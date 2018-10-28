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28 Ekim 2018
EDİTOR, TEKSTİL KİMYA, TÜM MANŞET

FARBEN İnterdye & Textile Printing Eurasia 2018 fuarına katıldı

FARBEN (3) (Large) 25 – 27 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde  düzenlenen 4.Uluslararası Boyarmadde, Pigmentler, Tekstil Kimyasalları, Dijital Tekstil Baskı, Boyama ve Baskı Teknolojileri Fuarı: Interdye & Textile Printing Eurasia 2018 fuarında yer aldı.

 

Herkim Şirketler Grubunun bir üyesi olan FARBEN, 1972’de deri sanayisine finisaj kimyasalları üreterek faaliyetine başlamıştır. FARBEN, iyi eğitimli ve tecrübeli teknik servis ekibiyle birlikte 15.000 m2’yi bulan arazisinde 8000 m2’yi bulan fabrika alanıyla Tuzla Organize Sanayinde faaliyet göstermektedir.

Bugün FARBEN  deri, tekstil ve inşaat sanayilerinde yenilikçi üretim, standart ürün kalitesi, müşterilerinin üretiminde oluşan problemleri çözen ve dünya moda ve trendlerine yönlendiren teknik servis ekibi ve hızlı lojistik politikasıyla yurtiçi ve yurtdışında geniş bir müşteri portföyüne sahiptir.

FARBEN (2) (Large)

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