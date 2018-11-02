Güz Modasının Vazgeçilmezi Örme Trikolar

Zühre’den 2018-2019 sonbahar-kış sezonuna özel triko koleksiyon

Gardıroplara her sezon farklı renkleri eklenen örme trikolar, muhafazakar giyim tercih edenlere özel modelleriyle Zühre’nin Sonbahar-Kış koleksiyonundaki yerini alıyor. Sonbahar-kış örme triko modellerinde rengarenk motif detaylarıyla öne çıkan Zühre; metropolün değişen ruhuna ve kombinlerine uyum sağlıyor

Her zevke hitap eden çizgileriyle Zühre’nin sonbahar-kış koleksiyonu, detay parçalarla şıklığını tamamlamak isteyen kadınların bu sezon da kurtarıcısı oluyor. Dinamik metropol ruhundan ilham alan örme triko modellerinde; nakış, arma, kuşak ve kürk detayları öne çıkıyor.

İddialı suni kürk detayları

Son yıllarda moda dünyasının iddialı tasarımlarından olan suni kürk detayları Zühre’nin örme triko koleksiyonunda rengarenk modelleriyle karşımıza çıkıyor. Yakadan uçlara, ceplerden manşetlere kadar birçok detayla suni kürkler trend bir görünüm sağlarken, sonbahar rüzgarlarına karşı da koruma sağlıyor.

Her yılın modası örme trikolar yenileniyor

Yıllardır gardıroplarımızdan eksik olmayan örme triko modeller, bu sezon Zühre’nin sonbahar-kış koleksiyonunda farklı bir boyut kazanıyor. Kuşak detayının yanı sıra farklı dikiş teknikleri ve uygulamalarıyla da dikkat çeken trikolar, oversize kesimden tek kol modellere kadar birçok seçeneği koleksiyonuna yansıtıyor.