KTM 2017 Fuarı 3. defa Kahramanmaraş Kafum Fuar Merkezi’nde başladı

ECR Fuarcılık tarafından, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği, Akdeniz Tekstil Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (ATHİB) Desteği ve İstanbul Tekstil İhracatçı Birlikleri (İTHİB) ana sponsorluğunda Kafum Fuar Merkezi’nde üçüncü kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı KTM 2017 Fuarı 06-08 Nisan 2017 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu yıl ise, 122’si yabancı olmak üzere 200’e yakın katılımcı firmaya ev sahipliği yapan KTM 2017; İtalya, Almanya, Hindistan, İsviçre, ABD, Belçika, Fransa, Tayvan, Japonya, Çin, Lüksemburg, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore ve Brezilya’dan gelen uluslararası katılımcıları ağırlayacak.