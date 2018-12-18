Emprime Sektörünün Sorunlarına Genel Bakış

Yurt dışıyla karşılaştırıldığında yabancı ülkelerdeki firmaların harcama kalemlerinin %1’i enerji harcaması iken bizde bu rakamlar %30’u bulabiliyor. Ülkemizde teşvikler konusunda bizler de ilgi görmek istiyoruz.Açıklamalarda bulunan Empzader Derneği Başkan Yardımcısı Faruk Uysal ile FESPA fuarı sayımızda baskı sektörünü konuştuk.

Derneğinizden ve derneğinizin kuruluş amacından bahseder misiniz?

Emprime sektöründe birbirimizle koordineli, organize, planlı ve düzgün iş yapmak adına bu derneği kurduk. Sektörde bu işi yapmayan art niyetli insanlardan arındırarak emprimeyi itibarlı bir meslek haline getirelim istedik. Aynı zamanda resmi makamlarla; Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vb. ile iletişime geçip emprime, baskı, tasarım, desen, boya gibi çeşitli yönleriyle zanaatın hak ettiği değeri görmesi için çaba sarf ettik.

Okullarda birçok alanda meslek kollarına yönelik bölümler açılıyor. Ne yazık ki emprimeye yönelik bir çalışmanın olmadığını da görüyoruz. Bizler bu sanatın da resmi makamlarca dikkate alınmasını istiyor ve bu konuda gayret gösteriyoruz.

Kumaşta ürüne katma değer katan, onu marka yapan, baskı ve tasarımdır. En ucuz penye ile en pahalısı arasında kiloda oynayan fiyat farkı çok azdır. Özellikle pazarda ürünü tercih edilebilir yapan şey markadır. Günümüz şartlarında görsellik, baskı ve marka çok önemli.

Sektörün eğitimle ilişkisi ve okullaşması konusunda düşünceleriniz nelerdir?

Meslek olarak -devlet meslek okullarında- bizimle ilgili bir alanın eksikliğini görüyoruz ve bu açığı kapatmak adına girişimlerde bulunuyoruz. Okullarda sektörel olarak alan eğitimini kabul ettirdiğimiz zaman istiyoruz ki burada yetişen insanlar son sınıfta ilgili birimlere stajyer olarak yerleştirilsinler. Emprimelere gelen bu bireylerin sektörün yetişmiş eleman ihtiyacına cevap vermesini ve işsizliğe bir nebze olsun çare olmasını bekliyoruz.

Dernek olarak sosyal faaliyetleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Sosyal faaliyet olarak 2. Halı Saha Turnuvamızı düzenliyoruz. 26 takımla sınırlandırdığımız bu turnuvada yalnızca İstanbul değil Türkiye genelinin katılımını hedefliyoruz. Bu yıl Bursa’dan katılım olduğunu görmek turnuvamızın yaygınlaşması adına ümit verici.

Yine sosyal faaliyet olarak Çerkezköy’de engelliler okuluna öğrencilerin tasarım, film yapımı, kalıp, baskı, boya ve ürüne son halini verecekleri bir tesis yaptık. Burada dernekteki arkadaşlarımızın desteği, okul idaresi ve duyarlı öğretmenlerin de iş birliğiyle yalnızca bizim derneğimizin imkânlarıyla çalışmamızı gerçekleştirdik. Böylelikle engelli bireylerin okuldan ayrılmayı istemeyecek kadar eğitimin içinde olmalarının yolunu açarak sosyal sorumluluğumuzu da yerine getirmiş olduk.

Sektörün sorunları nelerdir?

Bizler sektör olarak enerji teşviği istiyoruz. Özellikle elektrik teşviği bizim için çok önemli. Yaptığımız ürünleri ısıyla kurutmak zorundayız ve bu da bizler için ağır bir maliyet demek. Yurt dışıyla karşılaştırıldığında yabancı ülkelerdeki firmaların harcama kalemlerinin %1’i enerji harcaması iken bizde bu rakamlar %30’u bulabiliyor. Ülkemizde teşvikler konusunda bizler de ilgi görmek istiyoruz. Yeni yatırımlar yapabilmemiz ve yer sorunlarımızın çözülmesinin yolu da buradan geçiyor. 2 milyar doların üzerinde bir cirosu olan sektörümüzün bir çatı altında toplanması ve sorunların çözümü noktasında dernekleşmenin, birlikteliğin önemi ortaya çıkıyor. Birlikteliğin olmaması, sektörün sıkıntılarının sözcüsü bir yapılaşmanın eksikliği neticesinde, açıkçası sektör bugüne kadar ciddiye alınmamış da diyebiliriz.

Emprimeciler devlet nezdinde güçlü bir kabul görürse daha kaliteli bir hizmet sunacaktır. Sonuç olarak biz, eğitimde var olabilmek adına yer, eğitmen ve diğer konularda fedakârlığa da hazırız.

Sektörel fuarları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz katıldığımız fuarlardan memnuniyetle ayrılıyoruz. Numune, koleksiyon, tasarım açısından katıldığımız her fuarda yenilikleri sergileme imkânı bulduğumuz gibi daha fazla insana, işletmeye, üreticiye ve dış pazara ulaşma ortamı da yakalıyoruz. Biz bu sayede EMSADER olarak derneğimizin üye sayısını artıracağımıza ve sektörün sesini daha güçlü duyuracağımıza inanıyoruz.