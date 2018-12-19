Fırsatçılara İnat Üretime Devam

Aralık sayımızda sektörün duayenlerinden Dilek Grubun kurucusu, ünlü tekstilci Müslüm AYAZ’la sektör ve sektörün geleceği hakkındaki güzel bir söyleşi yaptık…

Müslüm Bey kendinizi ve Dilek Tekstili daha yakından tanıyabilir miyiz?

Sektörle ilişkimiz esasında bir hayli eskiye dayanıyor. Rahmetli babamla birlikte triko ve gıda üzerine Almanya’yla ithalat ve ihracat yapıyorduk. Müşterilerimizden zamanla farklı türde tekstil ürünleri talepler alınca ve bu talepler artınca, tekstil sektörünü kapsamlı bir şekilde araştırmam gerekti. Gerekli altyapı olmadığından küçük bir işletme olarak az bir çalışanla fason işlere başladık. 1989’da temelini attığımız Dilek Tekstil’i 1995 yılında resmen kurduk ve İngiltere ile ciddi ticari ilişkiler kurmaya başladık.

Her sektörde para ve güç önemlidir ama iyi bir ekip bunların en başında gelir. Bu sektörde – hem de yeni bir şirkette- işini iyi takip eden; neyin, nerede, ne zaman ya da nasıl yapılacağını çok iyi bilen ve işi konusunda gerekli inisiyatifleri alan insanlara ihtiyaç vardır. Dilek Tekstil bu anlamda çok şanslıydı. Çünkü biz küçük ama uyum içinde çalışan iyi bir ekiple başladık. Bugün hala aynı uyum ve istekle çalışan ekibimiz sayesinde Avrupa’nın birçok ülkesine mamul tekstil ürünleri ihraç ediyoruz.

Sektörde yetişmiş elaman bulmakta zorlanıyor musunuz?

Kesinlikle evet. Tekstil sektörü bir zanaattır ve işi öğrenmek usta-çırak ilişkisi gerektirir. Bizim en büyük problemimiz kalifiye eleman eksikliği. Üstelik artık yetişmek isteyen çırak bulmak da çok zor. Çünkü özellikle metropollerde yaygınlaşan alışveriş merkezleri insanları bir zanaat öğrenmek, meslek erbabı olmak yerine hazır işlere yöneltti. Bu durum sektörü alternatif alanlar bulmaya itti. Biz Trakya bölgesini tercih ettik. Amacımız 100 bin metrekarelik alanı ve 187 çalışanı ile Kırklareli’ndeki şirketimizi büyütmek ve yeni girişimlerle Anadolu’ya yatırım yapmaktır.

Tekstil sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Türkiye, yoğun genç-yetişkin nüfusu, potansiyel iş gücüyle yerli ya da yabancı birçok yatırımcının tercih ettiği bir ülke. Yerli üretimle istihdam sağlayan bir sektör olarak yatırımlarımızı doğru alana kanalize etme amacındayız. Trakya bölgesi tercihimiz ve Anadolu hedefimizin temelinde, bu bölgelerdeki hazır iş gücüyle kaliteli üretimi birleştirip markalaşmanın, globalleşmenin önünü açmaktır. Ve tabii ki üretimde, istihdamda, ihracatta ve ülke ekonomisinde öncü bir sektör olma misyonumuzla, ülkemize “sürdürülebilir” bir ekonomik katkı en temel prensibimizdir.

Dijitalleşmenin adetli satışlarda bir düşüşe sebep olacağını düşünüyor musunuz?

Hayır. Müşteriler yüksek adetli ürünlerde daha düşük maliyeti istedikleri durumlarda Uzak Doğu’yu tercih ediyorlar. Adetlerdeki düşüşün sebebi budur aslında. Biz çoğunlukla fast track (hızlı yükleme) denilen ürünler üzerinden sipariş alıyoruz. Türkiye dünyada tekstil üretiminde ve kalitede çok önemli bir yere sahip. Biz kumaş kalitemiz ve yetişmiş insanımızla sektörün her zaman en iyileri konumundayız.

Mağazalarınızı markalarınızla mı açıyorsunuz?

Evet. Kalitemize güveniyoruz ve markalaşmayı önemsiyoruz. Burada “wish” adıyla, Almanya’da da AB patentli iki farklı markayla üretim yapıyoruz.

İşletmelerin kurumsallaşması ve geleneğin aktarımı konusunda neler düşünüyorsunuz?

Başta da söylediğim gibi bizler birer meslek erbabı, zanaatçılarız. Ustamızdan aldığımızı çıraklarımızla geleceğe aktarma amacındayız. Para kazanma hırsından önce sağlam bir temelle geleneği yaşatma isteğindeyiz. Avrupa’daki 200-300 yıllık firmaları gördükçe isteğimiz daha da artıyor. Türkiye’deki 40-50 yıllık şirketler desteklendiğinde ülkemizi, fasoncu durumdan küresel sektörün yapı taşı haline getirebilir. İnanıyorum ki uluslararası bir şirket kuşaklar arası bir aktarımla mümkündür. Dilek Tekstil’de biz, çocuklarımla bunu amaçlayarak çalışıyoruz.

Yan üretim otomasyon sistemine geçiş yaptınız mı?

Evet, hatta uygulama eğitimlerinde firma birinciliğimiz var.Yeni fabrikalarımızda ürün yelpazemizi genişleterek iç çamaşırı üretimlerine başladık.

Bu, bir erdem değil olması gereken bir durumdur. Hatta geçmişte, konuyla ilgili bizden kaynaklanmayan bir problem yaşadık ve müşterimizi mağdur etmedik. Ürünümüzü geri alıp sipariş bedelini iade ettik. Aynı gün içerisinde yine aynı firmadan çok daha büyük bir sipariş anlaşması yaptık.

Son olarak sektörle ilgili bir beklentiniz var mı?

Bizim inanılmaz bir enerjimiz ve muhteşem bir ekibimiz var. Önemli olan; uyum içinde çalışabilmek ve aynı dili konuşabilmek. İşimizin kalitesi, müşterilerimiz memnuniyeti bizim için erdem değil gerekliliktir. Ülkemizi ve şirketimizi sektörün öncü gücü haline getirebilmek için ilk günkü heyecan ve istekle çalışıyoruz.