ENMOS; Müşterilerine Entegre Çözümler Üretmektedir

Çağımızda hangi sektörde üretim yapıyor olunduğu fark etmeksizin, otomasyon sistemlerinin kullanımı modern işletmeler için kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Yalın üretim felsefesini benimsemiş, verimli ve çevre dostu bir işletmeye sahip olmanın ilk adımı olarak otomasyon sistemlerinin entegrasyonu profesyoneller tarafından kabul görülmektedir.

Tekstil sektöründe üreticiler için belirleyici temel faktörlerleri kalite, zamanında üretim, maliyet ve çevre koruması olarak sıralayabiliriz ve her geçen gün sektördeki Nike, Adidas, Under Armour, Marks&Spencer, H&M, Zara ve daha bir çok sıralayabileceğimiz perakende devleri bu belirleyici faktörler çerçevesinde tedarikçilerini katı kurallar ile yönetmektedirler.

Bu belirleyici faktörler çerçevesinde ENMOS; boya makinesi kontrolörlerinden başlayarak, boyahane otomasyon yazılımı, kimyasal otomasyon, tuz soda otomasyonu ve tam otomatik toz boya tartım-çözme ve gönderim sistemleriyle müşterilerine entegre çözümler üretmektedir.

Optimizasyonu yapılmış bir boyahanede en önemli unsurların başında doğru kimyasalın, doğru zamanda doğru miktarda boyama işlemine ulaştırılması gelmektedir

ENMOS Boyahane Otomasyon Sistemlerini Kullanmaya Başladıktan Sonra İşletmenizde Nasıl Bir Etki Yarattı ?

”2014 yılında ENMOS sistemlerini kullanmaya başladık,akabinde üretim süreçlerimizde ölçülebilir ciddi iyileştirmeler sağladık ve boyama işlemindeki tüm süreçlerimizi takip edebiliyoruz. Focus Enterprise Boyahane Yazılım’ının yardımıyla partileri, makine durumlarını, sıcaklık diyagramlarını, reçeteleri, su ve enerji tüketimlerini tek bir noktadan kontrol edebiliyoruz.

Her geçen gün artan rekabetle karşı karşıya kaldığımız günümüzde, büyük tedarikçilerle çalışıyor olmamız kalite ve maliyet yönetimi konularında daha da rekabetçi olmamızı gerektiriyor. Boya ve diğer kimyasal girdileri kontrol etmemiz gereken maliyet kalemlerinin başında geliyor. Profix FW (Toz Boya Tartım-Çözme-Gönderim) sistemini kullanmaya başlamamızla birlikte toz boya ve işçilik kalemlerinde maliyet düşüşü sağladık. FW sistemi, işletmemizde işçilik ve boya maliyetlerinin azalmasına yardımcı olmasının yanı sıra tamir oranlarını sıfıra yakın bir düzeye indirip kalite artışına yardımcı olması, işletmemizin Endüstri 4.0’a yaklaşması sürecinde önemli bir kilometre taşı oldu.”

Müşteri memnuniyeti ve maliyet faydası sağlayan çözümler üretebilmekten kıvanç duyuyoruz. Bir kez daha ENMOS ürün ve hizmetlerini seçen müşterilerimize teşekkür ederiz.

Günümüzde otomasyon sistemleri bir çok endüstride kullanılmakta olup çoğu üretici firma otomasyon sistemlerine işçilik maliyetlerini azaltmak ve kalite artışı sağlayabilmek için yatırım yapmak eğilimindedir. Ancak sadece otomasyon sistemlerine sahip olmak firmaların verimli ve sürdürülebilir olmalarına tek başına yardımcı olamamaktadır. Çağımızdaki en büyük zenginliğin “bilgi” olduğunu düşündüğümüzde sürekli gelişim zihniyetine ve iş zekasını yönetme becerisine sahip olan firmalar sürdürülebilirliği sağlayabilecekler. Eski tip iş yapma modelinde organizasyonlarda kişiler ve kişisel yetenekler daha ön planda bulunurken günümüzde işletmeler için “bilgi” çoğu zaman sermayeden bile daha kıymetli görülmektedir. Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS) yada Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) platformlarıyla elde edilen veriler firmalar ve yöneticiler için uzun vadeli plan ve karar alma anlamında yardımcı olsa da günümüzde anlık olarak gözlem yapılması ve anlık olarak müdahele etme gereğinin sonucu olarak Internet of Things kavramı ortaya çıkmıştır.

IOT sistemleri organizasyonda tepeden tırnağa tüm çalışanların süreçleri yönetmesinde daha başarılı ve daha az hata ile çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Bu yatırımları zamanında yapan işletmelerin rakiplerine oranla çok daha güçlü, devamlılık sahibi ve daha karlı işletmeler haline geleceklerini rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu noktada birçok firma yatırım yapma kararını almakta zorlanırken sebep olarak belirsiz piyasa şartlarını öne sürmekte ve bir hususta yanılmaktadırlar. İşlerin yoğun olduğu dönemde bu tip yatırım kararlarını vermek ve uygulamak organizasyon için daha zor ve çok ince detayların gözden kaçmasına neden olabilmektedir.Oysa ki işlerin zayıf olduğu dönemde yatırımın yapılması hem organizasyonun uyanmasına, hem de moral olarak yükselmesine yardımcı olup, işlerin yoğun olduğu dönemde ise firmanın daha karlı bir dönem geçirmesine imkan sağlar.

Yapay zeka ve robot ordularının ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandığı günümüzde teknolojiye yatırım tüm organizasyonlar için sürdürülebilir bir gelecek için elzem olmakla birlikte, profesyonel büyük organizasyonlar büyüme ve karlılıktan çok bu konulara daha fazla önem vermekteler.

Teknoloji günümüzde iş ve gündelik yaşantımızda yerini çok ciddi bir şekilde almakla birlikte, giderek ivmelenerek hayatımızı yönlendirmeye devam etmektedir. İş dünyasında teknolojinin rolü ise artık hayati bir önem kazanmakla birlikte değişimi ve gelişimi yakalayamayan işletmeler ve organizasyonlar değişen iş koşulları ve rekabet ortamında ayakta kalmakta zorluk yaşamaktalar.