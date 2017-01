Has Group Itma Asıa’da Uzaktan Kontrol Edilebilir Şardon Makinesini Sergiledi…

Has Group, 21- 25 Ekim tarihleri arasında Şangay’da gerçekleştirilen ITMA Asia + CITME 2016 Fuarı’na en çok ilgi gören makinelerinden biri olan ve akıllı telefonlar ve tabletler ile uzaktan kontrolü yapılabilen çift tamburlu şardon makinesi – RCM-D ile katıldı.

Bu fuarda neler sergilendi, hangi ürünleriniz ön plana çıktı?

ITMA bizim en çok önemsediğimiz fuar organizasyonlarının başında geliyor. Bugüne kadar yapılan bütün ITMA fuarlarına katıldık. Geçtiğimiz sene Milano’da gerçekleşen bu fuar, bu sene Ekim sonunda Şangay’da ITMA ASIA + CITME 2016 olarak düzenlendi. Biz de bu fuara Has Group’un kuvvetli mekanik yapısı ve inovatif teknolojisine örnek olarak gösterilen RCM -D ile 100 m2 lik bir stand alanıyla katıldık . RCM-D , tekstil sektöründe çift tamburlu şardon makinası olarak biliniyor. Ama bizim burada müşteriye sunduğumuz en büyük konfor apple ve android işletim sistemlerini kullanan akıllı telefon ve tabletlerle özel bir program aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor olması.

Ürün eski usul iki adet tek tamburlu şardon makinasının işini tek başına yapabilme kabiliyeti sayesinde, şardon hatlarını daha kompakt hale getirerek, kullanıcıların yerden tasarruf etmelerini sağlıyor ve aynı zamanda iki ayrı makine için kullanılan ekipmanları tek gövdede toplayarak yapılan yatırım maliyetini minimuma indiriyor. Şardon makinelerinde kumaş kalitesine direk olarak etki eden komponent senkronizasyona ek olarak, enerji verimliliği, stabilite ve kullanım ömrü konularında da müşterilere yüksek kalitede ve düşük maliyette üretim yapma imkânı sağlıyor.

Diğer taraftan fuar esnasında yaptığımız AR-GE çalışmalarını ve özellikle ileride yapabileceğimiz makinaları da tanıtmaya özen gösteriyoruz. Standart seri üretimimizden ziyade insanlara gelecekte yapmaya çalıştığımız makinaları göstermeyi tercih ediyoruz. Son dönemlerde önem verdiğimiz konuların başında sayacağımız çevre hassasiyeti, yani insanların çevreye duyarlılığını ve bu konudaki yenilikleri göstermeye çalıştığımız bir alan aynı zamanda fuarlar ve biz de bu tip makinalarımızı sergilemeyi tercih ediyoruz. Amaç bu fuarda misafirlerimize neler yaptığımızı, nelerin arkasında durduğumuzu, neleri geliştirmeye çalıştığımızı göstermek. Bir sonraki teknolojilerde makinalarımızda hiç kablo kullanmadan sadece sensörlerle ilişkilendireceğimiz teknolojiler kullanmayı planlıyoruz. Bunlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz, fuarlarda müşterilerimize tanıtmaya çalışıyoruz, bizim için fuar özellikle bir satış arenası değil neler yaptığımızı müşterilerimize gösterdiğimiz bir alan. 4 yıl sonra neler yapacağız, makinalarımızda ne gibi teknolojik yenilikler olacak, bunları standımıza gelen ziyaretçilerimize anlatmaya çalışacağız.

Sergilenen ürüne kimler talep gösteriyor?

TH: Diğer tüm üretilen makinalarda olduğu gibi RCM-D dünyada belli büyük firmalarda yerini alıyor. Özellikle Türkiye, Ortadoğu ve Yakındoğu’da yerleşik müşterilere uzun süredir hizmet veriyoruz. Bu makine ile örgü ve dokuma kumaşların (yünlü kumaşlar, döşemelik kumaşlar, manto, ceket, battaniye, eşofman, polar vb.) yüzeyinden geçirilen metal teller yardımıyla ipliklerin içerisinden liflerin çekilmesiyle mekanik apre işlemi RCM-D tarafından yapılıyor. Bu yüzden RCM-D özellikle en hassas ürünlerin şardonu için tercih ediliyor. Yukarıda bahsi geçen ürünlerin üretimini gerçekleştiren birçok firma bu alanda müşterimiz oluyor.

Sektör açısından 2016 değerlendirmenizi paylaşır mısınız?

TH: Has Group sürekli olarak yatırım planlarıyla hareket etmeyi ilke edinmiş bir firma. Piyasayı ve ihtiyaçları gerekli analizleri iyi yapmaya gayret ederek gözlemliyoruz. Genel olarak her zaman yatırım çalışmalarımızda hızımızı kesmemeye özen gösteriyoruz. Bu yıl da geçen sene olduğu gibi tesisimize birçok yeni makine ekledik. Yeni makinelerimizle aynı zamanda çalışma ekibimizi de güçlendirdik. Bildiğiniz üzere 2015 ve 16 yılları Türkiye ve dünya açısından pek çok riskin yaşandığı bir dönem olarak geçiyor. Bu yüzden müşteriler de makine yatırımı konusunda oldukça seçici davrandılar. Yatırım kararı vermeden önce iki kere düşündüler. Yatırım için riskli görülen bu ekonomik ortamda biz ise yılların bilgi birikimi ve hiçbir şekilde ödün vermediğimiz kalite anlayışımızla çalışmalarımıza kesintisiz devam ettik. Önümüzdeki dönemde AR- GE faaliyetlerimiz de aynı hızda devam edecek. Ülkemizde aslında her tip sanayi, endüstri üretim sektörlerinde yatırımlarında yapılması gerekli. Sadece teknolojiye, üretime, değil yetişmiş insan gücüne de çok ihtiyaç var. Biz her zaman geleceğe umutla bakmayı tercih eden yapıda ve enerjide olan bir firmayız. Kendimizi, ekibimizi ve ürünlerimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Bununla birlikte tabi en büyük hedeflerimizden biri de pazar payımızı arttırmak. O yüzden daha önce girmediğimiz pazarlara girmek için stratejiler geliştiriyor, bunun üzerinde çok çalışıyoruz.

İhracat konusunda pazarda nasıl bir paya sahipsiniz? En çok hangi ürünleri, hangi ülkelere ihraç ediyorsunuz?

TH: Has Group olarak %50 lik bir oranla ihracat potansiyeline sahibiz. Sektörümüzde Dünya İkincisiyiz. Bizler kendimizi bir nevi terzi gibi görüyoruz. “Tailor Made “ifadesi tam bizi anlatıyor. Çünkü her müşterinin talep ettiği kumaş ve kalite farklı olduğu için müşterilerimize özel tasarımlar yapıyoruz.

Pazar payımız her yıl hızla artıyor. Has Group bunu yaparken kendine sadece yakın pazarları değil, Kuzey Amerika, G. Amerika, Uzakdoğu gibi girmenin zor olduğu pazarları da hedef alıyor. Nonwoven ve halı apre hatları üretimimizin yaklaşık 70%’i yurtdışına ihraç ediliyor. Bu makine grubunda Kuzey Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün gibi ülkelerin yanında Polonya, Belçika gibi Avrupa ülkeleri sipariş aldığımız ve hatlarımızı çalıştırıp teslim ettiğimiz ülkeler oldu. Tüm dünyada şu an 600’den fazla ram makinemiz çalışmakta. Dünyada çalışan tüm makine sayımız ise finisaj makinalarımız ile birlikte 1000 adedin üzerinde bulunuyor. Halı apre, lark makinalarında en büyük pazarımız Türkiye, 2015 yılında halı makinalarımızın ihracatı bir önceki yıla göre % 80artış gösterdi. Bu yıl da geçen seneye oranla en az 40 % artışla kapamayı hedefliyoruz. İhracat için özellikle Amerika Birleşik Devletleri ilgimizi çekiyor, aslında burası çok zor bir pazar. En ufak hatayı affetmeyen, kalitenin en üst seviyede istendiği bir pazar. Mesela Arjantin hizmet verdiğimiz bir ülke, bu pazar içinde de var olmak bizim için büyük bir değer taşıyor. Doğru kurgulanmış yerinde servis organizasyonu ve satış ağı ile biz bu zor pazarda da yer alacağımıza inanıyoruz.