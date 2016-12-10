FESPA Eurasia 2016 Fuarı Görselleri

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8-11 Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul CNR Expo’da düzenlenen FESPA Eurasia 2016 fuarı başladı. Tüm dijital baskı ve açık hava reklamcılığı dünyasını bir araya getiren fuarda ziyaretçilere ilham verecek olan birçok eğitici ve interaktif etkinlikler yer alıyor.
FESPA Eurasia 2016 Basın partneri olan Tekstil Trend Dergisi fuara gelen ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtıldı.
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