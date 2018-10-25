Lenzing Kumaşları Çevreci Yöntemlerle Üreten Teknolojiyi Geliştirdi

Lenzing Nonwoven (dokuma olmayan) kumaşların çevreci yöntemlerle üretilmesini sağlayan Web Teknolojisi için 26 Milyon Avro yatırım yaptı. Yeni teknoloji platformu, botanik ağaç hamuruyla %100 filament lyocell tabanlı nonwoven kumaş elde edilmesini sağlıyor.

Lenzing Group, sürdürülebilir nonwoven ürünler odaklı ve endüstride yeni pazar olanakları yaratacak yeni teknoloji platformu LENZING™ Web Teknolojisi’ni başarıyla hayata geçirdiğini duyurdu. 26 milyon Avroluk bir yatırım ile birkaç yıllık araştırma ve geliştirmenin sonucu olarak şirket, Lenzing Avusturya’daki merkezinde yer alan 1 metre enindeki pilot tesisin hayata geçirilme sürecini tamamladı.

Üretim Süreçleri Çevreye Duyarlı Şekilde Gerçekleşecek

Günümüzde çoğu nonwoven (dokuma olmayan) ürün, polyester veya polipropilen gibi plastik malzemelerden üretiliyor ve bu malzemelerin doğada çözünmesi yüzlerce yıl alıyor. Uygun olmayan atık teknikleri ile bir araya geldiğinde, nonwoven ürün endüstrisi küresel çapta atık depolama sorunlarının başını çekiyor. LENZING™ Web Teknolojisi sayesinde botanik kökenli nonwoven emici kumaşların çevreye duyarlı üretim süreçleriyle elde edilmesi sağlanacak. 15 gr/m2 ile 80 gr/m2 ağırlıklarında, geniş yüzey dokusu seçenekleri ve dökümlülük özellikleriyle üretilen nonwovenkumaşlar, aynı zamanda biyoçözünürlük, temizlik ve güvenilirlik sertifikalarına sahip olacak.

Nonwoven Kumaş Endüstrisi Son Teknolojilerle Gelişiyor

Lenzing AG’de Ticari Faaliyetler Yönetim Kurulu Üyesi, CCO, Robert Van de Kerkhof, “Yeni LENZING™ Web Teknolojisi, tüketicilere daha sürdürülebilir ürün seçenekleri sunmamız sayesinde, ileri görüşlü çözümler geliştirmeye ne kadar bağlı olduğumuzu mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor ve Lenzing’in stratejik büyümesine güzel bir örnek teşkil ediyor. Tüketicilerin tek kullanımlık ürünler hakkındaki farkındalıklarını değiştirerek, teknolojik inovasyon ve sürdürülebilir selülozik ürünler ile müşterilerimizin başarıya doğru yolculuklarında proaktif olarak yer alacağız” dedi.

LENZING™ Web Teknolojisi dokunmamış ürün endüstrisine yönelik bir platform teknolojisi olarak geniş veyeni ürün yelpazesine hizmet verecek. Teknolojinin esnekliği, diğer nonwoven ürün ve tekstil teknolojileri ile olası entegrasyonu oldukça fazla teknik aşamadan oluşan kullanım uygulamalarına yönelik kompozit yapı çeşitliliğinin gelişimine olanak sağlayacak.

Lenzing’de Nonwoven Ürünlerin Küresel Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Wolfgang Plasser ise; “2022’de nonwoven kumaş pazarının büyüklüğünün 35 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu süre içinde gerçekleşmesi beklenen yıllık yüzde 7,5 bileşik büyüme oranı da göz önünde bulundurulduğunda, sürdürülebilir ham maddeler kullanarak nonwoven endüstrisinin çevre dostu gelişmelerle desteklenmesi büyük önem taşıyor. Tüketiciler atık su sistemlerinde ve deniz ekosistemindeki plastiklerin olumsuz etkilerinin gittikçe daha da farkına varıyor. Dolayısıyla tek kullanımlık ürün endüstrisi de harekete geçmek ve bu tür endişelere karşılık vermekle yükümlü hale geliyor. Yeni LENZING™ Web Teknolojimiz ile değer zincirinin doğal, doğada çözünen selüloz malzemelerle daha yenilikçi uygulamalar üretmesine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz” dedi.

Selüloz nonwoven kumaşlar için öncü bir teknoloji olarak, LENZING ™Web Teknolojisi tarafından sağlanan nonwoven ürünlerin gittikçe ulaşılabilir hale gelmesi, gelişen teknoloji ve endüstri ortaklarıyla ilerlenen süreç ve ürünler ile sağlanacaktır.

Lenzing Group hakkında

Lenzing Group çevreye duyarlı ve yenilikçi teknolojiler kullanarak yenilenebilir ham odundan yüksek kalitede lif üreten uluslararası bir şirkettir. Bu lifler geniş bir tekstil ve nonwoven ürün uygulamaları yelpazesinin temelini oluşturur ve aynı zamanda iş giysisi ile koruyucu giysilerde ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Lenzing’in sunduğu kalite ve sayısız yenilik odun esaslı selüloz lifleri için küresel standartları belirler. 80 yıllık bir deneyime sahip olan Lenzing Group, üç nesil odun bazlı selüloz liflerinin her birini yüksek hacimler ile üreten dünyadaki sayılı şirketlerden biridir. Bu şirketin ürünleri aşağıdaki markalar altında piyasaya sunulur: Tekstil uygulamaları için TENCEL™, dokunmamış ürünler için VEOCEL™ ve diğer alanlardaki özel lif uygulamaları ve diğer ürünler için LENZING™. Ayrıca REFIBRA™ geri dönüşüm teknolojisi, izlenebilir LENZING™ ECOVERO™ markalı lifler ve TENCEL™ Lüks markalı Lyocell filament iplik gibi birçok yenilik Lenzing’i yenilik alanında bir dünya lideri yapar.

Lenzing Group’un başarısı yenilik, teknoloji ve kalite liderliğini sürekli olarak müşteriye odaklı bir şekilde sunmasından kaynaklanır. Lenzing sürdürülebilir işletme ilkelerine son derece yüksek çevre standartları ile bağlıdır ve sektörün en sürdürülebilir şirketi olarak yönetmekte olduğu işletme süreçleri için elde ettiği çok sayıda uluslararası sürdürülebilirlik sertifikası ile bu bağlılığını kanıtlar. Ana faaliyet konusunu teşkil eden liflere ek olarak Lenzing Group aynı zamanda çoğunlukla kendi sahalarında fakat zaman zaman da dış müşteriler için mühendislik ve fabrika inşaatı alanlarında da aktiftir.