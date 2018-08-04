KTM KRANTZ & PRO-SHM İŞBİRLİĞİ İLE YENİ HEDEFLERE KISA ZAMANDA ULAŞILDI

Uzun yıllar Sücker Müller- Hacoba markalarına modifikasyon, servis ve yedek parça hizmeti sağlayan sektörün deneyimli firması Pro Teknik, tekstil terbiye alanında sektörün bilinen markası KTM Krantz ile işbirliğine giderek haşıl, indigo ve seri çözgü makineleri üretiminde yeni bir markayı ortaya çıkardı. Pro-SMH adıyla kurulan firma, uzun yıllar mühendislik deneyimiyle tekstil sektörünün ihtiyacı olan terbiye makinelerinde yeni bir çığır açıyor.

Pro Teknik Kurucu Ortaklarından Cüneyt İşman ve KTM Krantz Firma Kurucusu Tufan Karakurt, sektörde ses getiren bu birleşme ve Pro-SMH firması hakkında Tekstil Trend Dergisinin sorularını yanıtladı.

Uzun yıllara dayanan mühendislik deneyimlerini Pro-SMH çatısı altında üretimini yaptıkları makinelere aktardıklarını söyleyen Cüneyt İşman, firmanın kurulmasında tekstil üreticilerinde gelen yoğun talebin etkili olduğunu belirtti.

Pro Teknik ve KTM Krantz aynı amaçta birleşerek Tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu indigo, haşıl ve seri çözgü makinelerini, yıllara dayanan mühendislik tecrübesi ile üretmek üzere bir araya gelen Pro Teknik ve KTM Krantz yetkilileri, uzun yıllar kendi firmaları ile imza attıkları başarılı çalışmaları artık Pro-SMH bünyesine de taşıyor…

Dünyanın en eski tekstil boyama teknolojileri üreticilerinden Alman KRANTZ firmasının kapanıp, tüm telif haklarıyla birlikte devralarak dünyadaki tek üreticisi konumuna gelen KTM KRANTZ TEKNİK MAKİNE, PRO-SHM (PROTEKNİK) firmalısıyla işbirliğine giderek güçlerini 3 yıl önce birleştirdi.

Konuyla ilgili olarak KTM KRANTZ TEKNİK Makine Genel Müdürü Tufan KARAKURT, Dergimize açıklamalarda bulundu.

Tufan KARAKURT , dünden bugüne Krantz firmasını, kapanma ve devir sürecini, Türkiye’de üretime geçilmesini ve PRO-SHM ile yapmış oldukları işbirliği hakkında önemli bilgiler verdi.

Tufan KARAKURT yaptığı açıklamada; ‘’ Alman KRANTZ Firması 135 yıllık köklü geçmişi, sahip olduğu geniş Know-how ile konusunda dünyanın en büyük üreticilerinden birisi olarak biliniyor. yapmış olduğu kaliteli üretim neticesinde ülkemize yüzlerce makine satmayı başarmış ve Alman Teknolojisinin ülkemizde ki en başarılı firmalarındandı. Türk tekstilcisinin bu teknolojiye olan ilgisi neticesinde 1995 yılında Moenus –İnter Servis olarak Türkiye’de üretme kararı aldı. Türk sanayicisi tarafından yoğun bir talebin olması ve bu talebe en kısa sürede yanıt verebilmek anlayışı etkili olmuştur. 2004 yılında İnter Servis kapanırken 2006 yılında KTM firması KRANTZ firmasının marka dahil tüm üretim ve pazarlama hakkını satın aldı. 2011 yılından itibaren de KTM KRANTZ Teknik Makine Ltd. Şti. olarak üretime devam ediyoruz. Biraz karışık gibi görünse de hem KTM Teknik çekirdek kadrosu, hem de PROTEKNİK çekirdek kadrosu KRANTZ temellidir. Her iki firma yöneticileri olarak yıllarca KRANTZ teknolojisini Türk Tekstil Sanayicisine sunan ve bugün üreten kişilerden oluşuyor.

Şimdi ise PROTEKNİK ile işbirliğine giderek güçlerimizi birleştirdik diyen KARAKURT açıklamalarına şöyle devam etti; ‘’ KTM KRANTZ tarafından başlıca imalatı yapılan makineler arasında Boya Makineleri ise , Jet, Sulu Jet, Havalı Jet, Bobin Boyama (dikey ve yatay), Levent Boyama, Pipo yer almaktadır. Önümüzde ki günlerde yaş ve kuru terbiye makinelerinin de üretimine başlayacağız. PROTEKNİK ile işbirliğine gitme nedenimiz birbirini tamamlayan ürünler üretmemizin yanı sıra İndigo makinelerinde çok paslanmaz kullanılmasından dolayı bu konuda da KRANTZ’ın tecrübeli ve başarılı olmasıdır. Bu durum bizleri daha da güçlendirmiştir. Ayrıca bir başka konuya da değinmek istiyorum. Boyama Makineleri, Yıkama Tekneleri, Pişirme ve Dinlendirme Kazanlarını daha doğrusu İndigo kazanlarını biz üretiyor, Otomasyonunu, Haşıl ve Çağlık Sistemlerini, yine tüm yazılımlarını PROTEKNİK’in İzmit’teki fabrikasında üretiliyordu. Şimdi İstanbul Kıraç’ta ki 4 bin metre karelik kapalı alana sahip yeni fabrikamızda tüm üniteler tek bir çatı altında toplanacaktır. İzmit Fabrikamızla birlikte 10 bin metre kare üretim sahasına sahip olan bir Grup Şirketi haline gelerek, ülkemizin en büyük Tekstil Makineleri Fabrikalarından birisi haline gelmiş oluyoruz. dedi

Makinelerin metal aksamlarının üretimine Kıraç’ta ki yeni fabrikamızda devam ederken, montaj, otomasyon ve yazılım kısımlarını İzmit’te sürdürmeye devam edeceğiz diyen Tufan KARAKURT, bazen işletmelerimiz plansız ve programsız bir şekilde kapasite artırımına gidiyor. Belli bir süre geçtikten sonra bakıyoruz ki işletmeler zor duruma gelmiş oluyor. Ayda 10 makine veya 20 makine üretmek sorun değil. Bir şekilde satıyorsunuz da. Önemli olan çok makine üretip satmak değil, kaliteyi yakalayarak 15 / 20 yıl sorunsuz bir şekilde çalışan, müşteri memnuniyeti ön planda olan, iş birliği yaptığınız veya makine satışı gerçekleştirdiğiniz işletmenin yıllarca referans hanenizde kalmasıdır. Alman Krantz firmasının 20 yıl önce sattığı makineler halen ülkemizde ve başka ülkelerde aynı performansla çalışıyor. Sadece yazılımlarında güncelleme yapılmış olup, biz de KTM KRANTZ Teknik Makine olarak aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz

Bugün KTM KRANTZ Teknik Makine kalitesini ispat etmiş bir işletmedir. Satışı yapılan bir makinemizin ömrü 40 yıl 50 yıl çalışacak şekilde üretilmiştir. Türk firmalarına göre yabancı firmalar kaliteyi çok iyi biliyor. Birde burada başka bir konuya değinmek istiyorum. Bugün pazarımızın büyük bir kısmını yurt dışı oluşturuyor. İç pazara yönelik daha az cevap veriyoruz. Ar-ge yapıyor, gece gündüz yeni bir ürün geliştiriyorsunuz. Sonra kopyalamaya çalışıyorlar ve makine ürettim diye sizin üç de bir fiyatınıza bu makineyi işletmelere sunuyorlar. Bir defa çok kötü kopyacılar var. Maalesef hem kendilerine hem de o makineyi alan işletmeye zarar veriyorlar. Kalitesiz bu makinelerin ihracatını yaptıklarında ise Türkiye’nin imajını zedeliyorlar. Yurt dışına gittiğimizde sürekli karşımıza bu tip konular çıkmaktadır. Sektörde kaliteli makine üreten işletmeler var. Ülkemizin imajını düzeltmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Yurt içi pazarında da durum aynıdır. Sizlerde duyuyorsunuzdur, uzun yıllar yurt içinde kaliteli üretim yapan birçok işletme makinelerini pazarlamakta zorlandılar. Belki dünyanın en kaliteli makinesini ürettiler ama kimse yerli makine almaya yaklaşmadı. Yeri geldi yarı fiyatını önerdiler ama birçok işletme binlerce lira para harcayarak bir Alman bir İtalyan teknolojini satın aldı. Sonra da çıkıp hep beraber yerli sanayici destek vermiyor diye şikâyet ediyoruz. Tam tersine bizim tekstil üreticimiz çok destek verdi. Halen birçok işletme yerli makine üreticilerimize destek verip, ortak ar-ge yaparak teknoloji üretiyor. Türkiye’nin artık tabela işletmelerden ziyade teknoloji üreten ve geliştiren firmalara ihtiyacı var’ ’dedi.

Pro-SMH adı altında birleşen Pro Teknik ve KTM Krantz kadrosu, tekstil sektöründe kaliteli ve başarılı hizmetleri ile tanınıyor. Pro Teknik firmasının Cüneyt İşman, Hasan Çakır ve Cenk Gencay ortaklığında 2008 yılında kurulduğunu belirten Kurucu Ortak Cüneyt İşman; “Tekstil sektöründe geçmişimiz yaklaşık 30 yıla dayanmaktadır. Bunun yaklaşık 20 yılını ortaklarımla Sucker Müller Hacoba firmasına dünya çapında hizmet vererek geçirdik. Avrupa’da çoğu firma 2000 yıllarının ortasında kapandı veya devredildi. Bu da bize 2008 yılında Pro Teknik firmasını kurma ve Türkiye’nin ardından dünya çapında hizmet verme imkanı sağladı. Tekstil sanayicilerimizin desteğini arkamıza alarak 2014 yılında dokuma ön hazırlık ve ındigo makine üretimine girme karar verdik.” dedi. Sucker Müller Hacoba ve Krantz tekstil makineleri ile ilgili uzun yıllara dayanan mühendislik hizmetlerinin ardından Pro Teknik firması ile Sucker Müller’e dünya çapında servis ve yedek parça hizmeti sağladıklarını kaydeden İşman, Pro Teknik’in çok geniş bir pazara hakim olduğunu belirterek, “Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Peru, Kolombiya, Meksika, Bangladeş, Fas, Cezayir, Yunanistan, Almanya, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelere Sucker Müller’in servis hizmetini sağlıyoruz.” dedi

Tufan KARAKURT; ‘’ Bugün KRANTZ ve KTM KRANTZ TEKNİK olarak 2000’den fazla makine Türk Tekstil Sektöründe faal olarak çalışmaktadır. Tamamen Alman Teknolojisiyle üretim yapmaktayız. Halen KRANTZ’ın teknik ekibi ve mühendisleri bu teknolojisinin başarısı için bizimle işbirliği halinde olup desteklerini sürdürmektedir. Tamamen Türk olan firmamız, Alman Teknolojisine sahiptir. Üzerine yeni bir şeyler ekledik. Türkiye sınırlarının dışına firmayı tekrar taşımayı başardık. Yine ihracatı gerçekleştiren aynı kadro ve eski kadronun başında ki Alfred Eser ‘dir. Bugün Türkiye bu makinelerin en yoğun olarak kullanıldığı ülkelerden birisidir. Türkiye’de bu makineleri üreten işletmeler bir türlü kendini geliştiremediler. Bir KRANTZ veya İtalyan Teknolojisini maalesef yakalayamadılar. Gönül ister ki ülkemizdeki üreticilerde bu teknolojileri yakalayabilseydi

Bugün dünyanın birçok ülkesine de ihracat yapmaktayız. Bangladeş’te kendi yerimizi kurduk ve şu anda 25 kişi ile satıştan, teknik servise kadar hizmet veriyoruz. Hepsi konusunda uzman bir kadro ve Bangladeş’te ikamet etmekteler. Yine Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan, Hindistan, Mısır gibi birçok ülkeye ihracatımız devam ediyor’’ dedi.

PROTEKNİK ile birlikte şimdi daha da güçlü hale geldik. Yeni yerimize geçmemizle birlikte kapasite artışına geçeceğiz. İhracatımızı daha da yukarılara çıkartmak için de bir takım planlamalar yaptık. Şimdi yurt içi ve yurt dışı hızlı bir tanıtım çalışmasına başlamış bulunuyoruz. Sektörel yayınlar ve İnternet reklamlarının yanı sıra uluslararası fuarlara katılacağız. Her yıl Kahramanmaraş’da düzenlenen KTM Fuarında yer alıyoruz. Ayıca Özbekistan CAITME, ITM 2018 fuarlarına katıldık. ITMA 2019 Barcelona fuarlarının yanı sıra birkaç tane ülkede lokal fuarda yer alacağız. Bazı şeyler birden değişmiyor. Aşama aşama olursa işletmeye daha büyük yarar sağlıyor. Bir iki yıl sonra bu grubu çok farklı yerlerde hep beraber göreceğiz’’ dedi.

Bizde dergi olarak kendilerine çok teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar diler.