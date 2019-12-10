Jeanologia, 2030 Gündemi Taahhüt Ederek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Yerine Getirmek İçin Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne Imza Attı

Şirket, 160 ülkede 13.000’den fazla üyesi olan dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimine katılıyor.

Bunu yaparken, insanlara ve çevreye olan bağlılığını derinleştirecek ve sürdürülebilir kaynak kullanımının önemini iletmeye katkıda bulunacak.

Jeanologia’nın temel amaçlarından biri, kot endüstrisinin dehidrasyonunu ve toplam detoksifikasyonunu sağlamaktır.

Eko-etkin teknolojinin geliştirilmesinde dünya lideri olan Jeanologia, 2030 Gündemi taahhüt ederek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini yerine getirerek Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı.

Şirket, bu konudaki prensiplerini yerine getirmeye kararlı. Daha sürdürülebilir toplumlar ve pazarlar inşa etme hedefi ile Jeanologia, bunu değer zinciri boyunca çalışanlar, müşteriler, iş ortakları ve sağlayıcılar dahil olmak üzere tüm paydaşlarına benimsetmektedir.

Jeanologia’nın kurucusu Enrique Silla, “Temel zorluklarımızdan birisi kot endüstrisinin dehidrasyonunu ve toplam detoksifikasyonunu sağlamak. Bunu yapmak için, her geçen gün çalışıyoruz, tekstil endüstrisini tamamen sürdürülebilir kılmak amacıyla ana markalar ve tedarikçilerle güçlerimizi birleştiriyoruz,” dedi.

Şu anda şirket, yıkıcı teknolojileri, lazer ve eko ile tekstil endüstrisinin dönüşümüne liderlik etmekte. Bu teknolojiler, üretkenliği artırabilir, su ve enerji tüketimini azaltabilir, aynı zamanda deşarj ve zararlı emisyonları ortadan kaldırarak sıfır kirliliği garanti etmektedir.

Silla: ” Vizyonumuz, toplumumuz üzerinde olumlu bir etki oluşturarak, dünyamızın dönüşüm aracı olmaktır. Biz, işletmelerin dünyayı değiştirebileceğine ikna olduk,” diye vurguladı.

Jeanologia’nın insanlara ve çevreye olan bağlılığı, Sürdürülebilir Konfeksiyon Koalisyonu ve Bangladeş’teki Temiz Tekstil Ortaklığı gibi tekstil endüstrisi için sürdürülebilirlik üzerine çalışan diğer uluslararası girişimlere katılmalarını sağlamıştır.

25 Yıldır Dünya İçin Çalışıyor

1994’ten beri Jeanologia, yıkıcı teknolojileri ve teknik birikimleri ile etik, sürdürülebilir ve eko-verimli bir endüstri oluşturmak için çalışmıştır. Lazer, G2 ozon ve e-flow sistemleri tekstil endüstrisinde devrim yarattı. Su, enerji ve kimyasallardan tasarruf sağlarken, deşarj ve toksik emisyonların gidererek sorunsuz tasarım ve giysi bitirme olanakları sunmaktadır.

Şirket şu anda 24 milletten 250 Jeanolog kullanıyor ve 10 iştiraki ile 5 kıtada müşterisi var. Makine ve hizmetlerinin ihracatı toplam faturanın %90’ını oluşturmakta ve 66 ülkeye ulaşmaktadır. En büyük pazar markalar, şirketin geliştirdiği teknolojiyi kullanarak Jeanologia’ya güven duymaktadır.