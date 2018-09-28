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CEDİT Makina Elektronik Ltd. şti. 2005 yılında faaliyete başlamıştır. Toplam 2.500 m2 lik alana sahip, iplik boya ~ iplik santrifüj ~ İplik kurutma ~ çok renkli iplik baskı ~ iplik fikse ve kondisyonlama ~ çile boya ~ çile santrifüj ~ çile kurutma , çok renkli iplik boyama degrade makinaları üreten firmamız tekstil sektörlerindeki müşterilerine hizmet vermektedir.
Ayrıca işletme gereksinimleri gidermek amacı ile ;Özel Tasarım Tanklar paslanmaz tanklar;Mikserler, Yüksek basınçlı Pompalar;Makine Tamiratı ve Bakımları;Yedek Parça ve Elektronik Devre Ekipmanları ile sanayicilerimizin yanındayız.
Üretimini gerçekleştirdiğimiz 25’in üzerindeki değişik model makinaları ve size özel çözümleri ile CEDİT Makina “Boyamada Çözüm Ortağınız” olma noktasında bir Marka ‘dır.
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