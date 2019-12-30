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30 Aralık 2019
Etkinlikler, TÜM MANŞET

Heimtextil 2020’de 50. Yılını kutluyor

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Sektörün önde gelen fuarı Heimtextil, Ocak 2020’de yarım yüzyılı geride bırakıyor. 1971’den beri tekstil sektörünün dünyadaki önemli temsilcilerinin buluşma noktası olan Heimtextil; ürün çeşitliliğinin yanı sıra tekstillerin ekolojik ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde üretilmesi konusunda da imkanlar sunarak geleceğe yön veriyor.  Heimtextil, her yıl olduğu gibi ilham verici başarı hikayelerini ve geleceğin trendlerini sektör profesyonellerine sunmaya hazırlanıyor. Ev ve kontrat tekstilleri endüstrisi için dünyanın önde gelen fuarı Heimtextil, iç dekorasyon tekstilleri, iç dekorasyon tasarımları ve Heimtextil 20/21 Trendleri ile geleceği bugüne taşıyacak.

250’den fazla katılımcı sürdürülebilir ürünlerini sergileyecek

Günümüzün en önemli konularından biri olan sürdürülebilirlik, özellikle tekstil endüstrisi için artık sadece bir kelimeden ibaret değil. Bugünün bilinçli tüketicileri; çevre dostu ve güven veren ürün ve hizmetlere talep gösteriyor. Artık tüketiciler için bir ürünün sadece nasıl üretildiği değil, ürünün üretildiği materyalin kaynağı da bir o kadar önem arz ediyor. Doğadan ne aldığımızı ve en önemlisi aldığımızın yerine ne koyduğumuzu bilmeye ihtiyacımız var. Heimtextil 2020’deki «Gelecekteki Materyaller Kütüphanesi» sürdürülebilir malzeme inovasyonu hakkında merak edilen soruların cevaplarını vermek için geliştirildi.

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