ITMA 2019 Fuarına Yoğun Talep

Dünyanın en büyük tekstil ve hazır giyim teknolojileri fuarı ITMA 2019, Mayıs ayında açılan stand satışları yoğun ilgi gördü. ITMA 2019 organizatörü ITMA Service yaptığı açıklamada sergi alanının yaklaşık% 25’i bölümüne ilk altı hafta’da 300’den fazla katılımcı müracaat etti dedi

ITMA Services Genel Müdürü Sn A.E Roberts, ITMA 2015’in başarısı tekstil ve konfeksiyon sektörü firmaları tarafından yoğun ilgi gösterilmektedir. “Bu mükemmel yanıttan çok memnunuz” ITMA 2015’in satışa başlatma dönemine kıyasla% 150’lik etkileyici bir satış rakamına ulaşıldı. dedi

“ITMA mükemmel bir üne sahip ve pek çok küresel endüstri oyuncusu, yeni yenilikleri görmek için bir fuarı sabırsızlıkla bekliyor. Bu alandaki en büyük yeniliğe sahip sektörler arasında bitirme, baskı, eğirme, dokuma var. Asya ülkelerinden, özellikle de 2015 fuarında yer alan Hindistan’dan toplam alanın% 60’ına gelen güçlü talepten memnuniyet duyuyoruz. Tekstil ve konfeksiyon makine üreticilerinin erken başvurması büyük avantaj sunmaktadır Ziyaretçiler ITMA’nın Makineden elyafa,ipliğe kadar bitmiş tekstil ürünlerine eksiksiz teknolojik çözüm sunmasından çok memnun dedi.

ITMA fuarına sahip Avrupa Tekstil Makineleri Üreticileri Komitesi CEMATEX Başkanı Fritz P. Mayer şunları söyledi: “Tekstil ve konfeksiyon endüstrisinde muazzam miktarda araştırma ve geliştirme mevcut, bu heyecan verici yeni teknolojiler ITMA fuarında bir bir ortaya çıkıyor.

“Sektöre etki eden güçlü yenilikçilik, ürünlerin, süreçlerin ve tedarik zincirlerinin sayısallaştırılmasının yanı sıra sürdürülebilirliği de içeriyor. Dolayısıyla, zorlu iş ortamına rağmen, önde gelen ürünlere olan talep artmaya devam ediyor ve teknoloji sağlayıcıları hala yararlanıyor. ITMA 2019’da küresel tekstil ve hazır giyim üreticilerine ve markalarına yeni çözümler sunmaktadır “.

2015’te Milano’da yapılan son ITMA sergisi, 46 ülkeden 1691 katılımcı yer aldı. Bir sonraki fuar için yapılan katılımcı araştırmasında ‘iyi’ veya ‘mükemmel’ olarak düşünen % 90 ve ITMA 2019 için tekrar katılacağım diyen ise % 93’ün üzerinde çıktı. Bu da fuarın ne kadar güçlü ve iyi bir rekabet avantajı sergilendiğini ortaya koydu

ITMA 2019, 20-26 Haziran 2019 tarihleri ​​arasında Gran Via’nın Fira de Barcelona kentinde düzenlenecek. ‘Tekstil Dünyasını Yenilikler’ temasıyla 19 bölüme ayrılan hollerde, iplik, elyaf ve kumaşlar ile teknik tekstil ve dokuma kumaşlar ile hazır giyim ürünleri çözümler sunmaktadır