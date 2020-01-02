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02 Ocak 2020
Firma Haberleri, TÜM MANŞET

Domotex 2020’de, Saurer’in İplik Bükme Çözümlerinin Ana Teması Otomasyon

1268-CarpetTwister_Längsansicht_4000x2290Dünyanın en büyük zemin kaplamaları fuarı Domotex, 10-13 Ocak 2020 tarihleri arasında Hannover’de gerçekleşecek. Saurer Twisting Solutions, 11 numaralı salondaki Booth B35’te konukları ve ziyaretçileri dört gözle bekliyor.

BCF İplik Işlemlerinin Ölçümü Için Tasarlanmış Otomasyon Çözümleri

Domotex’te Saurer İplik Bükme Çözümleri, otomasyon işlemleri ve ürün maliyet azaltımı için müşteri odaklı çözümlerini sunacak. Malzeme taşıma sistemleri otomasyonu önemli müşteri avantajları sunmaktadır. Bunun nedeni, bu sistemlerin müşterilerin ihtiyaçlarına göre bireysel olarak uyarlanması ve tüm büküm değirmeni boyunca optimum malzeme akışı sağlayabilmesidir. Demiryolu taşıma sistemi FlexFlow ve otomatik güdümlü araç PackDrive, Saurer tarafından sunulan modern otomasyon çözümleri ve geleceğin bir sonraki adımıdır.1229-CarpetCabler_Längstansicht_4000x2290

Yeni Nesil Makineler İle Daha Kolay Ve Daha Hızlı

Yeni nesil halı ipliği makinemiz CarpetCabler CarpetTwister 1.10, canlı bir piyasanın en sıradışı gereksinimlerine bile güvenilir ve güvenle hakim olmak için optimum olanaklar sunmaktadır.

Neredeyse tüm üretim parametrelerinin merkezi ayarları, sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve yeni tasarlanan sarma alanı, makinenin değiştirme sürelerini önemli ölçüde azaltır. Modern sürüş teknolojisi ve iplik kalitesini izlemek için yenilikçi iplik sensörü teknolojisi, sektör için önemli bir katma değer oluşturmakta.

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Saurer İmalathane Yönetim Sistemi ‘Senses’ İle Proses Kontrolü

Bu dijital sistem tüm bölümlerdeki üretim, kalite ve performans verilerini bir araya getirmekte ve analiz etmektedir. Üçüncü taraf üreticilerin makineleri bile yönetilebilmektedir. Plan sapmaları, kalite dalgalanmaları veya usulsüzlükler gerçek zamanlı olarak tespit edilerek imalathane yöneticilerinin hızlı tepki vermesini sağlar. Verilerin toplamını, optimizasyon fırsatlarını bulmak amacıyla süreçleri kapsamlı bir şekilde analiz etmek için de kullanabilmektedirler.

Saurer Fuar ekibi Domotex 2020’de müşteri ve ziyaretçileri karşılamayı ve en son gelişmeler hakkında bilgilendirmeyi dört gözle beklemekteler.

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