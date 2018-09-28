DAF KİMYA’DAN HYBRID BOYA TEKNOLOJİSİ

Inknovator Markası ile sektörde faaliyet gösteriyorsunuz firmanız hakkında bilgi verir misiniz?

DAF Kimya İç ve Dış Tic A.S. olarak 2 Ekim 2017 tarihi itibariyle Türkiye’de resmi olarak faaliyet göstermeye başladık. Tekstil parça baskı boyaları, Metraj Baskı Ürünleri ve Dijital boya üretimi yapan Amerika Birleşik Devletleri ve Türk Ortaklı bir üreticiyiz. Üretim tesisimiz Çorlu’da bulunmaktadır. ABD merkez depomuz ve Arge merkezimiz Kaliforniya eyaletinin Huntington Beach yerleşkesinde bulunmaktadır.

Inknovators markası altında Su bazlı parça baskı boylarında dünyadaki diğer rakiplerimizden farklı olarak Hybrid Boya teknolojisiyle üretim yapmaktayız. Genç, dinamik, öz disiplini yüksek ve global pazarlarda çok agresif büyüyen bir firmayız. Geçtiğimiz 10 aylık süreçte 29 farklı ülkede ürünlerimiz distribütörlerimiz aracılığıyla son tüketicilerle buluşmuştur.2019 Yılının sonuna kadar 50 ülkede faaliyet gösteren, faaliyet gösterdiği pazarlarda pazar payını her geçen yıl arttıran tüketicilerine ve distribütörlerine değer yaratan bir marka olmak istiyoruz.

Hybrid Boya Teknolojisi hakkında biraz detaylı bilgi verir misiniz?

Günümüzde tüm su bazlı parça baskı boyası üreten üreticiler ürünlerini Akrilik, Poliürethan ve/veya bu iki binderin karışımından meydana gelen binderler’den üretmektedir. Akrilik ürünler düşük derecede fikse olabilen, daha yapışkan ve tuşe olarak genellikle poliürethan binderlere göre daha sert bir binder yapısına sahiptir.(Bu tabi ki kıyaslama yapılan her binderde farklı olabilir) .Poliürethan binderler ise üreticiler için daha elastik, düşük derecede fikse olamayan ve daha maliyetli binderlerdir. Bazı üreticiler ise bu iki binderi karıştırarak hem üretim maliyetlerini azaltmayı hem de poliürethan ve akrilik binderlerdeki artı özellikleri son ürüne adapte etmeye çalışmaktadır fakat iki farklı binder birbirine boya üretim süreci öncesi bağlanmadığı için boya üretim sürecinde bağlar arasında kopma meydana gelebilmektedir. Bunun sonucunda kalıp performansında, baskı kalitesi sürdürülebilirliğinde ve yıkama haslıklarında olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir.

Inknovators olarak tüm su bazlı hammaddelerimizi Amerika’daki ve Türkiye’deki Argemiz vasıtasıyla Çorlu’daki tesislerimiz de kendimiz üretmekteyiz.(Titanium Dioxide hariç). Biz boya üretim süreci öncesinde Poliürethan ve Akrilik binderleri silikon ve 5 farklı yardımcı kimyasalla kaplayarak bağların kopma sorunu çözmekle birlikte su bazlıda en çok şikayet edilen kalıpta kuruma süresini de 5 farklı kimyasal vasıtasıyla tüm rakiplerimize kıyasla en az 3-4 kat uzatmaktayız. Ayrıca bazı boyalarımız dijital baskı üniteleriyle entegre edilen parça baskı makinalarında da dijital boyanın altında zemin olarak basılabilmektedir.

Dijital Sublime boyalarında ise Hybrid Teknolojisinin en büyük avantajı boyaların içerisindeki partikül büyüklüğünün Avrupalı,Asyalı ve Amerikalı boya üreticilerinin ürünlerine göre yaklaşık %30-%40 daha küçük olmasıdır.Bunun en büyük avantajı baskı sırasında kafa tıkanması problemiyle karşılan baskıcıların şikayetleri büyük ölçüde azalmakta ve kullandığımız hybrid teknoloji ve nano kimyasallar sayesinde renk verimliliği ve renk tonunun sürekliliği aynı oranda artmaktadır.

Önümüzdeki 5 yıl için parça baskı ve dijital baskı sektörü ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Parça baskı sektörü global olarak her yıl %2-%3 oranında büyümektedir. Dijital boyaların son tüketici fiyatları her geçen süreçte düşmekte ve baskıcılar için daha avantajlı konuma gelmektedir. Örneğin süblime boya fiyatları son tüketiciler için 4 sene önce yaklaşık 3 kat daha pahalıyken şuan fiyatlar aynı oranda azalmış durumda .Parça baskı sektörünün önümüzdeki 5 sene boyunca güncel büyüme oranlarında artacağını fakat süblime boya segmentin de global pazarlarda düşüş olabileceğini öngörmekteyim. Reaktif dijital boya segmentinin ise son tüketici maliyetlerinin düşmesiyle beraber daha agresif büyüyeceğini düşünüyorum.

Sektördeki yerli boya üreticileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Özellikle parça baskı segmentinde ve su bazlı ürün grubunda Türk üreticilerin ürünlerinin dünya standartlarının üstünde olduğunu düşünmekteyim. Kaliteli su bazlı parça baskı boyaları üreten bir çok üreticimiz bulunmaktadır fakat pazarlama süreçlerinde ve satış sonrası teknik destek süreçlerinde global rakiplerimize göre geride kaldığımızı gözlemlemekteyim. Plastisol bazlı ürün gruplarında Türkiye’de tüketim çok düşük seviyelere gelmiştir. Dünya’da global markaların etkisiyle plastisol baskı tüketimi azalmaktadır fakat yine de önemli hedef pazarların çoğunluğu bu ürün grubundan oluşmaktadır. Plastisol bazlı ürün gruplarında özellikle ABD pazarının ihtiyaçlarına karşılık veren yerli üreticisi sayısı yok denecek kadar azdır.

Dijital boya segmentinde ise global rakiplerimizin bizden çok daha önce davranarak global pazarlarda yer edindiğini gözlemlemekteyim.

Türk üreticiler olarak global pazarlarda Pazar payımızı arttırmak ve süreklilik sağlamak istiyorsak; ürün gamı olarak tüketicilere katma değer yaratan ürünler sunan, pazarlama faaliyetlerine ve Satış sonrası destek süreçlerine daha çok yatırım yapan bir yapıya sahip olmalıyız.