ELTEKSMAK Design Turkey 2018’de İki Tasarım Ödülü Aldı

T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliği ile düzenlenen, inovasyon ve markalaşma alanında Türkiye’nin en büyük ve prestijli ödül organizasyonlarından biri olan Design Turkey 2018 Endüstriyel Tasarım yarışmasında POSLU Gen.3 Ramöz makinası ve Yüksek Basınçlı Fular , iyi tasarım ödüllerine layık görüldü.

Tasarım alanında Türkiye’nin en önemli ödül organizasyonu olarak kabul edilen “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’’ sahiplerini buldu. Geliştirdiği özgün ve yenilikçi tasarımlarla Türk tasarımcıların dokunuşunu dünyaya sunan Tekstil makinaları üreticisi ELTEKSMAK , ‘’ Yatırım Ürünleri ve Makineler ’’ kategorisinde iki ödülün sahibi oldu. Tekstil boyahaneleri için tasarlanan POSLU GEN.3 Ramöz makinası ve Yüksek Basınçlı Fular ile Good Design Award’ı kazanan ELTEKSMAK , Design Turkey’den iki ödülle döndü.

Türkiye’de tasarım kültürü oluşturmak, Türkiye’nin tasarım gücünü dünyaya tanıtmak ve tasarımın ekonomideki rolünün önemine dikkat çekmek için başlatılan Design Week Turkey (Türkiye Tasarım Haftası), farklı endüstrilerden birçok üreticinin özgün tasarımlarla markalaşma sürecine adım atabilmesi ve uluslararası arenada dünya trendlerine yön veren Türk tasarımlarının görünür kılınabilmesi amacıyla düzenlenmektedir.

Uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilen ürünlerin sadece dış tasarıma bakılmayıp, Farklılık ve Yenileşim, Kullanıcıya Sağladığı Fayda, Estetik Katkı, Sağlık ve Güvenlik, Üretim için Tasarım Kalitesi ve Sürdürülebilirlik kategorilerinden değerlendirmeye alınıyor.

Elteksmak Ailesi olarak 25. Yıllık geçmişimizde Ar-ge ve tasarıma verdiğimiz önemi 2016 yılında kurmuş olduğumuz tasarım ofisimiz ile daha profesyonel bir seviyeye ulaştırdık. Profesyonelliğimizin başlangıç simgesi olarak ta bu iki ödülü görmekteyiz. ELTEKSMAK başarısını bir kez daha perçinlerken, Tekstil kurutma teknolojileri alanında da yenilikçi olduğunu gözler önüne serdi. Bir sonraki hedefimiz uluslararası organizasyonlarda adımızdan söz ettirmek olacaktır.

Tasarımcılarımızdan Yön. Kur. Üyemiz “EKREM POSLU” ve Tasarım Müdürümüz “EVLİYA ERDOĞAN” 16 Kasım Cuma günü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen göz kamaştırıcı törende TİM başkanı İSMAİL GÜLLE’den ödüllerini teslim aldılar.