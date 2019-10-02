Hazır giyim ve tekstil endüstrisi ABD’ye ihracat çıtasını 5 milyar dolara çıkardı

Türk hazır giyim ve tekstil endüstrisi, küresel ölçekteki iki etkinliği 2 – 3 Ekim tarihlerinde tek çatı altında İstanbul’da buluşturuyor.

Avrupa Giyim ve Tekstil Konfederasyonu (EURATEX) İstanbul Kongresi ile 12. İstanbul Moda Konferansı eş zamanlı olarak EURATEX, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Ham maddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ile Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası (TTSİS) iş birliğinde gerçekleştirilecek.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ile TGSD Başkanı Hadi Karasu, ortak basın toplantısında ilk kez İstanbul’da düzenlenecek EURATEX Kongresi ile 12. İstanbul Moda Konferansı’nın içeriği hakkında bilgi verdiler.

Mustafa Gültepe konuşmasında dünya ticaretinde eksen kaymalarının yaşandığı bir süreçte Avrupa’nın en büyük hazır giyim ve tekstil sektör kuruluşu EURATEX’in kongresine ev sahipliği yapmanın önemine dikkat çekti.

İHKİB BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE: 600 MİLYON DOLAR KISA VADEDE 3 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

Gültepe, 135 milyar dolarla dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı konumunda bulunan AB’nin Türkiye’nin de en önemli ve vazgeçilmez pazarı olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin yaklaşık 18 milyar dolarlık hazır giyim ihracatının yüzde 68’ini AB ülkelerine yaptığını bildiren Gültepe, “Biz bu büyük pazardaki payımızı en az iki katına çıkarmak istiyoruz. EURATEX Konferansı için ülkemize gelecek Avrupalı konuklarımız ve İstanbul Moda Konferansı’na katılacak alım grupları ile ticaretimizi daha yukarılara taşıyacak işbirliği fırsatlarını konuşacağız” dedi.

AB’den sonra dünyanın en büyük hazır giyim pazarının ABD olduğunu anlatan Mustafa Gültepe, şöyle devam etti:

“ABD, 103 milyar dolarlık bir pazar. Oysa bizim bu ülkeye 2018’deki ihracatımız sadece 600 milyon dolar.

Tekstilin 357 milyon dolarlık ihracatı ile birlikte 1 milyar dolar sınırına yaklaşıyoruz. Önümüzde bizleri çok heyecanlandıran önemli bir fırsat var.

Bilindiği üzere Türkiye ve ABD 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi koydu. Türkiye’nin ABD’ye 50 milyar dolarlık ihracatında en avantajlı sektör hazır giyim ve tekstil. Zaten ABD ile ticarette en öncelikli sektör konumundayız. Sektör bileşenlerinin temsilcileri olarak Ankara’da ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüşmemiz oldu. İki ülke siyasi otoritelerinin de desteğini alabilirsek biz ABD’ye tekstil ve hazır giyim ihracatımız kısa vadede 3 milyar dolara çıkarabiliriz.

Orta vadede ise 5 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmamızın önünde de hiçbir engel yok. Özetle söylemem gerekirse ABD’ye 50 milyar dolarlık ihracat hedefinin asgari yüzde 10’una hazır giyim ve tekstil olarak biz imza atabiliriz.”

İTHİB BAŞKANI AHMET ÖKSÜZ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TEKNİK TEKSTİL GELECEĞİ BELİRLEYECEK

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ise 340 milyar dolarlık küresel tekstil ve hammaddeleri ihracatında Türkiye’nin yüzde 3 payla dünyanın en önemli 7. tedarikçisi konumunda olduğunu söyledi. Öksüz, AB pazarında ise yüzde 15,5 pay ile 2. ülke konumunda bulunduklarını bildirdi. ‘Sürdürülebilirlik’ ve ‘teknik tekstilin’ sektörün geleceğini belirleyecek iki önemli başlık olarak önlerinde durduğunu vurgulayan Ahmet Öksüz, şunları söyledi:

“Tekstil ihracatında dünyanın en büyük ilk 5 ülkesinden biri olabilmek için sürdürülebilir üretim, etik ticaret, kurumsal sosyal sorumluluk konularına daha fazla hassasiyet göstermek ve projeler üretmek zorundayız.

Bugün AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin en başarılı ve katma değeri yüksek çıktılarını teknik tekstil ürün grubumuzdan alıyoruz. Zira dünyada nanoteknolojik, terletmeyen, kirlenmeyen, ısı tutan akıllı tekstil ürünleri konuşuluyor. Teknik tekstil inşaattan medikale, otomotivden savunma sanayiine kadar birçok alanda kullanılıyor. 2018’de teknik tekstil ihracatında 1,7 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık. Bu süreçte EURATEX İstanbul Kongresi ve İstanbul Moda Konferansı’ndan edineceğimiz bilgiler sektörümüze ışık tutacak, geleceğimizi aydınlatacak. Bununla birlikte ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde yeni bir bakış açısını ortaya koymamız gerekiyor. Türkiye’nin ABD’ye ihracatından sektörlerimiz yüzde 20 pay alıyor. ABD ile potansiyelimizin farkındayız. Bu kapsamda ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, sektörümüzün kapasite sorunu olmadığını, birbiriyle rekabet eden değil; sektörde birbirini tamamlayan ülkeler olduğumuzu, iki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanması durumunda ticari ilişkilerimizin hızla artabileceğini belirttik. Anlaşma olmasıyla birlikte Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi hedefine en büyük katkıyı sektörlerimizin vereceğine inanıyorum. Hazır giyim sektörü ile birlikte toplamda ABD’ye ihracatımızı 5 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceğimizi söyleyebilirim.”

TGSD BAŞKANI HADİ KARASU: HAZİRAN AYINDA 540 BİN İSTİHDAMLA YENİ BİR REKOR KIRDIK

TGSD Başkanı Hadi Karasu da küresel markaların ve alım devlerinin temsilcilerini, 11 yıldır Türk firmalarıyla İstanbul’da buluşturduklarını hatırlattı. Bu yıl slogan olarak “Better Together / birlikte daha güçlüyüz” belirlediklerini; bu söylemden hareketle EURATEX, İHKİB, İTHİB ve TTSİS ile önemli bir iş birliğine gittiklerini anlatan Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıllık 40 milyar dolarlık üretimin yanı sıra uluslararası marka haline getirdiğimiz organizasyonlara imza atıyoruz. Bu yıl İstanbul Moda Konferansı ile beraber ve eş zamanlı olarak EURATEX İstanbul Kongresi’ni de Türkiye olarak biz yapacağız. EURATEX, Avrupa’da 178 milyar Avro ciroya sahip 171 bin firmanın çatı kuruluşu. 1,7 milyon istihdamı olan bir yapı ve bir Türkiye olarak çok etkiniz.

Öte yandan ülkemizde işsiz sayısı artarken Türk Moda Endüstrisi istihdam yaratmaya devam ediyor. 2019’un ilk yarısında 15 bin insanımızı istihdama kazandırdık. Haziran 2019 verilerine göre üretimde 540 bin istihdamla kendi rekorumuzu kırdık.

Gelinen aşamada önümüzde ciddi sorunlar ve fırsatlar var. Örneğin, en büyük pazarımız AB’ye ihracatımız geriliyor. Öte yandan, 103 milyar dolarlık ABD pazarında yepyeni fırsatlarla karşı karşıyayız. Hazır giyim ve tekstilin 4 önemli birlik ve STK’ları baş başa verip sorunları bertaraf etmenin ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmanın yollarını arayacağız. Kapasite kullanımında yüzde 85’teyiz. Acilen Endüstri 4.0 uyumlu yatırım yapmak, mevcutları modernize etmek zorundayız. Bizim yatırım iştahımız var, planlarımız hazır. Anadolu’da yeni üretim üsleri inşa etmek istiyoruz. Bu süreçte ikinci el makinelerin teşvik kapsamına alınmış olmasını çok önemsiyoruz. Kamu otoritesi omuz vermeye devam ederse kısa zamanda kapasitemizi yüzde 25 arttırabilir, on binlerce insanımız iş sahibi yapabiliriz.”

Hadi Karasu, dünyanın dört bir yanından gelen önemli isimlerin konuşmacı olacakları İstanbul Moda Konferans’ının ikinci gününde ise bin 500’e yakın B2B görüşme ile yeni iş birliklerine imza atacaklarını sözlerine ekledi.

TTSİS: TEKSTİL VE HAZIR GİYİM DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLDUĞUMUZ YEGANE SEKTÖR

TTSİS’ten yapılan yazılı açıklamada ise şu görüşlere yer verildi:

“Ülkemiz tekstil sektörünün önde gelen temsilcileri olarak uzun yıllardır üyesi bulunduğumuz Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Konfederasyonu Euratex’in yıllık kongresine hep birlikte ev sahipliği yapmaktan, sendika olarak büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu toplantının Türkiye’de, üstelik küresel ticaretin kurallarının yeniden yazıldığı bu kritik dönemde yapılması çok önemli.

Bu toplantının, artık bir marka haline gelen İstanbul Moda Konferansı ile birlikte yapılmasının ülkemizin tekstil ve hazır giyim değer zincirindeki topyekün gücünü tüm dünyaya göstermek adına faydalı olacağına inanıyoruz.

Tekstil ve hazır giyim; Türkiye’nin dünyada söz sahibi olduğu ve küresel düzeyde ilk altı tedarikçi arasında bulunduğu yegane sektör. Aynı zamanda, ortalama 15 milyar dolar ile en büyük dış ticaret fazlası gerçekleştiren bir sanayi kolumuz. Sektör temsilcilerimiz de gerek AB, gerekse diğer uluslararası platformlarda güçlü bir şekilde yerlerini alarak, yapılan tartışmalara yön verip oluşturulan politikalarda söz sahibi oluyorlar. İki gün boyunca gerçekleşecek bu toplantıların sektörümüz, ülkemiz ve dünyamız için faydalı sonuçlar doğurmasını diliyoruz.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SEKTÖRE YÖN VEREN KONUŞMACILAR GELİYOR

EURATEX İstanbul Kongresi ile 12. İstanbul Moda Konferansı’nda EURATEX Başkanı Alberto Pacanelli, ABD Moda Endüstrisi Derneği Başkanı Julia K. Hughes, Citizens of Humanity’den Federico Pagnetti, Ralph Lauren Corporation Genel Müdür Yardımcısı Halide Alagöz ile Fiorucci CEO’su Janie Schaffer’ın, Coton Council USA Türkiye Temsilcisi Marsha Powell, Garanti BBVA Baş ekonomisti Alvaro Ortiz Vidal-Abarca’nın da aralarında bulunduğu dünyanın dört bir yanından 30’u aşkın konuşmacı sektördeki son gelişmeleri ve birikimlerini paylaşacaklar.

Etkinlikte, Ticaret ve Sanayi, Ekonomi, Küresel Marka ve Tedarik, İş Birliği, Döngüsel Ekonomi, 3D Teknoloji ile Dijital Dönüşüm ve Teknoloji oturumları düzenlenecek. Dünyanın önde gelen yüzlerce markasını temsil eden 50 alım ofisi ile bin 500’e yakın B2B görüşme gerçekleştirilecek.