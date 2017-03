Folpa Dijitalden Müşteri Memnuniyeti Odaklı Satış Stratejisi

Folpa ile ilgili bir değerlendirme yapar mısınız (yapılanmanız ile ilgili)?Folpa Ailesi olarak her geçen gün değişime ve yeniliğe açık bir politika izledik . Bu yüzden verdiğimiz hizmetler hem güvene ve yeniliklere dayalı oldu. Yapılanmalarınıza hedefler koyarak ilerlerseniz başarıya ulaşmamanız için herhangi bir sebep kalmaz. Biz de bu doğrultuda hareket ederek büyümemize ve ailemizi genişletmeye devam ediyoruz.

2017 ile ilgili hedefleriniz ile ilgili bilgi verirmisiniz?

Bizim her yıl koyduğumuz belli hedefler oluyor ; her yıl bir önceki yılın üstüne çıkmayı hedefliyoruz. 2017 Yılı’nda da aynı şekilde büyümeye , gelişmeye devam edeceğiz .

Folpa’nin temsilciliğini yaptığı makine grubu ile ilgili bilgi verirmisiniz?

Folpa olarak temsilciliği’ni yaptığımız Mutoh ürünleri her alanda kendini kanıtlamış ve ödüllü makineler olarak tescillenmiştir. Japon menşeine sahip bu makineler hem teknolijik hem işlevsel alanda çok verimli sonuçlar elde etmemizi sağladığından son derece aranan bir marka halini almıştır.

Temsilciliğini yaptığınız makine gruplarının teknik özellikleri nelerdir?

Tekstil baskılarda, transfer baskı, direkt polyester baskı ve direkt pamuklu baskı yapan modellere sahip olan Mutoh markamız; 60cm, 110cm, 137cm, 160cm, 190cm, 260cm genişliğinde baskı alanı olan yüksek kaliteli ve hızlı baskı çözümleri sunmaktadır.

Satışını yaptığınız makinalarda hangi kafalar kullanılıyor ve özellikleri nelerdir?

Mutoh marka cihazlarımız değişken damlacık teknolojisine sahip olan Epson DX7 baskı kafalarını kullanmakla beraber, Mutoh markasının geliştirmiş olduğu i² (Intelligent Interweaving Print Technology) ve Mutoh DropMaster teknolojilieri ile yüksek hızlarda da en kaliteli baskıları sunmaktadır.

Makinalarda hangi yazılım kullanılıyor yazılımla ilgili bilgi verirmisiniz?

Türkiye temsilciliğini de yaptığımız Wasatch rip yazılımını kullanmaktayız. Wasatch rip yazılımı ile raporlu ve paça baskılarda süreklilik ve renk doğruluğu ile sorunsuz baskı çözümü sunmaktayız. Ayrıca Wasatch Rip yazılımı ile birlikte ücretsiz olarak sunduğumuz maliyet modülüyle de kullanıcılar anlık olarak boya, kağıt, fikse gibi bütün maliyetleri anlık olarak hesaplaya bilmektedir.



Makinalarda hangi boyalar kullanılıyor satışını yaptığınız boyalarla ilgili bilgi verimisiniz?

Mutoh marka orijinal boyaların yanında, Avrupa menşeli ithal boyalarımızla hem kalite hem de fiyat olarak en uygun ürünleri müşterilerimize sunmaktayız.

Makinalarınız kullanıcıya ne gibi kolaylık ve avantaj sağlıyor?

Satışa sunduğumuz makinaların kullanıcılarından aldığımız geri dönüş bildirimlerinde çok olumlu sonuçlarla karşılaştığımızı söyleye biliriz. Satışını yaptığımız her ürünün arkasında duruşumuz ve verdiğimiz teknik destek bizim sağladığımız bir avantaj ve hizmet olarak göze çarparken , makinaların hız ve performansı müşterilerimize hem zaman hem kalite anlamında büyük bir avantaj olmuştur.

Satışlarınızın tamamını iç piyasaya mı yapıyorsunuz, yurtdışı pazarlar da satış yapıyormusunuz, yapıyorsanız hedef pazarlarınız nerelerdir?

Bizim felsefemiz çok ürün satıp her yere ulaşmak değil aslında. Biz arkasında duracağımız ve hizmet anlayışımız içerisinde güvenle ilerleyebileceğimiz “aile dostları” mızın olmasından yana bir firmayız. Yurtdışından taleplerimiz elbette oluyor , – Balkan Ülkeleri, Avrupa ( İtalya başta olmak üzere) Ortadoğu ( İran ) gibi ancak şu an “Yurtdışı” odaklı özel hedeflerimiz yok.

Satış sonrası teknik servisinizle ilgili bilgi verimisiniz?

Satış sonrası verilen teknik servis olmazsa olmazlar arasında olmalı her firma ve sektör için. Bizlerde bunun bilincinde işinde uzman teknik ekibimiz ile hizmete her an hazır olduğumuzu hep gösterdik ve kanıtladık. Satışını yaptığımız her makinanın arkasında durduk ve müşteri memnuniyetini ön plana aldık. “Güven” çok önemli bir unsurdur bizim için. Ne kadar satış yaptığınız önemli değil , önemli olan satışını yaptığınız ürünün ne kadar arkasında durup müşterinize her daim desteğe hazır olduğunuzu göstermektir. Biz bu misyonumuzu hiç kaybetmedik ve hep bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemlerde makine parkurunuzda yenilikler olacakmı? Yeni bir makina veya mevcut makinalarınızda ne gibi yenilikler olacaktır?

Teknoloji dediğimiz olgu günden güne değişen gelişen bir olgudur. Hele ki bizim sektörümüz bu anlamda son derece dinamik bir sektördür diyebiliriz.

Gelecek yıllarda Folpa’nin hedefleri nelerdir neler yapmayı planlıyorsunuz?

Çizgimizi değiştirmeden aynı hızla ilerlememiz ve müşterilerimize sunduğumuz hizmet/güven anlayışının devamlılığı içerisinde yol almamız en büyük kazancımızdır. Adınızın büyük puntolarla yazılması sizi büyütmez ancak adınızın güven ve hizmet ile anılması , sizin ne denli büyük bir firma olduğunuzun kesin/keskin bir kanıtıdır. Biz bu ilkelerimizden feragat etmeden aynı doğrultuda ilerlememizi sürdüreceğiz.

Satışını yaptığınız diğer malzeme grupları nelerdir bilgi verimisiniz?

Makinalar ve yan ürünleri dışında satışını yaptığımız birçok ürün mevcuttur . Sarf malzemeleri ; Folyo/Alüminyum vinil , kompozit, led modülleri , yönlendirme levhaları gibi.. ürünlerimiz mevcuttur.