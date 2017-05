Evteks 2017 Fuarı kapılarını açtı

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD ) tarafından CNR Fuarcılık işbirliği ile bu yıl 23. kez düzenlenen EVTEKS Uluslararası Ev Tekstili Fuarı kapılarını açtı. 20 Mayıs Cumartesi gününe kadar CNR EXPO Fuar Merkezi’nde ziyaret edilebilecek fuara, 2 binin üzerinde yerli ve yabancı marka katılıyor. Ev tekstili sektörü hem kilo başına 14 dolar ihracat değeri yaratarak, hem de yüzde 70’e varan yerli girdi oranı ile ülke ekonomisine yüksek katkı sağlıyor.

Türkiye’nin en büyük ve dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan “EVTEKS Uluslararası Ev Tekstili Fuarı” Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla ziyaretçilere kapılarını açtı.

Türkiye, Dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olacak

EVTEKS Fuarı’nın açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin sınıf atlama noktasında olduğunu belirterek, birinci ligden süper lige çıkarak, dünyanın en büyük on ekonomisi arasına gireceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “Türkiye ekonomisi her şeye rağmen, iç ve dış ekonomideki siyasi dalgalanmalara rağmen kendi istikametinde her geçen gün ilerleyerek yoluna devam ederek sayılı ekonomilerden biri haline geldi. Tam patlama taşının üzerindeyiz, sınıf atlama noktasındayız. Türkiye şu anda birinci ligde oynayan bir ülke, süper lige çıkmadık. Türkiye’nin süper lige çıkması ve dünyanın en büyük on ekonomisinden biri haline gelmesi için gayret ediyoruz. Hep beraber süper lige çıkarmaya gayret ediyoruz. Türkiye sizlerin de gayretiyle süper lige çıkacak ve dünyanın en büyük on büyük ekonomisinden birisi olacak” diye konuştu.

Açılış konuşmasında Türk ev tekstili sanayicilerinin hem ülkemize, hem de dünyaya çok önemli bir katma değer sunduğuna dikkat çeken TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, sektörün ihracat kilogramının 14 dolar olduğunu söyledi. Başkan Aydın; “Türkiye’nin ihracat kilogramı bugün 1,37 dolardır. Bu gösterge sektörümüzün ne kadar katma değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu çarpıcı veri doğrultusunda Türkiye’nin ev tekstili ihracatı kilogram değerinin, otomotiv ihracatımızın kilogram değerinden daha pahalı ve katma değerli olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim” dedi.

TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın ülkemizdeki sanayici ve iş adamlarının EVTEKS gibi fuarlar sayesinde inovasyon, tasarım ve markalaşma konusundaki dünya algısını ve dönüşümlerini net olarak sergileme imkanı buldukları belirterek, “Yüzyıllardır Doğu ve Batı arasında ticarette, siyasette ve ekonomide bir köprü, bir yönlendiren ve bir üretici olduk. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki yerini hep korumuştur. Biz ev tekstil sektörü olarak dünyada hiçbir zaman rekabetten korkmadık. Sektörümüzün geleceğinin de sürdürülebilir rekabetten geçtiğine inanmaktayız. Hükümetten sürdürülebilir rekabetimiz için, haksız rekabet önlemlerinin daha etkin işletilmesi konusunda destek beklediğimizin de tekrar altını çizmek isterim” dedi.

EVTEKS Fuarı Doğu ve Batı arasında köprü olma vizyonuyla sektördeki trendleri, en yeni tasarımları ve ürünleri sergileyerek, katılımcılarına yeni pazarlar oluşturma, dünyaya açılma ve ihracat hacmini geliştirme gibi birçok olanak sağlıyor. TETSİAD tarafından NellyRodi işbirliğiyle hazırlanan ve dünya trendleri ile bir sonraki sezonun tüm ev tekstil temalarını içeren tasarım kitabı da fuar kapsamında tüm paydaşlara sunulacak.

15-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen EVTEKS Fuarı, İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Çin, Portekiz Fas, Avusturya, Almanya, Makedonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Endonezya, Hindistan, Mısır, Hollanda, Bulgaristan ve Bosna Hersek gibi ülkelerin katılımcılarını ağırlıyor. Fuara 120 ülkeden 150 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Fuara, aralarında Rusya, Gürcistan, Sırbistan, Romanya, Lübnan, Fas, Ürdün, Bosna Hersek, Körfez ülkelerinin de bulunduğu 20’nin üzerinde ülkeden gelecek alım heyetleri ‘B2B İkili İş Görüşmeleri” programı kapsamında katılımcı firmalarla görüştürülecek. Fuara ayrıca Ekonomi Bakanlığı’nın davetlisi olarak 48 ülkeden de alım heyeti gelecek.

Tülden perde sistemlerine, banyo ürünlerinden uyku ve yatak odası tekstiline, döşemelikten mutfak ve yemek odası tekstiline kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan EVTEKS, 160 bin metrekarelik alanda yapılacak.