Gaziantep, En Fazla İhracat Yapan İller Sıralamasında 5. Sırada Yer Aldı

TİM tarafından açıklanan ihracat verilerine göre Gaziantep’ten, geçen yılın Eylül ayına göre yüzde 8,7 artışla 659 milyon 859 bin dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerine göre Gaziantep’ten, geçen yılın Eylül ayına göre yüzde 8,7 artışla 659 milyon 859 bin dolarlık ihracat yapıldı. 2018 yılı Eylül ayında 607 milyon 60 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

İhracat rakamlarını değerlendiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ocak-Eylül 2019 döneminde ise Gaziantep’in ihracatının yüzde 9 artışla 5 milyar 487 milyon 914 bin dolara ulaştığını Ocak-Eylül 2018 ihracatının 5 milyar 34 milyon 833 bin dolar olduğunu söyledi.

Gaziantep’in, ihracat yapan iller sıralamasında aylık ihracatta 5. sırada yer aldığını dönemlik ihracatta ise 6. sıradaki yerini koruduğunu anımsatan Adnan Ünverdi, “Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1 oranında artan Türkiye ihracatı 15 milyar 220 milyon dolara çıktı. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 2,6 artışla 132,5 milyar dolara ulaştı” dedi.

2019 Ocak-Eylül döneminde Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı 20 ülkenin; Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık, İtalya, İran, Libya, Almanya, Belçika, İsrail, Hollanda, Mısır, Bae, Somali, Özbekistan, Yemen, Benin, Cibuti ve Polonya olduğunu dile getiren Ünverdi bu ülkelere tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri, meyve sebze mamulleri, çelik deri ve deri mamulleri gibi sektörlerinden ürünler ihraç edildiğini kaydetti.

Bu başarının elde edilmesinde emeği olan tüm sanayici ve ihracatçıları kutlayan Adnan Ünverdi, “Gaziantepli sanayiciler olarak bu zamana kadar şartlar ne olursa olsun nasıl çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam ettiysek bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Amacımız katma değeri daha yüksek sektörlere yönelerek ihracat rakamlarımızı arttırmak. Bunu da yapacak gücümüz var. İnşallah önümüzdeki dönemde bu rakamların daha da üstüne çıkacağız” diye konuştu.