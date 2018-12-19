Fortex-EPSON-Robustelli birleşmesinden “MONNA LISA” daha güçlü doğdu

2000’li yıllarda Alman Tekstil Kimya devi Kapp Kimya’nın Türkiye Satış Müdürlüğünü ve ardından Genel Müdürlüğünü yapan Zafer Kale önderliğinde ve Nihat Batuman ortaklığı ile kurulan DBS Dijital Baskı Sistemleri firması Robustelli-Monna Lisa firmasının Türkiye Temsilciliğini yapmaktadır. Geçen yıl Epson’un firmayı satın alması ile birlikte yollarına daha güçlü olarak devam eden Robustelli-Monna Lisa Dijital Baskı Makinaları Türkiye Temsilcisi-DBS Dijital Baskı Sistemleri Genel Müdürü Zafer Kale; Tekstil Trend Dergimize Makinaları ve Dijital Baskı sektörü hakkında değerli bilgiler verdi. Tekstil Trend Dergimiz adına kendilerine göstermiş oldukları ilgi ve değerli bilgiler için teşekkür ederiz.

DBS Dijital’i biraz yakından tanıyabilirmiyiz?

DBS Dijital Baskı Sistemleri ltd. Şti. Mayıs 2011 de kurulmuş olup gayesi Türkiyede Fratelli Robustelli şirketinin ürettiği MONNA LİSA Dijital baskı makinası ile birlikte GENESTA baskı mürekkeplerini ve dijital baskı ile ilgili yedekparça, blanket yapıştırıcıları, ön işlem kimyasalları pazarlamak ve Monna Lisa dijital baskı makinaları için teknik servis vermektir.

Kaç kişilik bir ekip ile çalışıyorsunuz?

Teknik servis ekibimiz kurulduğumuzdan beri bünyemizde çalışan deneyimli bireylerden oluşmaktadır. Ekibimiz belirli periodlarda Robustelli tarafından Türkiye’de ve Italyada eğitilmektedirler. Artan makina sayımız ile birlikte teknik servis ekibimizde genişletmek için devamlı arayış içindeyiz. Pazarlama, muhasebe ve ofis elemanları, teknik servis gurubu ile toplam 8 kişilik bir ekip ile görev yapmaktayız.

Robustelli’yi Epson’un Satınalması nasıl etkiledi?

Bir dünya devi olan Japon EPSON şirketi önce boya ve ön işlem kimyasalları üretici ve satıcısı olan Italyan FORTEX firmasını ardından Monna Lisa Dijital Baskı makinası üreticisi olan Robustelliyi satın aldı. Aile şirketleri olan Fortex ve Robustelli nin Epson gurubuna dahil olması çalkantılı bir geçiş dönemine sebep vermesine rağmen Epson’un verdiği maddi ve teknik destek ile Robustelli üretim hatlarını modernize edip üretilen makina sayısını arttırarak makina teslim sürelerini 6-7 ay dan 4-8 haftaya düşürmüşlerdir.

Fortex-EPSON-Robustelli birleşmesinden oluşan sinerjinin önümüzdeki aylarda kendini her yönü ile pozitif olarak hissettireceğine inanıyoruz. EPSON şirketi kafa üretimini, Boya üretimini, baskıya hazırlık kimyasalları üretimini, baskı sonrası yıkama ve apre ürünleri üretimini iyi eğitilmiş teknik servis elemanları ile birleştirerek Dijital baskı konusunu bir bütün olarak görüp yaşanabilinen sorunlara cevap verebilen uzman elemanları ile birlikte MONNA LİSA dijital baskı makinasını lider durumuna getirmiştir.

Türkiye’de çalışan kaç makinanız var? Satış sonrası servis konusunda nasıl bir hizmetiniz var?

Italya’da 230 adet Monna Lisa üretim yapmaktadır. Italya’dan sonra en fazla makina ülkemizde bulunmaktadır. Başta asit boya gurubu olmak üzere Reaktif, dispers ve Pigment boya gurupları ile Türkiye’de 35 adet Monna Lisa dijital makinası çalışır durumdadır. Bütün makinalarımızın bakım ve tamirlerini Robustelli teknik servis elemanları ile birlikte çalışarak Türkiye’de oluşturduğumuz teknik servis ekibimiz organize etmektedir. Hızlı gelişen teknoloji sürekli eğitim teori ve uygulama gerektirmektedir. Genç bir ekibe sahip oluşumumuz bu hızlı gelişmelere ayak uydurabilmemizi sağlamaktadır. DBS geçmişteki tecrübelere dayanarak Türkiye’de ihtiyaç duyulan yedek parça stoğuna sahiptir. Ender yaşanan acil durumlarda gerekli yedek parçalar bir hafta içinde tedarik edilebilmektedir. Gelişen yeni makina tiplerine göre ihtiyaç duyula bilinecek yedek parçaları da peyder pey tedarik edip bünyemizde bulundurmaktayız.

Tüm kumaşlara baskı yapabiliyormusunuz? Problem yaşanan kumaş tarzı varmı?

Monna Lisa dijital baskı makinası Epson kafa teknolojisi ve Genesta Boya grupları sayesinde Dokuma ve örme kumaşlara baskı yapabilmekte ve ihtiyaca göre; Reaktif Boya gurubu, Asit Boya gurubu, Dispers Boya gurubu ( Direk ve sublime olmak üzere) ve Pigment boya gurubu ile çalışabilmektedir. Ev tekstili türü kumaşlar, tül perde türü kumaşlar, ipek, yün, üst giyimlik kumaşlar Monna Lisa da kullanılana bilmektedir.

Dijital Baskı Makine yatırımı yapmak isteyen firmalarımız nelere dikkat etmeli ?

Dijital Baskı getirdiği kolaylıklarla beraber kalifiye eleman ihtiyacını arttırmıştır

Makinayı aç-kapa kesinlikle yeterli değildir.

İngilizce anlaşabilme, Software kullanma kabiliyeti, klasik baskı tecrübesi ve tekstil terbiye bilgileri ne kadar iyi ise dijital baskı makinası kullanımı ve sonuçları o kadar iyi olmaktadır. Dijital baskı ön hazırlığı klasik baskıya göre daha itina ile yapılmalı, kullanılacak boyaların öncelikle makina ve kafa yapılarına uyumluluğu kontrol edilmelidir. İşverenlerimizin makina seçimini öncelikle mevcut kumaş, desen ve baskı kalitelerine göre seçip, alınacak dijital baskı makinasının mevcut kaliteyi optimize edebilme konusunu iyi etüd etmeleri gerekmektedir.

Dijital Tekstil Baskı makinaları yeterli hıza ulaştı mı?

Epson -Monna Lisa multipass baskı makinaları yeni Epson Precision Core kafa tekniği ile baskı kalitesini bir adim daha ileriye taşımış ve aynı zamanda mevcut baskı hızını da attırabilmiştir.

Piyasaya sunulan 180 cm, 220 cm ve 320 cm baskı enleri ile çalışan :

16 Kafalı makinamız çözünürlüğe göre 110-250 mtül/saat

32 kafalı makinamız çözünürlüğe göre 200-450 mtül/saat üretim yapabilmektedir.

Bilindiği gibi baskı hızını kumaş kalitesi, renk yoğunluğu ve desen belirlemektedir. Kullanılan RIP yazılımı da ayrıca hız, baskı kalitesi ve boya tüketimini etkilemektedir.

Dijital Tekstil Baskı sektörü Türkiye’de ve Dünya’da ne durumda?

Avrupa ve Türkiye’deki işletmeler genellikle multipass baskı makinalarını tercih etmekteler. İstenilen yüksek baskı kalitesi, kısa metrajların çoğalması ve makina fiyatlarının makul seviyelerde olması başlıca tercih nedenleri olmaktadır.

Klasik rotasyon ve flat baskı makinalarına göre Dijital baskı makinaların payı 20% civarlarında olup her geçen sene artış göstermektedir.

Enerji ve su tüketimi düşük olan dijital baskı makinaları boya maliyetlerinin de aşağıya çekilmesiyle daha cazip hale gelmektedir.

Dijital Tekstil Baskı Boyaları ve kullanımı konusunda nelere dikkat edilmeli?

Artan baskı hızları boya seçimi önemini arttırmıştır.

Birim fiyatları yüksek olan baskı kafalarının tıkanmadan uzun süre üretim yapabilmeleri kafa teknolojisi yanında kullanılan boya kalitesine bağlıdır.

Tıkanan kafalar yine ayni boya ile temizlendiğinden kullanılan boyaların kafaları minimum derecede tıkaması ve dur kalklara sebep vermemesi gerekir.

Boyadan kaynaklanan tıkanmalar baskı kalitesini geri götürdüğü gibi boya tüketimini arttırmakta ve kafaların ömrünü kısaltmaktadır.

Makina-Baskı kafası- Boya uyumuna çok dikkat etmek gerekir.

Pazarlama ve Satış stratejilerinizden bahseder misiniz? Hedef olarak belirlediğiniz ülke/ülkeler var mı?

Biz DBS olarak Türkiye-Almanya ve Avusturya’da aktivitelerimizi sürdürmekteyiz.

İtalya dışında en çok satış Türkiye’de oldu. Tekstil sanayimizin büyüklüğü göz önünde tutulursa satışlarımızın devam edeceğini umuyoruz.

Epson-Robustelli-Fortex ile aktif diyaloğumuz mevcut. Belirli periodlarda onlara Türkiye’deki ihtiyaçları aktarıp buraya daha iyi uyum sağlamayı hedefliyoruz.

Türkiye’nin ekonomik durumu ile ilgili eklemek istediğiniz bir konu var mı?

Ülkemiz maalesef zor bir dönemden geçiyor. Maliyetler işverenimizi sıkıntılara soktu. Bu sıkıntıyı atlatmak hepimizin görevi haline gelmiştir. Biz Epson-Robustelli-Fortex grubu olarak çözümler üretmeye gayret gösteriyoruz. Dijital baskı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık artarak büyüyecektir.

Yatırımlar şu anda biraz gerilese de orta vadede devam edeceğini düşünüyoruz.

Haziran 2019 da gerçekleşecek olan ITMA Barcelona da büyük bir organizasyon ile makina ve boyalardaki son gelişmeleri sunacağız.