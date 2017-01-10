DMS Dilmenler Makine, Terbiye Makineleriyle Her İhtiyaca Çözümler Sunuyor

Boya ve terbiye makineleri üretiminde sürekli yeniliklere imza atan DMS Dilmenler Makine, geniş makine yelpazesiyle her ihtiyaca cevap veriyor.

Boya ve terbiye makineleri üretiminde sürekli yeniliklere imza atan, son olarak geliştirdiği kontinü hatlarıyla da dikkatleri çeken DMS Dilmenler Makine ve Tekstil San. Tic. A.Ş., geniş makine yelpazesiyle her ihtiyaca cevap veriyor. Üretiminin % 74’lik kısmını ihraç eden Dilmenler Makine, 2015 yılı tekstil makineleri ihracat şampiyonu oldu ve 2016’da da aynı başarıya ulaşmak için emin adımlarla ilerliyor. Firma, son atılımları doğrultusunda: Bangladeş, Özbekistan, İran, Endonezya, Tayland, Kore, Çin, Rusya, İngiltere, Hindistan, Portekiz, İsrail, Mısır, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekvator, Peru, Şili, Meksika, Kanada, Güney Afrika, Pakistan, Yunanistan, Kolombiya, Polonya, Brezilya ve Guatemala’da açtığı mümessillikleri ve teknik servis hizmetleriyle yoluna tam gaz devam ediyor.

DMS Dilmenler Makine Satış Müdürü Servet SIRATAŞ, üretiminde uzmanlaştıkları makineler hakkında; “Boya makineleri ve terbiye makinelerinde her biri, farklı bir rekabet alanıdır ve farklı koşullara sahiptir. Boya makinelerinde hem Türkiye’de hem de dünyada çok fazla üretici olduğu için rekabet şartları biraz daha sınırlı durumda. Terbiye makineleri ise daha fazla teknoloji gerektiren, üretici sayısının nispeten daha az olduğu ama yine de ciddi adetlerde satılan makinelerdir.

Bu 2 konu, bizim yıllardır üretimini yaptığımız ve markamızla kalitemizi gösterdiğimiz ve başarıya ulaştığımız makinelerdir” açıklamasıyla uzmanlıklarının altını çizdi.

Dilmenler Makine tarafından üretimi gerçekleştirilen terbiye makineleri ve başlıca özellikleri şöyle:

DMS22 DIL- Tenter Kumaş Kurutma ve En Fikse Makinesi

Diltex ram makinesi, fonksiyonel ve ergonomik dizaynı sayesinde teknolojinin geldiği en son noktada en ekonomik olarak kurutma ve fikse yapabilmektedir. Multi-Air çoklu hava dağıtım sistemi sayesinde, ram makinesinde uygulanan tüm süreçlerde ciddi bir esneklik sağlanmaktadır.

Uygulanan tüm kumaşlarda alttan ve üstten gönderi len havanın kontrolü ile hem havayı en efektif şekilde kumaşa vurdurmak ve hem de her fana takılan inver- törler vasıtasıyla bunu en uygun maliyetle yapmak mümkündür.

Makinede hem uzun ömürlü yağlama özelliğine sahip yatay hem de yağlamasız, bakım gerektirmeyen dikey zincir seçeneği mevcut olup; örme ve dokuma kumaşlar için gerekli farklı proseslerde kullanılan özel ekipmanlar makineye ilave edilebilmektedir.

Her iki zincir sisteminde de sağ ve sol zincirler, ayrı redük- törler ve invertörler ile sürülür ve elektronik olarak da aradaki hız farklılıkları kontrol altındadır. En son teknolojiyle üretilmiş, birinci sınıf elektriksel ve elektronik ekipmanlar ile elektrik sarfiyatları duruşlar- da dahi en aza indirilmiş ve bitmiş kumaş kalitesi en üst seviyeye çıkarılmıştır. Ayrıca makinede örme ve dokuma kumaşlar, teknik tekstil ve kaplama sistemleri için değişik kombinas- yonlu giriş, çıkış sistemleri ve alternatif süreçler bulunmaktadır.

DMS05 DIL- DRY Jumbo Hava Yastıklı Kurutma Makinesi

Hava yastıklı kurutma makinesi ana düşüncesi, tüp şeklindeki ya da açık en kumaşlarda germe yapmak- sızın mükemmel çekmezlik değerleri ile renk farkı oluşturmaksızın kaliteli kurutmayı sağlamaktır.

Kurutma kabinindeki kumaş çok beslemeli hava yastıklı şartlarda kurutulur. Bu da mükemmel boyutsal denge, yumuşak ve hoş dokunuş ve son üründe ilave değer artışı sağlar.

Kurutma makinesi asılı jet düze sistemine sahiptir. Her kabinde bir adet hava sirkülasyon tribünü bulunur ve maksimum verimlilikte çalıştırılmak üzere dizayn edilmiştir. Çıkış kısmı, hassas kumaşların statik yüklerini yok etmek için özel taşıyıcı konveyör sistemine sahiptir.

DMS18 DIL- Compact Açık En Sanfor Makinesi Dil-Compact çekmezlik makinesi, son dokunuşun çok önemli olduğu günümüz tekstil dünyasına en kaliteli ve uygun maliyetlerle ürün yapabilecek bir makine olarak tasarlanmış keçeli çekmezlik maki- nesidir.

Makine: Giriş Ortalayıcı Bölümü; Platform ve İğneleme Bölümü; Zincir En Ayar Kısmı ve Buharlama Bölümü; Çekmezlik ve Kalender Bölümü; Çıkış J Box ve Sallama Bölümü olmak üzere 5 önemli bölümden oluşmaktadır.

Ayrı sürücülere sahip sağ ve sol z incirler ve giriş- teki manuel atkı-çözgü düzeltme sistemi ile kumaş üzerindeki atkı – çözgü hataları na bir dereceye kadar cevap verebilen standart sistemler i le donatılmıştır.

Ayrıca makineye, istek üzerine, kenar kolalama, kurutma ve kesme sistemleri de dahil edilebilir.