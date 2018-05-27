DİLMENLER’DEN TÜRKİYE’NİN İLK ROTASYON BASKI MAKİNASI

Hem örme hem de dokuma kumaşlar için Türkiye’nin önde gelen Tekstil Terbiye Makinaları ve boyama makineleri üreticisi olan DMS Dilmenler Makina, Türkiye’nin ilk rotasyon baskı makinasını üretti.

Avusturya’nın MBK Maschinenbau Kufstein GmbH Firması ile son üç yıldır ortaklaşa geliştirilen yeni MBK Phoinix Rotary 4.0, İstanbul’da düzenlenen ITM 2018 fuarında sergilendi. Fuara gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

DMS Dilmenler Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Dilmen, Tekstil Trend Dergimize yaptığı açıklamada: “Bu makineyi geliştirmek için üç yıl önce Avustur’yalı ortağımızla birlikte çalışmaya başladık. Rotasyon baskı makinesi 3 farklı bölümden oluşuyor: Birincisi; giriş kısmı baskı kafası, ikincisi ise çıkıştaki kurutma bölümüdür. ”

“Giriş ve çıkış bölümü uzun yıllardan beri firmamız tarafından yapılmaktadır. Orta segmentin devam ettiği bölümde ise gerçek teknolojiye ihtiyaç duyulan bölüm ve gerekli yazılım için Avusturyalı şirket ile ortaklık kurduk. Ortağımızla başarılı bir proje yürüterek Türkiye’nin ilk rotasyon baskı makinesini üretmeyi başardık. ” dedi.

“Rotasyon baskı için çağdaş bir çözüm sunmak, ürün portföy stratejimiz için mantıklı adımdı. Yeni Phoinix baskı sistemimizle bu boşluğu kapatmış oluyoruz. Modern tasarım ve malzemeler ile teknoloji ürünü elektronik kontrol sistemlerinin ve en son üretim teknolojisinin iyi düşünülmüş bir kombinasyonunun, dünya çapındaki müşterilerimiz için hala orta düzeyde yatırım maliyeti seviyelerinde eşsiz özellikler ve üstün performans sağlayabilmesinin iyi bir örneğidir ”dedi. Dilmen şöyle devam etti:

“Avusturya’daki partnerlerimizle birlikte, uzun bir geleneğe sahip olan ve rotasyon baskı sistemleri geliştirme alanında edindiğimiz deneyimle, heyecan verici yeni bir konsept oluşturduğumuza inanıyoruz. Makine sadece basit bir tasarım değil. Sonuç olarak yeniden yapılanmanın görünür bir sonucudur. Makine mimarisinde belirleyici yenilikler, kullanım kolaylığı, servis kolaylığı ve malzemelerin kalitesi ile ön plana çıkıyor. ”

“Bunun üzerine Phoinix’in kalbi, gerçek zamanlı performans sağlayan modern bir rotasyon baskı makinesinin tüm karmaşık işlevlerini ele almak için son derece güçlü bir bilgi işlem platformudur. Akıllı Sistem tamamen Endüstri 4.0 yetenekli süreç kontrolü ve sistem analizi sağlar. Tamamen merkezi olmayan ve yedekli dokunmatik ekranlı insan makine arayüzü DHMI sayesinde operasyon son derece basit ve verimlidir. Phoinix’in basit operasyon, hassasiyet ve dayanıklılık açısından yeni standartlar belirlemesi amaçlanıyor ”dedi. Dilmen ekledi.

“2-3 yıl öncesine kadar hiç kimse Türkiye’de bir Rotasyon baskı makinesinin herhangi bir Türk şirketinin imalatını yapabileceğini hayal bile edemezdik, ama biz bunu yaptık.” Dilmen, “Bu algıyı PHOINIX ile değiştirdik. Bu makine, tekstil baskı dünyasındaki önemli oyuncuların arasına katılmamıza izin verecek. Hedef Pazar olarak öncelikle ülkemiz daha sonra Asya, Güney Amerika ‘dır

DMS Dilmenler, son 30 yıldır kumaş / iplik boyama ve kurutma alanında her türlü tekstil terbiye makinesinin köklü üreticisidir. Şirketin genel merkezi İstanbul olup, Çorlu’daki 85.000 metrekarelik modern tesisinde makineleri üretmektedir. DMS, üretiminin % 70’ni ihraç etmektedir. İhracat yaptığımız yerler Bangladeş, Özbekistan, İran, Endonezya, Tayland, Kore, Çin, Rusya, İngiltere, Hindistan, Portekiz, İsrail, Mısır, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekvador, Peru, Şili, Meksika Kanada, Güney Afrika, Pakistan, Yunanistan, Kolombiya, Polonya, Brezilya ve Guatemala gibi ülkelerdir

MBK Maschinenbau Kufstein GmbH, geliştirme odaklı bir Avusturyalı teknoloji şirketidir. Mekatronik hassas parça ve sistemleri üreten, Avusturya’da üç farklı lokasyonda faaliyet gösteren, Kufstein’da mühendislik ve mühendislik çalışmaları yapan, mekanik ve mekatronik bileşenler üretilip Salzburg yakınlarında bir yazılım inşa eden ve elektronik cihazların geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda faaliyetleri bulunan Viyana merkezli bir şirkettir.