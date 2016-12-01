Efes Havlu “OEKO-TEX STEP” Sertifasını alan 3.Türk Firması Oldu

OETI tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Efes Havlu San. ve Tic. AŞ sürdürülebilir tekstil üretimine bağlılığın en üst düzeyde göstergesi olan Oeko-Tex STeP sertifikasını, en iyi seviye olan 3. seviyede almaya hak kazanan Türkiye’de üçüncü firma, Denizli’de ise birinci firma oldu

Bu belge ile Efes Havlu Tekstil San. ve Tic AŞ’nin; müşterilerinin ürün kalitesi, güvenilirliği ve sürdürülebilirliği ile birlikte çevreye duyarlı ve sosyal açıdan üst düzey çalışma koşullarına cevap verebilecek, dünya çapında üretici olma özelliği kazandırmıştır.

Alınması zor ve uzun bir süreç gerektiren Oeko-Tex STeP sertifikası ile Efes Havlu, Çocuklara yönelik olarak dünya çapında ürünler üretmektedir.

OEKOTEX STeP NEDİR?

Sürdürülebilir Tekstil Üretimi (STeP)” tekstil zinciri içerisinde yer alan, şeffaf ve kamuoyunun güven duyacağı bir şekilde sürdürülebilir üretim koşullarına sahip olmayı amaçlayan markalara, perakendecilere ve imalatçılara yönelik bağımsız bir belgelendirme sistemidir.

STeP sertifikasının modüler yapısı çevre dostu teknolojilerin ve ürünlerin kullanımı, kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, kalite yönetimi ve sosyal çalışma koşullarının uygunluğu dâhil olmak üzere şirketlerin ilgili tüm alanları için kapsamlı bir analiz ve değerlendirme yapılmasına imkân sağlar

STeP sertifikasyonunun amacı tekstil zinciri içerisinde yer alan üretim tesislerinde çevre dostu üretim proseslerinin ve sosyal açıdan kabul edilebilir çalışma koşullarının devamlı surette var olmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. STeP kriterlerinin dinamik gelişimi belgelendirilmiş şirketlerin çevre performanslarının ve sosyal sorumluluklarının yanı sıra verimliliklerinin de devamlı olarak artırılmasına imkân tanımaktadır. Sertifikalandırmayı hak eden üreticilerin puanlaması 3 seviyede yapılır. 1. seviye: giriş seviyesine uygunluk, 2.seviye: optimizasyon potansiyeline sahip iyi uygulama; 3.seviye: en iyi uygulama örneğine ilişkin örnek teşkil eden uygulama. Firmamızın sertifikayı 3.seviyede hak etmiş olması gururumuzu daha artırmıştır.

HAYALİMİZ;ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA İYİ BİR GELECEK

Efes Havlu San ve Tic AŞ olarak dünyamızı çocuklarımızdan ödünç aldığımızın bilincindeyiz. Onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek adına bugün üstümüze düşenleri yerine getirmek adına sosyal sorumluluk, çevreye duyarlılık, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik için emek harcamaktayız. Oekotex STeP belgesini en iyi seviye olan 3. Seviyede almış olmak emeklerimizin en güzel karşılığı olmuştur. Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak konusunda bizimle aynı bağımlılığı gösteren tüm müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile bu mutluluğu paylaşmaktan gurur duyarız.