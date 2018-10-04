Duvar Kağıtlarında “Bas ve Kabart” Dönemi

PİMMS Group tarafından Türkiye pazarına sunulan Litvanya menşeli Dimense Teknolojisi ile duvar kağıdı üretimlerinde baskı ve kabartma işlemi eş zamanlı yapılıyor ve desenin kabartma esnasında kayması gibi sorunların önüne geçiliyor.

Litvanyalı duvar kağıdı malzemeleri üreticisi Veika, “Dimense” adı verilen yepyeni bir baskı teknolojisine sahip. Dijital baskıyı yeniden boyutlandıran Dimense teknolojisi, materyale baskı yapılırken eş zamanlı olarak kabartma yapılmasını sağlıyor. Böylece yapılan kabartma, desenle tam eşleşerek kabartmanın desenden kayması gibi bir problem yaşanmıyor.

Dimense teknolojisinden önce, bir duvar kağıdına kabartmalı baskı yapmak için önce baskının tamamlanıp ardından kabartma/emboss efekti veriliyordu. Ancak bu durumda da kabartma efektinin ebadı ve formatı sınırlı olduğu için her malzemeye istenilen uygulama yapılamıyordu. Ayrıca kabartma efekti desene tam uymayarak efekt desene tam yerleşemediği için istenilen gerçeklikte sonuç alınmıyordu.

Dimense teknolojisinin sunduğu eş zamanlı “bas ve kabart” teknolojisi sayesinde artık bu sorun ortadan kalkıyor. Dimense’in tüm bu kısıtlamaların üstesinden gelen, imkansızı mümkün hale getiren bu yeni devrimci teknolojisi sayesinde ise duvar kağıdı üreticileri istedikleri ebat ve formatta kabartmalı baskıyı tek aşamada ve saatte 20m2 baskı hızı ile gerçekleştirebiliyorlar. Böylece üreticiler müşterilerine sundukları hizmetleri çeşitlendirerek yeni iş fırsatlarını yakalayabiliyor ve üretimlerine yeni bir değer katıyorlar.

Her bir desen ve üretim için ayrı ayrı rotasyonlu silindir (rotation cylinder) kullanılmasına gerek kalmadığı için küçük adetli ve parçalı üretimler de bu sayede mümkün hale geliyor. Yeni tasarımlar kolaylıkla üretilebilir ve hızlıca test edilebilir olduğu için, kişiye özel benzersiz tasarımları kolayca üretmek de mümkün.

Dimense teknolojisi ile baskılarınız üçüncü bir boyut kazanıyor

Kokusuz, sağlığa zararsız ve çizilmelere dayanıklı lateks boyalar ile baskı yapan Dimensor, parlak ve metalik boyalar sayesinde geniş renk gamutu sunarak eşsiz uygulamalar üretilmesine olanak sağlıyor. Dimense baskı teknolojisi, sadece duvar kağıdı gibi iç mekan uygulamaları için değil, tabela ve ambalaj uygulamalarında da ekstra gerçeklik ve üç boyutlu tasarımlara sahip işlere imza atmak isteyen üreticiler için de ideal.

Dimense teknolojisi ve Dimensor 3D geniş format baskı makinesi hakkında bilgi almak için PİMMS Group ile irtibata geçebilirsiniz.

“FESPA 2018 Berlin Fuarı ile eşzamanlı olarak Litvanya Ateşeliği’nde düzenlenen Veika Bayi Toplantısı’nda 10 Veika bayisine ödülleri takdim edildi. Pimms Group adına ödülü Selçuk Aygüler aldı.”