Ev Tekstilinin Şampiyon Tasarımcıları Belli Oldu

9. Türkiye Ev Tekstili Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verildi. Ticaret Bakanlığı’nın uygun gördüğü yarışmacılar yurt dışında iki yıl eğitim görecek.

Türkiye’nin tekstilde uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Yoğun bir eğitim ve eleme sürecinin ardından yarışmanın birincisi Bengi Meydan, ikincisi Can Berkay Turhan ve üçüncüsü Zeynep Pasinli seçildi. Dereceye girenlere ödüllerini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile UTİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yarışma Komitesi Başkanı Aslı Türkün Karaçor verdi.

TİM’in ev sahipliği yaptığı Türkiye Tasarım Haftası kapsamında düzenlenen ödül töreninin açılışında konuşan Yarışma Komitesi Başkanı Aslı Türkün Karaçor, “Mekan tekstilleri sektöründe dünya pazar payımız yüzde 4,5 ve yıllık ihracatımız 2,7 milyar dolar. UTİB olarak, 2018 yılı sonunda yüzde 6 artış ile yaklaşık 600 milyon dolar mekan tekstili ihracatı gerçekleştirdik ve kilogram başına 10 dolar seviyesine ulaştık. Bu bağlamda pek çok açıdan eşsiz olan ev ve mekan tekstilleri sektörümüzde tasarım süreci, ürünün pazarlanmasında en ön planda yer alıyor. Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz “Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” ile genç tasarımcıları ev tekstili sektörüne teşvik ederken, sektörümüze özgün tasarımlar kazandırmayı da hedefliyoruz” dedi.

Yarışmanın teması sürdürülebilirlik

Yarışmayı 2011 yılından bu yana düzenlediklerini, bugüne kadar toplam bin 951 başvuru aldıklarını ve yine toplamda 129 kişiye ödül verdiklerini kaydeden Aslı Türkün Karaçor, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yarışmamızı bu yıl “Sürdürülebilirlik” ana teması çerçevesinde sadece öğrencilere yönelik gerçekleştirdik. Bizler, yarışmalar ve benzeri etkinliklerle ülkemizdeki potansiyel yetenekler ve tasarlama kapasitemizi ortaya çıkarıyoruz. Söz konusu tasarım yarışmaları ülkemizin ihracat hedeflerinin en önemli bileşenlerinden birisini oluşturuyor. Bu çerçevede ev ve mekan tekstillerinde moda yaratabilecek tasarımların ortaya çıkmasını sağlayacak, ayrıca yeni yeteneklere fırsat kapılarını aralayacak” diye konuştu.

Yarışmada perdelik kumaş, perde sistemleri, koltuk, döşemelik kumaş, banyo tekstili, yatak odası tekstili, duvar tekstili gibi ev tekstili ürünlerinden yola çıkarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek estetik ve fonksiyonel nitelikleri üstün olan ürünler yer aldı. Sıkı bir eleme sürecinin ardından birinciliği “Waste Denim” adlı tasarımıyla Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Bengi Meydan kazandı.

Marmara Üniversitesi’nden Can Berkay Turhan “Wien” isimli tasarımıyla ikinci olurken, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Zeynep Pasinli ise “Intensity” isimli tasarımıyla üçüncülüğü kazandı.

Birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL ve üçüncüye de 5 bin TL para ödülü verildi. Yarışmada ayrıca dereceye giren üç kişiye Ticaret Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde yurtdışı eğitim imkanı da sağlanacak. Dereceye girenler bunu yanında online İngilizce eğitimi, staj ve tasarım tescil ödüllerine de hak kazandı.