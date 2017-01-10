İki İtalyan Firması “Danitech ve Sintec” Koloni ile Türkiye’de

2008 yılından bu yana Invista Lycra’nın Türkiye distribütörlüğünü sürdüren Koloni Ltd. Şti., iki İtalyan markasının; Danitech boya makinelerinin ve Sintec sanfor makinelerinin Türkiye mümessilliğini alarak makine satışına da başladı.

2008 yılından bu yana Invista Lycra’nın Türkiye distribütörlüğünü sürdüren Koloni Ltd. Şti., iki İtalyan markasının Türkiye mümessilliğini alarak boya ve terbiye makineleri satışı konusunda da hizmet vermeye başladı. Koloni Ltd. Şti. Genel Müdürü Süleyman Batur, bu süreci şöyle anlattı: “2008’den bu yana Invista Lycra’nın çorap, dar dokuma ve örme sektörlerine yönelik ürünlerinde Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz. Son 3 senedir de yurt dışından poliyamid ve gipe iplik getirip sektöre hizmet konularımızı artırdık. Geçen sene meydana gelen bir gelişme neticesinde, Danitech boya makinelerinin ve Sintec sanfor makinelerinin Türkiye mümessilliğini alarak makine satışına da başladık.”

Süleyman Batur, boya makineleri üreticisi İtalyan markası Danitech hakkında şu bilgileri verdi: “Danitech firması, yine bir İtalyan boya makineleri üreticisi firmadan ayrılan ekip tarafından kuruldu. Danitech’in boya makinelerinin tasarımı tamamen kendilerine ait olup üretim Loris Bellini fabrikasında yapılıyor.

Çok yeni başlamış olmalarına rağmen dünya genelinde şu ana kadar 150 civarı makine sattılar ve her geçen gün bu sayı artarak devam ediyor. ITM 2016 Fuarı öncesinde kendileriyle anlaştık ve Türkiye mümessilliğini aldık. ITM 2016 Fuarında 500 kg’lik, 2 gözlü makinemizi sergiledik ve oldukça ilgi gördü. Bu makinemizi Çerkezköy’de büyük bir boyahaneye sattık, sorunsuz olarak çalışmakta. Makineden çok ümitliyiz. Hem mekanik hem de software olarak pazara bir çok yenilik getiriyor.

Bunları ilerleyen günlerde, referans olarak göstereceğimiz makine sayesinde pazara da ispatlayacağımıza inanıyoruz. Bildiğiniz gibi boyama işleminde enerji tüketiminin ve sarfiyatların düşük olması çok önemli. Makinemizde biz bunu minimum seviyelere indirdik. Ayrıca operatör müdahalesine gerek duymadan boyama işleminin tamamını yapabilmekteyiz. Özel sistemleri sayesinde optimum boyama işlemi gerçekleştiriyor.”

Danitech ile anlaşınca ilk olarak servis organizasyonumuzu yaptıklarını vurgulayan Süleyman Batur, satış sonrası ve servis hizmetlerini burada, Türk teknisyenler ile vereceklerini söyledi. Bu ekiplerinin makine kullanımı konusunda eğitimi de verecek, montaj ve kurulumu da gerçekleştirecek şekilde eğitildiklerinin altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “Bildiğiniz gibi satış sonrası hizmetler artık büyük önem kazandı. Bizim makinemizin şöyle bir özelliği var; tüm makineler tam otomatik olarak müşteriye teslim edilir ve belli kazanımlar sağlayacağı vaad edilir.

Ancak bir süre sonra işletme şartlarında, operatör müdahaleleriyle makine programında bir sürü değişiklikler yapılır. 6 ay, 1 sene sonra müşterimizi ziyaret ettiğimizde görürüz ki makine teslim edildiğinden daha düşük kapasiteyle kullanılıyor. Bunu engellemek amacıyla makinelerimizdeki operatör müdahalesi en aza indirildi. Sadece makinenin programına yüklenen kumaş miktarı, kumaş tipi ve gramajı girildiğinde makine tüm prosesi kendisi hallediyor,proses esnasında oluşan değişiklikleri düzeltiyor.

Makinemizde Akıllı Yıkama Sistemi (IWS)dediğimiz bir özellik var. Bu sistem tek bir yıkama programından oluşmakta olup yıkama suyunun temizliğine karar vererek yıkama programını otomatik olarak durduruyor veya tam tersi yıkamaya devam ediyor.Bu şekilde yıkama sürelerinde ve dolayısıyla su ve enerji sarfiyatında tasarruf sağlıyor.

Mekanik olarak makine çok iyileştirilmiş bir makine, saç kalınlıkları diğer makinelere göre en az 1-2 mm daha fazla. Haspellerde çift yatak var. Ana pompayla motor arasında elastik bir bağlantı var ve böylece mekanik salmastra problemlerini minimuma indirmiş durumdayız. Servis hizmetimiz sadece, kullanıcılarına yol göstermek ve aradıklarında cevap vermek amacıyla hazır durumdadır. Servis sunan arkadaşlarımızdan birisi Bursa, birisi Çorlu bölgesinde ikamet ediyor. Bu bölgelere hızlı bir şekilde hizmet veriyorlar.”

Süleyman Batur, diğer mümessillikleri olan Sintec hakkında da şu bilgileri verdi: “Sintec aslında yıllardır sanfor üreten bir firma. Kurucusu eski Sperotto Rimar firmasının tasarımcılarından birisi. Firma 2013-2015 arasında bir başka İtalyan firmasına sanfor üretimi yapıyordu ama ITMA 2015 itibariyle kendi markalarıyla üretime geçtiler. Şu anda özellikle Güney Amerika ve Asya pazarında oldukça popüler hale geldiler. Makinelerinde zincir yataklama ,kenar kıvrılmayı önleme ve ısıtma silindirlerinde patentli yenilikler bulunuyor. Hem tüp hem açık en sanfor makinesi yapıyorlar.

Bir aile firması olduğu için butik tarzda çalışıyor ve yüksek kaliteli makineler üretiyor. Bu markamızın da Türkiye pazarında kısa sürede oldukça ilgi göreceğimize inanıyoruz. Çünkü makinemiz çok kaliteli, yeniliğe açık ve fiyat avantajına sahip. Bu firmamızın da servis hizmetlerini buradan vereceğiz.”

Mümessilliğini yaptığı firmaların tamamının İtalya’da üretildiğini hatta makinelerde kullanılan parça ve malzemenin de Avrupa markası olduğunu; yani makinelerinde kalitesi bilinen markalar haricinde hiçbir parça kullanılmadığını söyleyen Süleyman Batur, sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemiz ve sektörümüz zor bir dönemden geçiyor.

Ancak bu dönemleri de aşacağımıza inanıyoruz.Zaten global pazarda farkını gösterip öne çıkmak isteyen firmaların yatırıma devam etmeleri gerekiyor. Özellikle en düşük maliyetle en yüksek kaliteyi üretecek teknolojilere yatırım yapılması gerekiyor. Firmalarla yaptığımız görüşmelerde birçok firma buna hazırlanıyor.

Biz de gelecek sene için hazırlıyoruz, makinelerimizde denemeler yapıyoruz. Makinelerimizi şimdiye kadar lanse ettiğimiz tüm müşterilerimizden hem malzeme kalitesi hem de işlevselliği olarak çok olumlu tepkiler aldık. Bu doğrultuda iyi bir başarı yakalayacağımıza inanıyorum.

Bu vesile ile tüm camianın yeni yılını kutlar, 2017’nin öncelikle huzur,sağlık ve bol kazanç getirmesini dilerim”