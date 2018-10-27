KAVOLAB BİLİŞİM VE KİMYA İnterdye & Textile Printing Eurasia 2018 fuarına katıldı

25 – 27 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 4.Uluslararası Boyarmadde, Pigmentler, Tekstil Kimyasalları, Dijital Tekstil Baskı, Boyama ve Baskı Teknolojileri Fuarı: Interdye & Textile Printing Eurasia 2018 fuarında yer aldı.

KavoLab A.Ş. tekstil boyama, laboratuvar ve yazılım alanlarındaki 25 yıllık akademik ve uygulamalı deneyim ile sektöre bilişim, laboratuvar ve kimya teknolojileri konularında hizmet veren bir teknoloji şirketidir. Transmisyon ve reflektans spektrofotometreleri, laboratuvar cihazları, renk ölçüm, reçete hesaplama, kalite kontrol ve arşivleme yazılımları firmanın ana konularıdır. Firma ayrıca özel tekstil yardımcı kimyasalları satışı da yapmaktadır.