Has Group Endüstri 4.0 uyumlu makina geliştiriyor

Schneider Electric, Türkiye’nin lider tekstil makinaları üreticisi Has Group ile iş birliği kapsamında Endüstri 4.0 uyumlu makine üretiminde rol alıyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında bir uzman olan Schneider Electric ve dünyanın birçok ülkesine yenilikçi tekstil makinaları ihraç eden Has Group, 10 yıldır başarılı bir iş birliği yürütüyor. Schneider Electric’in otomasyon partnerliğinde Has Group, uzun yıllardır sektörde ilklere imza atıyor. İki şirket son olarak Endüstri 4.0 uyumlu bir makina üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdu.

IoT (Nesnelerin İnterneti) çalışmalarını bir adım ileri taşıyan Schneider Electric, Has Group iş birliğiyle Ethernet altyapısına sahip, hareket kontrolü sağlayan ve Endüstri 4.0 uyumlu bir makina üretilmesi için çalışıyor. İki şirket bu proje ile bir makinanın ötesinde akıllı bir üretim hattı geliştirmeye odaklanıyor. Böylece önünde ve arkasındaki makina grubu ile haberleşen, veri analizi yapan bir sistem yaratılacak.

Schneider Electric ve Has Group daha önce de veri ve stok analizi yapan bir makina üretmişti. ABD’ye ihraç edilen bu makina ile Türkiye adına gurur verici bir ilke imza atan iki şirket şimdi de Endüstri 4.0 alanında önemli bir gelişim sağlamayı hedefliyor.

Son 10 yıldır Schneider Electric’in güçlü iş ortaklığıyla yeni nesil makinalar geliştirdiklerini belirten Has Group Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Hasbay; “Schneider Electric; otomasyon, elektrik ve elektronik alanlarında en büyük iş ortağımız. Tüm makinalarımızda Schneider Electric tarafından temin edilen, PLC ve inverter gruplarından, şalt malzemelerine kadar birçok otomasyon ekipmanını kullanıyoruz. Otomasyon ile ilgili tüm Ar-Ge çalışmalarını, yine iş ortağımız Schneider Electric markası ile birlikte yürütüyoruz. Schneider Electric’in de katkılarıyla bu alanda ilklere imza atıyoruz. Yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığımız yeni nesil, Endüstri 4.0’ı destekleyen makinamız da sektörde bir ilk olarak başarı hanemize yazılacak.” dedi.

Schneider Electric Endüstri İş Birimi Pazarlama Müdürü Moiz Meseri ise “Has Group bizim için birlikte iş geliştirdiğimiz çok önemli bir partner. Yeni teknolojileri onlarla birlikte geliştiriyor ve makinalarına adapte ediyoruz. 2017 yılı için de hedefimiz, daha az enerji harcayan, çevreyle ve kullanıcısıyla daha iyi bir ilişki içerisinde makinalar yaratmak, üretkenliği artırmak, bakım ve onarım giderlerini azaltmak. Tüm bunları yeni nesil teknolojilerle başaracağımıza eminiz. Endüstri 4.0 uyumlu yeni makinamız da bunun öncüsü olacak.” şeklinde konuştu.