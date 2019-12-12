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12 Aralık 2019
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Kot İhracatında Dünya Dördüncüsüyüz

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Üretim ve tüketimde büyümeye devam eden dünya toplam kot kumaş ihracatı yaklaşık 4 milyar 910 milyon dolara ulaştı. 2018 yılında 341 milyon dolar kot kumaş ihracatı yapan ülkemizin, kot giysi ihracatı ise 1 milyar 666 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kot pazarındaki büyüme son dönemde üreticilerin de bu işe önemli yatırımlar yapmasını sağlarken ülkemizde gerçekleştirilen fuar ve organizasyonlar çevre ülkeleri de bölgemizde birleştiriyor. Bu kulvarda büyük hedefleri bulunan, üretici firmalar, dünya pazar paylarını arttırabilmek adına 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarında buluşacak.

 

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2018 yılı itibarıyla kot kumaş ihracatında dünya dördüncüsü olan Türkiye’nin dünya pazar payı yüzde 7 olurken kot hazır giyim ihracatında, yine dünya dördüncüsü olan ülkemizin pazar payı yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. Kot kumaş ihracatımızda ilk sırada 54 milyon dolarla Tunus bulunurken, kot giysi ihracatımızda ise 299 milyon dolar ihracat oranıyla ilk sırada Almanya bulunuyor.İhracatta ortaya çıkan rakamların ekonomiye güven vermeye devam ettiğini belirten Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Direktörü Hatice Dinçer ‘’ Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere kot kumaşının ABD ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor. Türk kot pantolon ihracatı, son on yılda yüzde 160 oranında artış göstererek dokuma konfeksiyon ihracatının lokomotifi olmaya devam ediyor. 8-11 Ocak 2020’de CBME Türkiye’de yapılacak uluslararası ticari anlaşmalarla Türkiye’deki kot sektörünün gücüne güç katacağımıza inanıyorum’’ dedi.

Türkiye hem kot kumaş sektöründe hem de kot hazır giyim sektöründe dünyadaki en başarılı ülkelerden biri olma yolunda ilerliyor. Denim giysi ihracatımızdaki ilk beş ülkeye bakıldığında Türkiye’nin ileri seviyede denim giysi üretebilme kapasitesi de göze çarpıyor.

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