmalarının sonucu Türkiye’de ve dünyada büyük projelerin altına imza atan Canlar Mekatronik, gerek yurt içi, gerekse global pazarda marka bilinirliğini artırmayı başarmış bulunuyor.

Dünyamızda bir ‘’LT’’ suyun öneminin her geçen gün arttığı ortamda, geleceğe daha temiz bir çevre bırakmak için mücadele eden Canlar Mekatronik, çevreci ve yenilikçi ürünler sunmaya devam edecek.

Yeni nesil tekstil boya ve finisaj makinelerinde sektöre yön veren Canlar Mekatronik, son iki yılda Ar-Ge ve teknolojik yatırımlarla dünya standartlarında üretim yapan bir üretim sahası oluşturmayı başarmış bulunuyor. Canlar A.Ş.’yi dünyadaki tüm tekstil boyahanelerinin tercih edeceği bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Canlar Mekatronik Genel Müdürü Fethi Özkök, yeni yatırımlar ve çalışmaları hakkında sorularımızı cevaplandırdı.

2017 yılını firmanız ve sektör açısından değerlendirebilir misiniz?

“Canlar Mekatronik olarak Tekstil Makine sektörünün Global Pazar’ın önde gelenlerinden biri olmayı hedefleyerek çıktığımız yolumuzda, yatırımlarımız ve Ar-Ge çalışmalarımız ile başarılı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz.

Bilindiği üzere 2017 yılında dünyada yaşanan ekonomik ve siyasal belirsizlikler tüm sektörleri etkiledi. Tekstil makine üreticileri %17’ lik bir ihracat büyümesi ile Türkiye’de en hızlı büyüme gerçekleştiren 3. sektör oldu. Bu durum Canlar Mekatronik ve diğer tekstil makine üreticilerimiz için başarılı bir yıl geçirildiğini göstermektedir.

Firmamız 2015 yılında yeni ve dinamik yapılanma ile hızlı bir yatırım ve geliştirme sürecine girdi. Son 2 yılda sürekli yatırım ve Ar-Ge yapılanmasında olan firmamız; yatırımların ilk etabının tamamlanması ile dünya standartlarında üretim yapan bir üretim sahası oluşturdu. Bu üretim hattında yeni alınan otomatik kaynak robotları ve yeni lazer kesim makinaları ile mevcut üretim kapasitemizi arttırarak, Türkiye ve dünyanın önde gelen boyahane işletmelerinin yenileme, kapasite artırım ve yeni tesis kurulum projelerini aldık. Günümüzde boyahane işletmelerinin rekabetçi piyasa koşullarında karlılıklarını arttıran kalemler olan; Su, Elektrik, Buhar harcamalarında sarfiyatları azaltmaya yönelik geliştirmiş olduğumuz ‘’TECHsmart ‘’ yeni nesil kumaş boyama makinamız ile 3 yıldır Türkiye ve dünya pazarında çok olumlu geri dönüşler aldık. Enerji tüketimlerindeki karlılığın yanında bir defada hatasız ürüne ulaşmayı sağlayan “TECHsmart” makinalarımız, yeni tasarımıyla çalıştırıldığı her firmada çok ön plana çıktı. Bu durum da 2017 yılının Canlar Mekatronik adına başarılı bir yıl olarak sonlanmasını sağladı. Yatırım ve Ar-Ge çalışmalarımızın bir getirisi olarak Türkiye’de ve dünyada büyük projelerin altına imzamızı attık. Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren ‘’TAHA GROUP-LCWaikiki ‘’ boyahanesi olan ‘’ ÖZEN MENSUCAT’ın 40 adet boya makinası yenileme projesini hayata geçirdik. Türkiye-Rusya tekstil ilişkilerinin en büyük oyuncularından biri olan ‘’TORAMAN TEKSTİL’’ in kendi adına Çorlu’ da sıfırdan kurmuş olduğu boyahanesinde boya makinaları tercihini yine ‘’TECHsmart ‘’, Kurutma makinası tercihini de Canlar Mekatronik olarak yapmıştır. Ülkemizde bulunan TAYAL Group’ un Cezayir Devleti’ nde yapmış olduğu yatırımın Boya Makinaları TECHsmart ve Kurutma Makinası seçimi yine Canlar Mekatronik‘ ten yana olmuştur. 2017 yılı yurtdışı pazarında da rakiplerimizle kıyasıya mücadele ederek çeşitli ülkelerde büyük projeleri almamızla yurtiçi satışlarımız gibi global pazarda da markamızın bilinirliğini arttırmıştır.”

2018 yılından beklentileriniz ve yeni yatırımlarınızdan bahseder misiniz? Önümüzdeki süreçte sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Dünyada ve Türkiye’de büyük üreticilere hizmet veren Canlar Mekatronik olarak teknoloji ve markalaşma çalışmalarımızla sektörümüzde dünyanın en iyi 3 markası arasına girme vizyonumuzu koruyacağız ve yetişmiş insan gücümüzü arttırmaya devam edeceğiz. 2018 yılı Canlar Mekatronik olarak geçtiğimiz yıllarda yaptığımız yatırımların 2.etaplarının kurulum ve gelişmeleriyle üretim kapasitemizi daha da arttırmak hedefindeyiz. 2018 yılından beklentimiz inovatif ve teknolojik yatırımlarımızın makinalarımıza adaptasyonu ile yüksek kaliteli üretim ve ürünleri sektörümüze sunmaya devam edeceğiz. 2018 yılının politik ve ekonomik anlamda öngürelemez risklerin beklendiği düşüncesi, hem yurtiçi hem yurtdışı müşterilerimizden planlamalarında daha yavaş olacağını düşündürse de, sektörümüz ve Canlar Mekatronik olarak biz; bir önceki yılımızdan daha aktif bir yıl geçireceğimizi elimizdeki mevcut siparişlerimizden ve müşterilerimizin yatırım planlamalarından öngörebiliyoruz. Önümüzdeki bu zorlu ama hareketli olan süreçte de Canlar Mekatronik olarak hedeflerimiz doğrultusunda yatırım ve pazarı iyi yorumlayarak değerli dostlarımız ve müşterilerimizin verimliliği ve karlılıkları için; proje partnerleri olarak üretim ve satış sonrası desteğimizle yanlarında olacağız.”

Buna paralel olarak ilave etmek istedikleriniz varsa ekleyiniz.

“Canlar Mekatronik olarak piyasaya sunmuş olduğumuz pamuklu kumaşlarda koyu renk reaktif boyamada vermiş olduğumuz 30 lt altında su sarfiyatlarımızı Ar-Ge ve saha araştırmalarımıza devam ederek iyileştirmeye çalıştığımızı söylemek isteriz. Enerji tüketimlerinin önemi kadar değerli bir konu olan hatasız ve geri döndüler olmadan tek seferde kaliteli üretim yapabilme olanağı sağlayan ‘TECHsmart’ makinamız ile müşterilerimizin karlılıklarını arttırma yönünde çalışmalarımız devam edecektir. Ülkemizde ve dünyamızda her bir ‘’LT’’ suyun öneminin her geçen gün arttığı ortamda, hem üretim yapan firmalarımız, hem de geleceğe daha temiz bir çevre bırakmak için Canlar Mekatronik olarak çevreci ve yenilikçi ürünler sunmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”