‘’LUSTRE’’ Tekstil Baskı Boyaları Global Marka Olma yolunda ilerliyor…

On yıl önde inkjet fotoğraf baskı kağıtları ve boyaları üretimine başlayan LUSTRE, iki Yıl önce Ar-ge çalışmalarına başladığı Dijital Sublimasyon Tekstil Boyalarını da ürün portföyüne ekledi.

Sekiz ay önce üretime başlayarak aylık 30 ton üretim kapasitesine sahip olup, bugün yurt içerisinde büyük beğeni ve talep gören LUSTRE Baskı boyaları kısa sürede ihracata da başladı. İran ve Lübnan’a ilk ihracatını yapan LUSTRE, Lübnan’da ki bayisi aracılığı ile Amerikan pazarına da ürünlerini satmaya başladı

LUSTRE Satış Müdürü Mustafa ALTINDAĞ; yapmış oldukları çalışmalar hakkında Dergimiz okuyucularına önemli bilgiler verdi.

Dijital Sublimasyon Tekstil Baskı Boyalarının üretimine ne zaman başladınız?

LUSTRE bundan yaklaşık olarak 10 yıl kadar önce fotoğraf baskı kâğıtları ve boyalarının üretimine başladı. Özellikle Epson ve Canon geniş format fotoğraf yazıcıları için üretilen bu ürünler sektörlerinden kabul gördü ve bu ürünlerin üretiminde büyük bir yol katedildi. Bu aşamada ise Hammadde girdisinin çoğunluğunu global kimya firmalarından ithal ederek üretimin tamamını Türkiye’de gerçekleştirdiler. Son iki yıldır ise tekstil sektörüne yönelik baskı boyalarının araştırmasına başlandı. Bunun için de uzun bir Ar-ge araştırması yapıldı. 8 ay öncede satışa başladık ve bugün müşterilerimiz sorunsuz olarak memnun bir şekilde LUSTRE Boyalarını kullanmakta.

Üretim kapasiteniz nedir? ve Ar-ge çalışmalarınız devam ediyor mu ?

Fabrikamız şu anda aylık 30 ton üretim kapasitesine sahiptir. Yeni kurulacak fabrikamız ile aylık 120 ton üretim kapasitesine ulaşmış olacağız. Şu anda Arge departmanımız da 2 teknisyen ve 4 mühendisimiz görev yapmaktadır. Sürekli olarak Ar-ge çalışmalarımız devam ediyor. Satışa sunduğumuz boyaları farkı baskı kafalarından, farklı baskı ayarlarıyla test ediyoruz. AR-GE tarafından geliştirilen ürünlerimizi üretimlerinde test etmeleri için İstanbul ve Bursa’da yer alan müşterilerimize veriyoruz. Hedefleri büyük olan bir firmayız. Bu hedeflere ulaşmak için de en büyük kriterimiz kalitedir. Kesinlikle kaliteden taviz vermeyeceğiz.

Böyle bir boya üretim fikri nereden doğdu? Hikayesi nedir?

Bugün ülkemizde satılan boyaların neredeyse tamamı ithal ‘dir. Her gecen gün dijital tekstil baskı teknolojilerine olan talepler artmaktadır. Ülkemiz bu konuda ciddi anlamda ithalata bağlı ve biz neden bu ürünü ülkemizde üretemeyelim, neden biz böyle bir üründe dışa bağımlı olabiliriz diyerek araştırmaya başladık. Biz bunu başardık ve öncelikle şunu belirtmek isterim, bu başarının arkasında büyük bir emek ve yatırım söz konusudur. Yerli imkanlarla neler yapılabilir bunu ispat ettik. Kalitesi müşterilerimiz tarafından kabul görmüş bir ürün haline getirdik ve her gecen gün ürünlerimize olan ilgi artarak devam ediyor. Burada en güzel tarafı da şu; uzun bir süre bir konu hakkında gece gündüz demeden bir araştırma içerisine giriyorsunuz ve yoğun emekle başladığınız bu iş sektör tarafından kabul görüyor, kalitesi sizin başarınızı ortaya koyuyor. Bugün biz bu mutluluğu yaşayan bir firmayız.

ürünlerinize iç pazardan mı yoksa dış pazardan mı daha çok talep geliyor?

İstanbul ve Bursa merkezli olarak satış çalışmalarına başladık. Bu boyaların yoğun kullanıldığı kentlerden başlamış olduk. İç pazarda beğenilen ve her gecen gün artan talepler bizleri ihracat için cesaretlendirdi. Şimdi ihracatımız da başladı. Önümüzdeki günlerde ihracata daha çok ağırlık vereceğiz. Yurtdışındaki tüm dijital baskı fuarlarına katılacağız. Yalnız bugün için üretimin büyük bir kısmını iç pazarda ki müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. İhracata İran, Lübnan ile başladık. Lübnan bayimiz aracılığı ile ABD’ye boya satmaya başladık. Ayrıca Fuarlarda tanıştığımız Yunanistan, Bulgaristan, Polonya ve Mısır’daki müşterilerimizle de görüşmelerimiz devam ediyor.

İlk kez Ürünleriniz nerede tanıtıma çıktı?

Photo Dijital fuarlarına 8 yıldır katılıyorduk. Tekstil dijital baskı ürünlerimizi tanıtmak için ilk olarak Sign İstanbul fuarına katıldık. Arkasından ise FESPA EURASIA Fuarında yer aldık. Fespa fuarı daha çok tekstil baskı sistemleri ağırlıklı olduğu için çok iyi sonuç aldık. Son olarak da ITM’18 Fuarına katıldık ve yoğun bir ilgiyle karşılaştık. İşletmelere kalite ve iyi fiyat avantajı sunduğunuzda sizinle yoluna devam ediyor

Boyalarınız hangi Makinalarda kullanılmakta? Belirli bir marka ile işbirliği yaptınız mı?

Birçok farklı markada kullanılmaktadır. Mimaki, Mutoh ve Roland gibi dijital süblime baskı makinalarında ürünlerimizi rahatlıkla kullanabilirsiniz.. Innova HD serimiz DX5, DX7 kafalarında çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Müşterilerimiz baskı performansından ve renklerin yoğunluğundan çok memnun. Kyocera ve Konica Minolta baskı kafaları içinde uyumlu Pro Flow serimizin üretimini gerçekleştirdik.

Pazarlama ve tanıtım konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz?

Yurtdışıyla ilgili çalışmalara hız verdik. İhracat ekibimiz sürekli firmalarla görüşmekte, numuneler göndermekte ve müşterilerimizi fabrikamıza davet ediyoruz. Yurtdışından boya ithalat yapan firmalara alt bayilik vermek istiyoruz. Boyalarımızı mevcut müşterilerine çok daha rahat ulaştırıp daha uygun bir fiyata verebilirler. Boyalarımız eğer kafada bir sıkıntı ve zarar oluşturursa biz buna garanti veriyoruz. Eğer DX5 ve DX7 yazıcı kafalarında boyamızı sıfır bir kafaya uyguladıktan sonra bir sıkıntı ve problem oluşturursa biz o yazıcı kafasına garanti veriyoruz ve yenisini temin ediyoruz. Biz sadece süblime baskı boyaları konusunda değil reaktif ve pigment boyalarımızı yakın zamanda piyasaya çıkaracağız. Pigment boyalarının denemeleri yapılıyor ve en kısa zamanda piyasaya sunacağız.

LUSTRE Baskı Boyalarının avantajları nelerdir?

Bugün % 30’lara varan bir mürekkep tasarrufu sağlamaktadır. Yoğun ve canlı renkler elde ediyorsunuz. Yüksek baskı hızında kesinlikle renk ve ton farkı göremezsiniz. Daha az boya ile daha çok baskı yaparken, makine kafasının ömrünü uzatmaktadır. Tıkanmaya sebebiyet vermemektedir. Siyah, kırmızı ve mavi tonlarda ki farkı çok rahat görebilirsiniz. Netlik ve keskinlik bu ürünlerin en önemli özelliğidir.

Tabi ki bunların yanında bir de yerli olmasının verdiği bir takım avantajları vardır. Makinelerde boyalardan kaynaklı bir sıkıntı doğduğunda anında teknik servis hizmeti veriyoruz. Fiyat olarak yerli üretim olmanın verdiği bir avantaja sahibiz. Bir de bizim boyaları sıfır bir makinede deniyorsunuz ve sorun çıktıysa hemen yeni bir kafa ile değiştiriyor ve sorunun çözümünü sağlıyoruz. En ince kâğıtlarda ve yoğun baskılarda hızlık koruma sağlar. Uzun bekleme sürelerinde bile baskı kafasında kesinlikle kuruma yapmaz. Bazen işletmelere gittiğimizde alışılagelmiş kullandıkları boyalar var. Denemek bile istemedikleri oluyor. Yalnız deneme baskıları yaptıktan sonra LUSTRE’nin ne kadar kaliteli ve birçok avantajı da beraberinde getirdiğini görüyorlar.

Son olarak ilave etmek istedikleriniz nelerdir?

Türkiye bugün içerisinde bulunduğu coğrafyada güçlü ve büyük bir ülkedir. Dünyanın en büyük tekstil üreticisi ülkelerindendir. Birçok marka bugün ülkemizde üretiliyor ve kendimize ait markalarda yurt dışında mağazaları bulunmaktadır. LUSTRE böyle güçlü ve tekstil devi bir ülkeye armağan edilmiş başarılı bir çalışmanın ürünüdür. Ülkenizde başarılamayan bir şeyi başarıyorsunuz ve ithalatın önüne geçiyorsunuz. Ülkenize ve ülkeniz sanayicisine, gelecek kuşaklara verebileceğiniz en güzel hediye ve mirastır. Bugün LUSTRE olarak büyük bir mutluluk ve ilk günkü heyecanla Ar-ge çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Sizlere de böyle bir röportaj fırsatı verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum.

–NANO HD (Pigment Tekstil Mürekkepleri)

Lustre Pigment Tekstil Mürekkepleri, özellikle direk giyim üzerine ve rulodan ruloya doğrudan baskı için geniş bir yelpazede kullanılmak üzere pamuklu veya pamuklu/polyester kumaşlar üzerine dijital baskı için geliştirilmiştir. Üstün solmama ve yıkama dayanımına sahiptir. Epson micro piezo baskı kafalarıyla uyumludur. Üstün nano teknoloji sayesinde, yüksek pigment eş dağılımına sahiptir. Güçlü resin içeriğiyle baskı kafasında tıkanmaya neden olmadan kumaşa çok kuvvetli yapışarak üstün dayanım sağlar. Nano pigment partikül boyutu sayesinde kumaş üzerinde hızlı baskılarda bile çok iyi örtücülüğe sahiptir.

PREMIUM TEX (Reaktif Tekstil Mürekkepleri)

Direkt pamuklu, keten ve viskon kumaşa baskı yapabilmek için geliştirilmiştir. Tüm Epson Piezo baskı kafaları ile uyumludur. Güçlü, parlak ve canlı renkler sunar. Reaktif boyar maddelerle baskı yapmadan önce basık yapılacak kumaşa ön kaplama uygulanmalıdır. Boyalar kimyasal olarak fiberlere geçtiğinden yüksek derecede kalıcılığa sahiptir. Suya karşı dayanıklıdır ve terlemeye karşı renk haslığı yüksektir. İleri teknoloji üretim sonucu elde edilen mürekkepler, yüksek saflıkta olup kafalarda tıkanma ve kuruma problemi yaratmazlar.