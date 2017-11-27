ITM 2018 MOBİL UYGULAMASI YAYIMLANDI

Tasarımı, işlevselliği ve çoklu dil destegi ile dikkat çeken uygulama sayesinde, katılımcı ve ziyaretçiler tüm fuarı ceplerinde taşıyabilecekler!

ITM 2018 Fuarı’nın mobil uygulaması yayımlandı. Tekstil makineleri alanında, bölgesinin en büyük etkinligi olan

fuarı, katılımcı ve ziyaretçilerin cebine taşıyacak olan uygulama, tasarımı ve islevselligi ile dikkat çekiyor.

Türkçe’nin yanı sıra Ingilizce, Almanca, Italyanca ve Çince dil desteği ile hazırlanan ITM 2018 Uygulaması,

kullanan tüm ziyaretçi ve katılımcıların; fuar yerlesim planından katılımcı listelerine, fuar alanına erisimden

güncel haber ve duyurulara; fuara katılım için basvuru formundan online davetiye talebine kadar pek çok

veriye dogrudan ve hızlı sekilde ulasmasına olanak saglıyor.

Uygulamadaki dikkat çeken en önemli özelliklerden birisi olan navigasyon destegi sayesinde, kullanıcılar

hem fuar alanına hızlıca ulaşabilecekler hem de fuar alanında aradıkları firmaların stantlarını kolaylıkla bulabilecekler.

ITM 2018’e yönelik haber ve gelismelerin paylasılması ve Instagram destegi de yine uygulamanın sundugu

özellikler arasında.

Kilit Özellikler:

• Çoklu dil destegi (Türkçe, Ingilizce, Almanca, Italyanca ve Çince)

• Haber ve güncellemeler

• Sosyal Medya

• Navigasyon

• Online Davetiye

• Basvuru Formu

• Fuar yerlesim planı

• Katılımcı listeleri

iOS ve Android tabanlı akıllı telefon ve tablet kullanıcıları, uygulamayı, App Store ve Google Play üzerinden

arama kutucuguna ITM 2018 yazarak indirebilirler.

Teknik Fuarcılık ve Tüyap’ın ortaklıgında, TEMSAD isbirligiyle düzenlenen ITM 2018 Fuarı, 14-17 Nisan 2018

tarihleri arasında Istanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.