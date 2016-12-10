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10 Aralık 2016
EDİTOR, Foto Galeri, TASARIM, TEKSTİL BASKI, TÜM MANŞET

FESPA Eurasia 2016 Fuarı Görselleri

tekstil-trend-dergisi-large8-11 Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul CNR Expo’da düzenlenen FESPA Eurasia 2016 fuarı başladı. Tüm dijital baskı ve açık hava reklamcılığı dünyasını bir araya getiren fuarda ziyaretçilere ilham verecek olan birçok eğitici ve interaktif etkinlikler yer alıyor.

FESPA Eurasia 2016  Basın partneri olan Tekstil Trend Dergisi fuara gelen ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

 

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