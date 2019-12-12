Infinited Fiber ve RGE Şirketleri Büyük Yatırım Anlaşması

Infinited Fiber, RGE Tekstil’den başlıca yatırım aldı. Infinited Fibre, yenilikçi elyaf çözümleri teknolojisini geliştirmek için küresel kaynak tabanlı üreticiden en büyük yatırımını aldı.

Singapur merkezli RGE ve Infinited Fiber Şirketi (IFC) tekstil atıklarını ve diğer kağıt hamuru bazlı malzemeleri yeni tekstil elyaflarına dönüştüren teknolojisini ölçeklendirmesine yardımcı olmak için H&M Group, Virala ve Fortum dahil olmak üzere bir grup yatırımcıya katıldı .

RGE ve IFC arasında, başlangıç ​​teknolojisini ticarileştirmek için stratejik bir işbirliği anlaşması da imzalandı. 2018’in başından bu yana, IFC, H&M, VF Corporation ve üreticileri gibi küresel marka sahipleri ile test amacıyla Infinited Fiber üreten Finlandiya Espoo’da yıllık 50 tonluk bir pilot tesis işletiyor.

Kısa süre önce, şirket Güney Finlandiya’daki Valkeakoski kentinde, yıllık 20 tonluk yeni bir ticari tesis ve 2020’nin başlarında başlayacak olan müşteri eğitim merkezi için üretim tesisleri kiraladı.

IFC CEO’su Petri Alava: ” Bugüne kadar alınan en büyük tek IFC olan bu yeni yatırım tutarı, bu yıl nisan ayında açıkladığımız H&M Group, Virala ve Fortum ile daha önceki ortaklıkları desteklemektedir. Teknolojimizi büyük ölçekli üretime getirme planımızı hızlandırmak için küresel operasyonlarından öğrendiklerimizi uygulayabileceğimizden stratejik bir ortak olarak gemide bulunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni finansman, teknolojinin ölçeklendirilmesini tamamlamamızı ve 2020’de küresel lider markaların pazarlara kapsül koleksiyonları getirmesini sağlamak için elyaf üretim kapasitemizi genişletmemizi sağlayacaktır.” dedi. RGE Başkanı Tey Wei Lin: “RGE, endüstriyel ölçekte uygulanabilecek yenilikçi gelecek nesil çözümleri destekleme konusunda isteklidir. IFC’nin teknolojisi, elyaf üretmek için geri dönüştürülmüş hammadde ve temiz solvent kullanımını dairesel bir şekilde bir araya getirdiği için heyecan vericidir. Viskon işletme gruplarımız Sateri ve Asia Pacific Rayon, yenilenebilir plantasyonlardan elde edilen hammaddeleri kullanarak yıllık olarak yaklaşık 1.4 milyon ton viskon üretir. Önde gelen bir viskon üreticisi olarak, üretim uygulamalarımızın ve ürünlerimizin sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek için sürekli çözümler aramaya çalışıyoruz,” dedi. IFC, geçtiğimiz günlerde Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) tarafından verilen 1.96 milyon Euro da dahil olmak üzere bu yıl 8 milyon Euro fon topladı.